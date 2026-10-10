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Hiçbir Şey Yapmamak İçin Kendini Kiralıyor: İnsanlar Yanlarında Dursun Diye Para Ödüyor

Hiçbir Şey Yapmamak İçin Kendini Kiralıyor: İnsanlar Yanlarında Dursun Diye Para Ödüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 14:41
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Tokyo'da yaşayan Shoji Morimoto, müşterilerinin yanında özel bir şey yapmadan durmayı kendine iş edindi. Reuters'a konuşan 38 yaşındaki Morimoto, Eylül 2022'de yayımlanan haberde bir seans için 10 bin yen aldığını ve son dört yılda yaklaşık 4 bin seans yaptığını anlattı.

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İşi, müşterisinin istediği yerde bulunmak ve özel bir şey yapmamaktı

İşi, müşterisinin istediği yerde bulunmak ve özel bir şey yapmamaktı

Morimoto, Reuters'a 'Temelde kendimi kiralıyorum. İşim, müşterilerimin olmamı istediği yerde bulunmak ve özel bir şey yapmamak' dedi.

Morimoto bir yayınevinde çalışırken sık sık hiçbir şey yapmamakla eleştiriliyordu. 'Hiçbir şey yapma yeteneğimi müşterilere hizmet olarak sunsam ne olur diye düşünmeye başladım' diye anlattı. Eşi ve oğluyla yaşayan Morimoto'nun 2022'de tek geliri müşterilerinden kazandığı paraydı, ne kadar kazandığını ise açıklamadı.

Bir seans için 10 bin yen alıyordu. Müşterilerinin çoğunu, takipçi sayısı 250 bine yaklaşan X hesabından buluyordu. Son dört yılda yaklaşık 4 bin seans yapmıştı ve kiralayanların yaklaşık dörtte biri yeniden randevu alıyordu. İçlerinden biri onu 270 kez kiraladı. Günde bir ya da iki müşteriyle görüşüyordu, pandemi öncesinde ise günde üç dört müşterisi oluyordu.

Parkta tahterevalliye binmek de tren penceresinden el sallamak da seanslarının arasındaydı

Parkta tahterevalliye binmek de tren penceresinden el sallamak da seanslarının arasındaydı

Müşterilerinden biri onunla parkta tahterevalli oynamak istedi. Vedalaşmak isteyen yabancı biri için de tren penceresinden gülümseyip el salladı.

Hiçbir şey yapmamak, her isteği kabul etmek anlamına gelmiyordu. Morimoto buzdolabı taşıma ve Kamboçya'ya gitme tekliflerini geri çevirdi, cinsel nitelikli hiçbir talebi de kabul etmedi.

Morimoto, insanların onun hiçbir şey yapmamasını başkalarına yararlı olduğu için değerli bulma eğiliminde olduğunu söyledi. 'Hiçbir şey yapmamakta sorun yok. İnsanların belli bir şekilde yararlı olması gerekmiyor' diye ekledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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