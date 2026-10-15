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Apartmandaki 196 Park Yerini Satın Aldı: Komşularına Daha Pahalıya Satmaya Başladı

Apartmandaki 196 Park Yerini Satın Aldı: Komşularına Daha Pahalıya Satmaya Başladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 10:39
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Çin'in Hunan eyaletindeki Changsha kentinde Wu soyadlı bir kadın, bir konut sitesindeki 196 park yerini tek seferde satın aldı. Yerleri komşularına yüksek fiyatla kiralayıp satmaya başlayınca site sakinleri kadını mahkemeye verdi.

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Kadın 196 park yerini 14 milyon yuana tek seferde satın aldı

Kadın 196 park yerini 14 milyon yuana tek seferde satın aldı

Site 2018'de tamamlanıp satışa çıktığında bölgede market, okul ve toplu taşıma gibi temel olanaklar yoktu. Bu yüzden ne dairelere ne de park yerlerine fazla ilgi gösterildi.

Wu ise yerel yönetimin bölge için hazırladığı kalkınma planlarını inceledikten sonra sitenin geleceğine güvendi. Projedeki park yerlerinin yüzde 40'ını oluşturan 196 yeri, yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki 14 milyon yuana satın aldı. Nakit sıkıntısı çeken müteahhit firma satışı kabul etti.

Park yerlerine kilit taktırdı, kirayı iki katına çıkardı

Park yerlerine kilit taktırdı, kirayı iki katına çıkardı

Wu'nun beklediği gibi bölge hızla gelişti, sitedeki daireler kısa sürede satıldı ve park yerine talep arttı. Wu, yerlerinin başkaları tarafından kullanılmaması için park kilitleri taktırdı.

Bazı yerleri aylık 500 yuana kiraya vermeye başladı. Rakam, müteahhidin 2018'de belirlediği kiranın iki katıydı. Sakinlerin kirayı 300 yuana indirme talebini reddetti. Ardından park yerlerini tanesi yaklaşık 100 bin yuandan satışa çıkardı, bazılarının fiyatı ilk değerinin yüzde 80 üzerindeydi.

Mahkeme Şubat 2024'te kadını haklı buldu

Mahkeme Şubat 2024'te kadını haklı buldu

Park yeri sıkıntısı yaşayan site sakinleri tepki gösterdi, yerel bir yetkilinin arabuluculuk girişimi de sonuç vermedi. Bir grup sakin, park yerlerinin sitenin ortak altyapısı olduğunu ve tek bir kişinin tekeline bırakılamayacağını savunarak Wu ile müteahhit arasındaki satış sözleşmesinin iptali için dava açtı.

Changsha'daki yerel mahkeme Şubat 2024'te Wu lehine karar verdi. Mahkeme, müteahhit park yerlerini satışa çıkardığında tüm sakinlerin satın alma imkanı olduğunu ancak bunu kullanmadıklarını belirtti. Bir kişinin sahip olabileceği park yeri sayısını sınırlayan bir yasa bulunmadığı için toplu alım yasal sayıldı. Dava eylül sonunda Çin sosyal medyasında yeniden gündeme geldi ve kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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