Çin'de Göz Kliniğini Yapay Zekaya Devrettiler: Ortaya Çıkan Tablo Şaşırttı
Çin'in başkenti Pekin'deki Tsinghua Changgung Hastanesi bünyesinde açılan bir göz kliniğinde teşhisten hasta takibine kadar neredeyse tüm süreç, insan doktorların gözetiminde de olsa büyük ölçüde yapay zekaya bırakıldı. Beijing Visual Science and Translational Eye Research Institute'a (BERI) bağlı ekibe, Tsinghua Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tsinghua Tıp Fakültesi Direktörü Prof. Tien Yin Wong önderlik ediyor; AI-TEC (AI-Agent Augmented Tsinghua Eye Clinic) adı verilen bu deneysel kliniğin sonuçları Nature Medicine dergisinde yayımlandı. Ortaya çıkan tablo, yapay zekanın bir hastanede işe yaramasının sanıldığından çok daha fazla şeye bağlı olduğunu gösterdi.
AI-TEC'te yapay zeka, ön muayeneden göz taramalarına, hasta takibine kadar sürecin neredeyse tamamını üstlendi.
Beş ayın sonunda ortaya çıkan tablo can sıkıcıydı: Doktorların yalnızca yüzde 3,8'i sistemi kullanmayı tercih etti.
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