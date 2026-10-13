İşsiz Gençler İşe Gidiyormuş Gibi Yapmak İçin Şirketlere Para Ödüyor

Dongguan kentindeki Pretend To Work Company'nin sahibi, Feiyu takma adını kullanan 30 yaşında bir girişimci. Daha önce işlettiği perakende dükkanı Covid salgını sırasında kapanan Feiyu, işsiz kaldığı dönemde durumu değiştirmek isteyip elinden bir şey gelmediğini anlattı.

Nisan 2025'te ilan vermeye başladı ve bir ay içinde bütün masalar doldu, yeni gelmek isteyenler başvuru yapmak zorunda kaldı. Feiyu, sattığı şeyin bir çalışma masası değil, işe yaramaz biri olmamanın verdiği onur olduğunu söyledi.