34 Çalışanın Maaşı Yanlışlıkla Hesabına Yattı: Parayı İade Etmeyi Reddetti
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İzin ücretini beklerken hesabına yaklaşık 87 bin dolarlık bir ödeme geldi.
Riçagov parayı iade etmek yerine yeni bir araba alıp ailesiyle başka bir kente taşındı.
Mahkemeler şirketi haklı buldu, Riçagov dosyayı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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