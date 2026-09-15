Çin'de Göz Kliniğini Yapay Zekaya Devrettiler: Ortaya Çıkan Tablo Şaşırttı

Klinikte insan doktorlar tamamen devre dışı bırakılmadı, ama sistem baştan itibaren mevcut düzenin üstüne yapay zeka eklemek yerine, süreci yapay zeka etrafında kurmak üzere tasarlandı. Glokom ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi hastalıkları tespit etmesi beklenen yapay zeka, ilk etapta oldukça düşük bir başarı oranıyla işe başladı.

Uzman göz doktorlarının sisteme, doğru şekilde etiketlenmiş 1.426 yüksek kaliteli göz taraması görüntüsü sunmasıyla tablo değişti. Bu az sayıdaki kaliteli veri, sistemin başlangıçta eğitildiği ama daha düşük kaliteli ve eksik etiketlenmiş yaklaşık 27.000 görüntüden oluşan veri setinden çok daha etkili çıktı.

Standart bir tanı ölçütü olan AUROC'a göre yapay zeka, güncellenen veriyle yüzde 93'ün üzerinde bir doğruluğa ulaştı — bu da alanındaki en gelişmiş tarama sistemleriyle aşağı yukarı aynı seviye anlamına geliyor.

Aynı ekibin bir kısmı, Ağustos 2026'da JAMA Ophthalmology dergisinde ayrı bir değerlendirme yazısı daha yayımladı. Di Zhang, Ya Xing Wang, Yih Chung Tham ve Tien Yin Wong imzalı bu yazıda araştırmacılar, yapay zekanın göz kliniklerindeki iş akışına nasıl entegre edilebileceğini yine Pekin'deki bu örnek üzerinden ele aldı.