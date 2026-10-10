Hiçbir Şey Yapmamak İçin Kendini Kiralıyor: İnsanlar Yanlarında Dursun Diye Para Ödüyor

Morimoto, Reuters'a 'Temelde kendimi kiralıyorum. İşim, müşterilerimin olmamı istediği yerde bulunmak ve özel bir şey yapmamak' dedi.

Morimoto bir yayınevinde çalışırken sık sık hiçbir şey yapmamakla eleştiriliyordu. 'Hiçbir şey yapma yeteneğimi müşterilere hizmet olarak sunsam ne olur diye düşünmeye başladım' diye anlattı. Eşi ve oğluyla yaşayan Morimoto'nun 2022'de tek geliri müşterilerinden kazandığı paraydı, ne kadar kazandığını ise açıklamadı.

Bir seans için 10 bin yen alıyordu. Müşterilerinin çoğunu, takipçi sayısı 250 bine yaklaşan X hesabından buluyordu. Son dört yılda yaklaşık 4 bin seans yapmıştı ve kiralayanların yaklaşık dörtte biri yeniden randevu alıyordu. İçlerinden biri onu 270 kez kiraladı. Günde bir ya da iki müşteriyle görüşüyordu, pandemi öncesinde ise günde üç dört müşterisi oluyordu.