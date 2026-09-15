article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çin'de Göz Kliniğini Yapay Zekaya Devrettiler: Ortaya Çıkan Tablo Şaşırttı

Çin'de Göz Kliniğini Yapay Zekaya Devrettiler: Ortaya Çıkan Tablo Şaşırttı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 10:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin'in başkenti Pekin'deki Tsinghua Changgung Hastanesi bünyesinde açılan bir göz kliniğinde teşhisten hasta takibine kadar neredeyse tüm süreç, insan doktorların gözetiminde de olsa büyük ölçüde yapay zekaya bırakıldı. Beijing Visual Science and Translational Eye Research Institute'a (BERI) bağlı ekibe, Tsinghua Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tsinghua Tıp Fakültesi Direktörü Prof. Tien Yin Wong önderlik ediyor; AI-TEC (AI-Agent Augmented Tsinghua Eye Clinic) adı verilen bu deneysel kliniğin sonuçları Nature Medicine dergisinde yayımlandı. Ortaya çıkan tablo, yapay zekanın bir hastanede işe yaramasının sanıldığından çok daha fazla şeye bağlı olduğunu gösterdi.

Kaynak: https://www.science.com/china-just-le...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AI-TEC'te yapay zeka, ön muayeneden göz taramalarına, hasta takibine kadar sürecin neredeyse tamamını üstlendi.

AI-TEC'te yapay zeka, ön muayeneden göz taramalarına, hasta takibine kadar sürecin neredeyse tamamını üstlendi.

Klinikte insan doktorlar tamamen devre dışı bırakılmadı, ama sistem baştan itibaren mevcut düzenin üstüne yapay zeka eklemek yerine, süreci yapay zeka etrafında kurmak üzere tasarlandı. Glokom ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi hastalıkları tespit etmesi beklenen yapay zeka, ilk etapta oldukça düşük bir başarı oranıyla işe başladı.

Uzman göz doktorlarının sisteme, doğru şekilde etiketlenmiş 1.426 yüksek kaliteli göz taraması görüntüsü sunmasıyla tablo değişti. Bu az sayıdaki kaliteli veri, sistemin başlangıçta eğitildiği ama daha düşük kaliteli ve eksik etiketlenmiş yaklaşık 27.000 görüntüden oluşan veri setinden çok daha etkili çıktı.

Standart bir tanı ölçütü olan AUROC'a göre yapay zeka, güncellenen veriyle yüzde 93'ün üzerinde bir doğruluğa ulaştı — bu da alanındaki en gelişmiş tarama sistemleriyle aşağı yukarı aynı seviye anlamına geliyor.

Aynı ekibin bir kısmı, Ağustos 2026'da JAMA Ophthalmology dergisinde ayrı bir değerlendirme yazısı daha yayımladı. Di Zhang, Ya Xing Wang, Yih Chung Tham ve Tien Yin Wong imzalı bu yazıda araştırmacılar, yapay zekanın göz kliniklerindeki iş akışına nasıl entegre edilebileceğini yine Pekin'deki bu örnek üzerinden ele aldı.

Beş ayın sonunda ortaya çıkan tablo can sıkıcıydı: Doktorların yalnızca yüzde 3,8'i sistemi kullanmayı tercih etti.

Beş ayın sonunda ortaya çıkan tablo can sıkıcıydı: Doktorların yalnızca yüzde 3,8'i sistemi kullanmayı tercih etti.

Araştırmacıların paylaştığı verilere göre, Tsinghua Changgung Hastanesi'nde kliniğin açılışından beş ay sonra alınan görüntüde, o ay yapılan 1.113 muayenenin sadece 41'inde (yüzde 3,8) AI-TEC süreçleri kullanılmıştı. Sistem karmaşık arayüzü ve fazla sayıda tıklama gerektirmesi yüzünden doktorlar tarafından pek tercih edilmiyordu.

Ekip arayüzü sadeleştirip daha az manuel işlem gerektirecek şekilde hızlandırınca tablo değişti: bir sonraki ay yapılan 1.126 muayenenin 259'unda (yüzde 23) sistem kullanıldı. Araştırmacılar 'Erken deneyimimiz, 'yapay zeka doğal' bir sağlık sisteminin kurulmasının temelde bir ekosistem meselesi olduğunu gösterdi' dedi ve etkinliğin tek bir algoritmanın performansına değil; veri kalitesine, iş akışına, klinisyenlerin katılımına, yönetişime ve ölçülebilir klinik değere bağlı olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar ayrıca yapay zekanın sonuç odaklı (hastalık var mı yok mu), doktorların ise semptom odaklı (hastanın şikayeti ne) çalıştığına dikkat çekti; bu uyumsuzluğun aşılması gereken zorluklardan biri olduğunu belirttiler. Ekibe göre asıl mesele şu: 'Yapay zeka doğal' bir sağlık sisteminin başarısı nihayetinde, klinik iş akışının dönüşüp dönüşmediği ve yapay zekanın sağlık sonuçlarını iyileştirip iyileştirmediğiyle ölçülmeli, üstün bir karşılaştırma skoruna ulaşıp ulaşmadığıyla değil.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın