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Güney Kore'de Sapasağlam Binlerce Kişi Kendi Cenaze Törenine Katılıp Tabuta Giriyor

Güney Kore'de Sapasağlam Binlerce Kişi Kendi Cenaze Törenine Katılıp Tabuta Giriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 19:29
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Güney Kore'de Seul'deki Hyowon Şifa Merkezi, 2012'den bu yana kişilerin kendi cenaze törenlerini canlandırdığı simülasyonlar düzenliyor. 2019 tarihli bir rapora göre yaşlılar, öğrenciler ve çalışanlar dahil 25.000'den fazla kişi programa katıldı. Katılımcılar cenaze kıyafetlerini giyip veda mektubu yazıyor, ardından tabutun içinde on dakika sessizce bekliyor. Benzer bir uygulama ABD'de de bulunuyor.

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Seul'de tabutta on dakika.

Seul'de tabutta on dakika.

Katılımcılar töreni portre çekimiyle başlatıyor. Ardından veda mektubu ya da vasiyetname kaleme alıyor. Tabuta girildiğinde kapak kapatılıyor ve on dakika boyunca tam sessizlik hüküm sürüyor. Merkezin 'İyi Bir Ölüm' programına katılanlar arasında 75 yaşındaki Cho Jae-hee de var.

"Hayata bambaşka bir gözle bakmaya başlıyorsunuz."

"Hayata bambaşka bir gözle bakmaya başlıyorsunuz."

Cho Jae-hee, tabuttaki deneyimini şöyle anlattı:

'Ölümün farkına vardığınızda ve onu bu şekilde deneyimlediğinizde, hayata bambaşka bir gözle bakmaya başlıyorsunuz.'

Merkezin müdürü Jeong Yong-mun'un yaklaşımı daha kısa: 'Biz ölümsüz değiliz.' Seul'deki Asan Tıp Merkezi'nde çalışan ve ölüm üzerine kitap yazan Doktor Yoo Eun-sil ise ölüm kavramının genç yaşta bile öğrenilmesi ve ona hazırlanılması gerektiğini düşünüyor.

Fikir Fransa'ya ve ABD'ye taşındı.

Fikir Fransa'ya ve ABD'ye taşındı.

Fransız yazar David Foenkinos'un Ocak 2024'te yayımlanan Mutlu Yaşam romanı bu uygulamadan doğdu. Kitabın kahramanı Seul'de bir simülasyona katılıyor ve fikri Fransa'ya taşıyor. Foenkinos, Belçika'daki bir yayın kuruluşuna Batı toplumlarının ölüm karşısında kaygılı olduğunu söyledi. Ona göre bu deneyim insana yeni bir yaşam enerjisi verebilir. ABD'de Seattle'dan Michael Hebb ise 2012'de 'Akşam Yemeğinde Ölüm' buluşmalarını başlattı. Seattle dergisinin tahminine göre dünya genelinde 150.000 ile 200.000 arasında benzer buluşma yapıldı.

40. doğum gününde kendi cenazesini yaşadı.

40. doğum gününde kendi cenazesini yaşadı.

Hebb, 40 yaşına geldiğinde kendi cenazesini düzenledi. Beyazlar giymiş halde tabutta taşınarak tek mumla aydınlatılmış bir odaya götürüldü. Kızı bir anma konuşması yaptı. Hebb bunu hayatında duyduğu en nazik konuşma olarak niteledi ve ilişkileri onarmak için bir 'ikinci şans' olarak gördü. İngiltere'nin York kentindeki St. Leonard's Darülacezesi'nde çalışan David Williamson ise cenazelerden sonra ailelere şu soruyu soruyor:

'Tüm bunları o kişi hayattayken kendisine anlattınız mı?'

Yanıt her seferinde hayır oluyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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