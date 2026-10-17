Ayrılık Sonrası Taşınmaya Yardım Eden İş Kurdu, Ayda 10 Bin Sterlin Kazanıyor

Kadınlara ve LGBTİ+ bireylere hizmet veren girişim şu an ayda 10 bin sterlin kazandırıyor. Crawford, yıl sonuna kadar bu rakamı 50 bin sterline, aylık taşıma sayısını da 100'e çıkarmayı hedefliyor.

Crawford, 20 yaşında üniversite için Londra'ya taşınırken bütün eşyalarını trenle tek başına taşımak zorunda kaldığını anlattı. Metro grevi yüzünden üç bavul, iki çanta ve çerçeveli fotoğraflarla istasyonda kaldığı gün, güvenebileceği birinin yardımına ne kadar ihtiyaç duyduğunu fark ettiğini söyledi.