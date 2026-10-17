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Yaşam
Ayrılık Sonrası Taşınmaya Yardım Eden İş Kurdu, Ayda 10 Bin Sterlin Kazanıyor

Ayrılık Sonrası Taşınmaya Yardım Eden İş Kurdu, Ayda 10 Bin Sterlin Kazanıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 08:39
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Londra'da yaşayan 29 yaşındaki Hannah Crawford, Nisan 2025'te ayrılık sonrası taşınmak zorunda kalan kadınlara yardım eden bir nakliye işi kurdu. Yan iş olarak başlayan girişim bugün ayda 10 bin sterlin kazandırıyor.

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Sosyal medya paylaşımı yüzlerce kadını harekete geçirdi

Sosyal medya paylaşımı yüzlerce kadını harekete geçirdi

Tiyatro yapımcısı ve iş koçu olarak çoğunlukla evden çalışan Crawford, daha hareketli bir iş arıyordu. Yıllarca tiyatro dekorlarını büyük kamyonetlerle taşıdığı için işe yabancı değildi, ilk taşımalarda kiralık kamyonet kullandı.

Fikrini sosyal medyadaki gruplarda paylaşınca yüzlerce kadın kendi taşınma deneyimini anlattı. Saatlerce geç gelen, işi aceleye getiren ya da taşınmadan sonra yeni adresi bildiği için gece yarısı mesaj atan nakliyecilerden söz eden kadınların hikayeleri, Crawford'u işi büyütmeye itti.

Haftanın altı günü taşımaya çıktı, ekibini 20 kişiye çıkardı

Haftanın altı günü taşımaya çıktı, ekibini 20 kişiye çıkardı

Temmuz 2025'e gelindiğinde Crawford haftanın altı günü taşıma yapıyordu. Haziran 2026'da ayrılık sonrası taşınan bir kadına yardım ettiği paylaşımın sosyal medyada yayılmasıyla talepler daha da arttı.

Eylül'de işi tek başına yürütemez hale gelen Crawford, İngiltere'nin farklı bölgelerinden taşıyıcılarla 20 kişilik bir ekip kurdu. Ekipteki herkes kendi kamyonetini kullanan serbest çalışanlardan oluşuyor ve Crawford her birini kendisi görüşüp eğitiyor.

Hedefi yıl sonunda ayda 50 bin sterline ulaşmak

Hedefi yıl sonunda ayda 50 bin sterline ulaşmak

Kadınlara ve LGBTİ+ bireylere hizmet veren girişim şu an ayda 10 bin sterlin kazandırıyor. Crawford, yıl sonuna kadar bu rakamı 50 bin sterline, aylık taşıma sayısını da 100'e çıkarmayı hedefliyor.

Crawford, 20 yaşında üniversite için Londra'ya taşınırken bütün eşyalarını trenle tek başına taşımak zorunda kaldığını anlattı. Metro grevi yüzünden üç bavul, iki çanta ve çerçeveli fotoğraflarla istasyonda kaldığı gün, güvenebileceği birinin yardımına ne kadar ihtiyaç duyduğunu fark ettiğini söyledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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