Apartmandaki 196 Park Yerini Satın Aldı: Komşularına Daha Pahalıya Satmaya Başladı

Site 2018'de tamamlanıp satışa çıktığında bölgede market, okul ve toplu taşıma gibi temel olanaklar yoktu. Bu yüzden ne dairelere ne de park yerlerine fazla ilgi gösterildi.

Wu ise yerel yönetimin bölge için hazırladığı kalkınma planlarını inceledikten sonra sitenin geleceğine güvendi. Projedeki park yerlerinin yüzde 40'ını oluşturan 196 yeri, yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki 14 milyon yuana satın aldı. Nakit sıkıntısı çeken müteahhit firma satışı kabul etti.