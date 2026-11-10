Şafak Karalı Son Yolculuğuna Uğurlandı: Barış Falay'ın Veda Konuşması Salonu Sessizliğe Boğdu

Karalı, memleketi Kocaeli'de gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma törenine ailesi, yakın dostları ve çok sayıda sanatçı katıldı. Törende söz alan isimlerden biri de oyuncu Engin Benli oldu. Benli, 'Çok erken ve çok zamansız oldu. Mekânı cennet olsun.' dedi.

Merhumun meslektaşı ve üniversite yıllarından bu yana en yakın arkadaşlarından biri olan Barış Falay ise gözyaşlarına hâkim olamayarak kürsüye geldi. Falay, 'Şafak benim can dostum. Oğlumun amcası... Üniversite yıllarından bu yana o kadar çok anımız var ki. Bu gidiş çok erken, çok zamansız oldu.' dedi. Konuşması sırasında salon sessizliğe bürünürken duygusal anlar yaşandı.

Falay sözlerini şu cümlelerle noktaladı: 'İsteyen 'Adios Şafak' desin, isteyen 'Güle güle' desin. Ben de 'O benimle yaşayacak' diyeceğim.'