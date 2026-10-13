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İşsiz Gençler İşe Gidiyormuş Gibi Yapmak İçin Şirketlere Para Ödüyor

İşsiz Gençler İşe Gidiyormuş Gibi Yapmak İçin Şirketlere Para Ödüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 14:08
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Çin'de iş bulamayan bazı gençler, 2025'te evde oturmak yerine para ödeyerek sahte ofislere gitmeye başladı. Günlük ücret karşılığında masa kiralayan katılımcılar, günü çalışıyormuş gibi bilgisayar başında geçirdi.

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Dongguan'daki sahte ofisin bütün masaları bir ay içinde doldu.

Dongguan'daki sahte ofisin bütün masaları bir ay içinde doldu.

Dongguan kentindeki Pretend To Work Company'nin sahibi, Feiyu takma adını kullanan 30 yaşında bir girişimci. Daha önce işlettiği perakende dükkanı Covid salgını sırasında kapanan Feiyu, işsiz kaldığı dönemde durumu değiştirmek isteyip elinden bir şey gelmediğini anlattı.

Nisan 2025'te ilan vermeye başladı ve bir ay içinde bütün masalar doldu, yeni gelmek isteyenler başvuru yapmak zorunda kaldı. Feiyu, sattığı şeyin bir çalışma masası değil, işe yaramaz biri olmamanın verdiği onur olduğunu söyledi.

Shui Zhou ofise girmek için günde 30 yuan ödedi, bazı günler saat 23.00'e kadar kaldı.

Shui Zhou ofise girmek için günde 30 yuan ödedi, bazı günler saat 23.00'e kadar kaldı.

Yemek işi 2024'te batan 30 yaşındaki Shui Zhou, Nisan 2025'ten itibaren günde 30 yuan ödeyerek Dongguan'daki ofise gitmeye başladı. Orada aynı şeyi yapan beş kişiyle birlikte vakit geçirdi, ofisin fotoğraflarını gönderdikten sonra ailesinin içinin rahatladığını söyledi.

Zhou genellikle sabah 08.00 ile 09.00 arasında geliyor, bazı günler yönetici çıkana kadar saat 23.00'e dek kalıyordu. Zamanının çoğunu yapay zeka becerilerini geliştirmeye ayırdı, çünkü şirketlerin işe alımda bu beceriyi giderek daha sık istediğini fark etmişti.

Müşterilerin yüzde 40'ı staj yaptığını kanıtlamak isteyen yeni mezunlardı.

Müşterilerin yüzde 40'ı staj yaptığını kanıtlamak isteyen yeni mezunlardı.

Feiyu, müşterilerinin yüzde 40'ının staj deneyimini hocalarına kanıtlamak için fotoğraf çeken yeni mezunlar olduğunu söyledi. Kalan yüzde 60'ın çoğu dijital göçebe olarak serbest iş yapan kişilerdi, yaş ortalaması 30 civarındaydı.

Ülkede genç işsizliğinin yüzde 14'ün üzerinde seyrettiği dönemde benzer ofisler Şanghay, Şenzen, Nanjing, Wuhan, Chengdu ve Kunming'de de açıldı. Max Planck Sosyal Antropoloji Enstitüsü Direktörü Biao Xiang, akımın iş fırsatlarının azlığı karşısında hissedilen hayal kırıklığı ve çaresizlikten doğduğunu söyledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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