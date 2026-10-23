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34 Çalışanın Maaşı Yanlışlıkla Hesabına Yattı: Parayı İade Etmeyi Reddetti

34 Çalışanın Maaşı Yanlışlıkla Hesabına Yattı: Parayı İade Etmeyi Reddetti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 16:45
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Rusya'nın Hantı-Mansiysk kentinde çalışan fabrika işçisi Vladimir Riçagov'un hesabına 2025'in başında, başka bir şubedeki 34 çalışanın maaşı olan 7 milyon rubleden fazla para yanlışlıkla yatırıldı. Riçagov paranın kendisine ait olduğunu savunarak iade etmeyi reddetti ve konu mahkemelik oldu.

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İzin ücretini beklerken hesabına yaklaşık 87 bin dolarlık bir ödeme geldi.

İzin ücretini beklerken hesabına yaklaşık 87 bin dolarlık bir ödeme geldi.

Riçagov, bankasından gelen bildirimi gördüğünde gözlerine inanamadı. Alacağını bildiği 46 bin 954 rublelik izin ücretinin yanında hesabına 7 milyon 112 bin 254 ruble daha yatırılmıştı. Bu tutar yaklaşık 87 bin dolara denk geliyordu.

Fabrikada iyi geçen bir yılın ardından yüklü bir ikramiye verileceği konuşuluyordu. Riçagov da parayı bu ikramiye sandı. Kısa süre sonra muhasebe arayıp paranın yanlışlıkla gönderildiğini ve iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Riçagov parayı iade etmek yerine yeni bir araba alıp ailesiyle başka bir kente taşındı.

Riçagov parayı iade etmek yerine yeni bir araba alıp ailesiyle başka bir kente taşındı.

Riçagov internette araştırma yaptığını, teknik bir hata söz konusuysa parayı iade etmek zorunda olmadığı sonucuna vardığını anlattı. Şirketin mahkemeye sunduğu belgelerde ise paranın başka bir şubedeki 34 çalışanın maaşı olduğu ve bir yazılım hatası yüzünden Riçagov'a gönderildiği yazıyordu.

Riçagov, paranın şirket adına ve maaş açıklamasıyla gönderildiğini, bu yüzden kendisine ait olduğunu savundu. Şirketin taleplerinin zamanla tehdide dönüştüğünü söyleyen Riçagov, paraya yeni bir araba aldı ve ailesiyle başka bir kente taşındı. Yoldayken şirket dava açtı ve banka hesapları donduruldu. Hakkında açılan dolandırıcılık şikayeti ise kanıt yetersizliğinden düştü.

Mahkemeler şirketi haklı buldu, Riçagov dosyayı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

Mahkemeler şirketi haklı buldu, Riçagov dosyayı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

İlk derece mahkemesi ve istinaf, dönem sonunda işçiye ödenmemiş bir alacak bulunmadığını ve 7 milyon rublelik ödemenin maaş sayılamayacağını belirterek şirketi haklı buldu. Riçagov'un temyiz başvurusu da reddedildi.

Riçagov bunun üzerine Rusya Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu ve başvurusu incelemeye alındı. Ekim 2025 itibarıyla parayı iade etmeye niyeti olmadığını söylüyordu. Şirketin yöneticisi Roman Tudakov ise ortada bir ikramiye olmadığını, yanlış bir transfer yapıldığını ve süreci hukuki yollarla takip edeceklerini açıkladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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