Aynı Anda 5 Tam Zamanlı İşte Çalışıp 350 Bin Sterlin Kazanmakla Suçlanıyor

Savcılık, Chowdhury'nin Şubat 2020'de Tower Hamlets Belediyesi'nde, Nisan 2021'de ise Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı'nda işe başladığını ve iki işin bir yıldan uzun süre çakıştığını anlattı. 2022'de dört ay boyunca bir de Doğu Londra'daki bir sağlık kurumunda çalıştığı iddia ediliyor.

Belediyeden ayrıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gıda Standartları Ajansı ve Sağlık Güvenliği Ajansı'nda da iş bulduğu öne sürülüyor. Savcılık, Mayıs 2023'te sözleşmelerindeki toplam çalışma süresinin haftada 183 saati bulduğunu söylüyor. Bir haftada ise yalnızca 168 saat var.

Savcı Lucy Organ, işverenlerin onun başka tam zamanlı işleri olduğunu bilseler kendisini işe almayacaklarını söyledi. Chowdhury'nin bazı işlerden hastalık izni alıp diğerlerinde çalışmaya devam ettiği, bir görüntülü görüşmede hasta görünmek için yüzüne beyaz makyaj yaptığı da iddialar arasında.