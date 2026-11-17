30 kilo gelen tabut, 200 kiloya kadar taşıyabiliyor ve altı kişinin omuzlayabilmesi için altı jüt sapı bulunuyor. Dayanıklılık ve suya karşı direnç testlerinden geçen tabut için cenaze evlerinin ek bir düzenleme yapmasına gerek kalmıyor.

Fiyatı 3.995 dolar olan tabut Hollanda dışında da kullanılmaya başladı. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde 70'li yaşlarındaki bir kadın bu tabutla toprağa verildi.