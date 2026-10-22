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Aynı Anda 5 Tam Zamanlı İşte Çalışıp 350 Bin Sterlin Kazanmakla Suçlanıyor

Aynı Anda 5 Tam Zamanlı İşte Çalışıp 350 Bin Sterlin Kazanmakla Suçlanıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 12:40
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İngiltere'de 55 yaşındaki memur Kashim Chowdhury, aynı anda birden fazla tam zamanlı kamu işinde çalışarak yaklaşık 350 bin sterlin kazanmakla yargılanıyor. Dokuz dolandırıcılık suçlamasını reddeden Chowdhury, mahkemede ilk kez konuştu.

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Savcılar, Chowdhury'nin pandemiyle yaygınlaşan evden çalışma düzenini kullandığını öne sürüyor.

Savcılar, Chowdhury'nin pandemiyle yaygınlaşan evden çalışma düzenini kullandığını öne sürüyor.

Savcılık, Chowdhury'nin Şubat 2020 ile Eylül 2023 arasında sekiz farklı işverenden yaklaşık 350 bin sterlin kazandığını öne sürüyor. Bu paranın 280 bin sterlinden fazlasının, birden fazla tam zamanlı işi olduğu aylara ait olduğu iddia ediliyor.

Savcılar, Chowdhury'nin başvurularda mevcut işleri hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu ve Covid-19 salgınıyla başlayan evden çalışma kültürünü işlerini gizlemek için kullandığını savunuyor.

Savcılık, Chowdhury'nin Mayıs 2023'te beş tam zamanlı iş için maaş aldığını iddia ediyor.

Savcılık, Chowdhury'nin Mayıs 2023'te beş tam zamanlı iş için maaş aldığını iddia ediyor.

Savcılık, Chowdhury'nin Şubat 2020'de Tower Hamlets Belediyesi'nde, Nisan 2021'de ise Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı'nda işe başladığını ve iki işin bir yıldan uzun süre çakıştığını anlattı. 2022'de dört ay boyunca bir de Doğu Londra'daki bir sağlık kurumunda çalıştığı iddia ediliyor.

Belediyeden ayrıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gıda Standartları Ajansı ve Sağlık Güvenliği Ajansı'nda da iş bulduğu öne sürülüyor. Savcılık, Mayıs 2023'te sözleşmelerindeki toplam çalışma süresinin haftada 183 saati bulduğunu söylüyor. Bir haftada ise yalnızca 168 saat var.

Savcı Lucy Organ, işverenlerin onun başka tam zamanlı işleri olduğunu bilseler kendisini işe almayacaklarını söyledi. Chowdhury'nin bazı işlerden hastalık izni alıp diğerlerinde çalışmaya devam ettiği, bir görüntülü görüşmede hasta görünmek için yüzüne beyaz makyaj yaptığı da iddialar arasında.

Chowdhury, işlerin annesinin hastalığıyla boğuştuğu dönemde tutunacağı dal olduğunu söyledi.

Chowdhury, işlerin annesinin hastalığıyla boğuştuğu dönemde tutunacağı dal olduğunu söyledi.

Chowdhury, 21 Ekim'de mahkemede ilk kez konuştu. 2022'nin Mayıs ve Haziran aylarında annesinin sağlığının kötüleştiğini ve bunun kendisini yıktığını anlattı.

İşlerin o dönemde geçim kaynağı ve dış dünyayla tek bağlantısı olduğunu, annesine bakarken yaşadıklarından uzaklaşmasını sağladığını söyledi. Mahkeme daha önce, Chowdhury'nin bazı işlerden kaygı ve depresyon nedeniyle doktor raporu aldığını dinlemişti. Chowdhury hastalık iznine çıkmak istemediğini, çalışmayı bir başa çıkma yöntemi olarak gördüğünü söyledi.

Dava Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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