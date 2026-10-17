Ayrılık Sonrası Taşınmaya Yardım Eden İş Kurdu, Ayda 10 Bin Sterlin Kazanıyor
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Sosyal medya paylaşımı yüzlerce kadını harekete geçirdi
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Haftanın altı günü taşımaya çıktı, ekibini 20 kişiye çıkardı
Hedefi yıl sonunda ayda 50 bin sterline ulaşmak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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