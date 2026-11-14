Güney Kore'de Sapasağlam Binlerce Kişi Kendi Cenaze Törenine Katılıp Tabuta Giriyor
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Güney Kore'de Seul'deki Hyowon Şifa Merkezi, 2012'den bu yana kişilerin kendi cenaze törenlerini canlandırdığı simülasyonlar düzenliyor. 2019 tarihli bir rapora göre yaşlılar, öğrenciler ve çalışanlar dahil 25.000'den fazla kişi programa katıldı. Katılımcılar cenaze kıyafetlerini giyip veda mektubu yazıyor, ardından tabutun içinde on dakika sessizce bekliyor. Benzer bir uygulama ABD'de de bulunuyor.
Seul'de tabutta on dakika.
"Hayata bambaşka bir gözle bakmaya başlıyorsunuz."
Fikir Fransa'ya ve ABD'ye taşındı.
40. doğum gününde kendi cenazesini yaşadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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