article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Stres Atmak İçin Yeni Yöntem: Para Verip Saatlerce Kaşınıyorlar

Stres Atmak İçin Yeni Yöntem: Para Verip Saatlerce Kaşınıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 16:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin'in Shenzhen kentinde 32 yaşındaki girişimci Zhang Xiaochao, müşterilerin vücutlarını hafifçe kaşıdığı iki salon açtı. Müşteriler stres atmak ve daha iyi uyumak için seans alıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fikir kısa bir videonun altındaki yorumlardan doğdu

Fikir kısa bir videonun altındaki yorumlardan doğdu

Zhang, bir kadının kocasının sırtını kaşıdığı kısa bir video izledi. Videonun altındaki yorumlarda bazı kullanıcılar, böyle bir hizmet için para ödeyebileceklerini yazdı.

Çocukluk anısı da fikri destekledi. Zhang küçükken babası sırtını hafifçe kaşırken uykuya dalmayı seviyordu. Anıyı bir işe dönüştürmeye karar verdi ve ilk salonunu Shenzhen'in Bao'an bölgesinde açtı.

Zhang mayısta işe başladı. İki salonun toplam aylık cirosu 100 bin yuanın üzerinde. Zhang yatırımın yaklaşık iki ayda geri döndüğünü söyledi. Ülke genelinde 100 yeni şube açmayı ve kaşımayı tanınan bir meslek haline getirmeyi hedefliyor.

Müşteriler sırtüstü uzanıyor, çalışanlar plastik tırnaklarla kaşıyor

Müşteriler sırtüstü uzanıyor, çalışanlar plastik tırnaklarla kaşıyor

Hizmet basit: müşteriler sırtüstü uzanıyor, çalışanlar sivri plastik takma tırnaklarla vücudu hafifçe kaşıyor. Seanslar saat başına ücretlendiriliyor.

Salonda iki hizmet var. Kaşıma, nazik hareketlerle müşterinin rahatlamasına ve uykuya dalmasına yardım ediyor. Gıdıklama ise daha belirgin bir his yaratıyor ve stresi ile duyguları boşaltmaya yarıyor.

Zhang kaşıma tekniklerini araştırdığını, benzer bir hizmet olmadığı için bazılarını kendisinin geliştirdiğini söyledi. Büyük şehirlerde stres düzeyinin yüksek olduğunu, bazı müşterilerin hizmeti masajdan daha rahatlatıcı bulduğunu anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın