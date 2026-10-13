İşsiz Gençler İşe Gidiyormuş Gibi Yapmak İçin Şirketlere Para Ödüyor
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Dongguan'daki sahte ofisin bütün masaları bir ay içinde doldu.
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Shui Zhou ofise girmek için günde 30 yuan ödedi, bazı günler saat 23.00'e kadar kaldı.
Müşterilerin yüzde 40'ı staj yaptığını kanıtlamak isteyen yeni mezunlardı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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