Ekim 2026 Skoda Fiyat Listesi: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar
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Çek otomobil devi Skoda, Ekim ayında geçerli olacak fiyat listesini yayınladı. Ülkemizde sıklıkla tercih edilen Skoda'nın bazı modellerinde fiyatların sabit olduğu görüldü. Özellikle Octavia ve SuperB modelleriyle sevilen Skoda, son zamanlarda da elektrikli modelleriyle dikkat çekiyor. Elroq, Enyaq ve Coupe gibi elektrikli modeller, yeni nesil teknoloji severlerin radarında.
Skoda, Ekim ayında geçerli olacak fiyatlarını yayınladı.
Peki Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Elroq ne kadar?
İşte Skoda Ekim 2026 fiyat listesi.
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Skoda Fiyat Listesi Ekim 2026
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Skoda Fabia fiyat listesi Ekim 2026
Skoda Scala fiyat listesi Ekim 2026
Skoda Octavia fiyat listesi Ekim 2026
Skoda Superb fiyat listesi Ekim 2026
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Skoda Kamiq fiyat listesi Ekim 2026
Skoda Karoq fiyat listesi Ekim 2026
Skoda Kodiaq fiyat listesi Ekim 2026
Skoda Elroq, Enyaq Coupe ve Enyaq listesi Ekim 2026
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