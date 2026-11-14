Güney Kore'de Sapasağlam Binlerce Kişi Kendi Cenaze Törenine Katılıp Tabuta Giriyor

Hebb, 40 yaşına geldiğinde kendi cenazesini düzenledi. Beyazlar giymiş halde tabutta taşınarak tek mumla aydınlatılmış bir odaya götürüldü. Kızı bir anma konuşması yaptı. Hebb bunu hayatında duyduğu en nazik konuşma olarak niteledi ve ilişkileri onarmak için bir 'ikinci şans' olarak gördü. İngiltere'nin York kentindeki St. Leonard's Darülacezesi'nde çalışan David Williamson ise cenazelerden sonra ailelere şu soruyu soruyor:

'Tüm bunları o kişi hayattayken kendisine anlattınız mı?'

Yanıt her seferinde hayır oluyor.