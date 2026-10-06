Stres Atmak İçin Yeni Yöntem: Para Verip Saatlerce Kaşınıyorlar

Zhang, bir kadının kocasının sırtını kaşıdığı kısa bir video izledi. Videonun altındaki yorumlarda bazı kullanıcılar, böyle bir hizmet için para ödeyebileceklerini yazdı.

Çocukluk anısı da fikri destekledi. Zhang küçükken babası sırtını hafifçe kaşırken uykuya dalmayı seviyordu. Anıyı bir işe dönüştürmeye karar verdi ve ilk salonunu Shenzhen'in Bao'an bölgesinde açtı.

Zhang mayısta işe başladı. İki salonun toplam aylık cirosu 100 bin yuanın üzerinde. Zhang yatırımın yaklaşık iki ayda geri döndüğünü söyledi. Ülke genelinde 100 yeni şube açmayı ve kaşımayı tanınan bir meslek haline getirmeyi hedefliyor.