Apartmandaki 196 Park Yerini Satın Aldı: Komşularına Daha Pahalıya Satmaya Başladı
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Kadın 196 park yerini 14 milyon yuana tek seferde satın aldı
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Park yerlerine kilit taktırdı, kirayı iki katına çıkardı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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