Aynı Anda 5 Tam Zamanlı İşte Çalışıp 350 Bin Sterlin Kazanmakla Suçlanıyor
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Savcılar, Chowdhury'nin pandemiyle yaygınlaşan evden çalışma düzenini kullandığını öne sürüyor.
Savcılık, Chowdhury'nin Mayıs 2023'te beş tam zamanlı iş için maaş aldığını iddia ediyor.
Chowdhury, işlerin annesinin hastalığıyla boğuştuğu dönemde tutunacağı dal olduğunu söyledi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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