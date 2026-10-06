Ekim 2026 Skoda Fiyat Listesi: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Çek otomobil devi Skoda, Ekim ayında geçerli olacak fiyat listesini yayınladı. Ülkemizde sıklıkla tercih edilen Skoda'nın bazı modellerinde fiyatların sabit olduğu görüldü. Özellikle Octavia ve SuperB modelleriyle sevilen Skoda, son zamanlarda da elektrikli modelleriyle dikkat çekiyor. Elroq, Enyaq ve Coupe gibi elektrikli modeller, yeni nesil teknoloji severlerin radarında.

Skoda, Ekim ayında geçerli olacak fiyatlarını yayınladı.

Peki Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Elroq ne kadar?

İşte Skoda Ekim 2026 fiyat listesi.

Kaynak