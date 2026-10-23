34 Çalışanın Maaşı Yanlışlıkla Hesabına Yattı: Parayı İade Etmeyi Reddetti

Riçagov, bankasından gelen bildirimi gördüğünde gözlerine inanamadı. Alacağını bildiği 46 bin 954 rublelik izin ücretinin yanında hesabına 7 milyon 112 bin 254 ruble daha yatırılmıştı. Bu tutar yaklaşık 87 bin dolara denk geliyordu.

Fabrikada iyi geçen bir yılın ardından yüklü bir ikramiye verileceği konuşuluyordu. Riçagov da parayı bu ikramiye sandı. Kısa süre sonra muhasebe arayıp paranın yanlışlıkla gönderildiğini ve iade edilmesi gerektiğini söyledi.