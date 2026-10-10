Hiçbir Şey Yapmamak İçin Kendini Kiralıyor: İnsanlar Yanlarında Dursun Diye Para Ödüyor
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Tokyo'da yaşayan Shoji Morimoto, müşterilerinin yanında özel bir şey yapmadan durmayı kendine iş edindi. Reuters'a konuşan 38 yaşındaki Morimoto, Eylül 2022'de yayımlanan haberde bir seans için 10 bin yen aldığını ve son dört yılda yaklaşık 4 bin seans yaptığını anlattı.
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İşi, müşterisinin istediği yerde bulunmak ve özel bir şey yapmamaktı
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Parkta tahterevalliye binmek de tren penceresinden el sallamak da seanslarının arasındaydı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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