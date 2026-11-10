article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şafak Karalı Son Yolculuğuna Uğurlandı: Barış Falay'ın Veda Konuşması Salonu Sessizliğe Boğdu

Şafak Karalı Son Yolculuğuna Uğurlandı: Barış Falay'ın Veda Konuşması Salonu Sessizliğe Boğdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 10:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şafak Karalı 57 yaşında hayatını kaybetti. Memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlanan sanatçı için Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Törende veda konuşması yapan, merhumun can dostu Barış Falay gözyaşlarına hâkim olamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şafak Karalı, Avrupa Yakası, Karadayı ve Bir Zamanlar Anadolu'da gibi projelerde yer alan tiyatro ve sinema oyuncusuydu.

Şafak Karalı, Avrupa Yakası, Karadayı ve Bir Zamanlar Anadolu'da gibi projelerde yer alan tiyatro ve sinema oyuncusuydu.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şafak Karalı, Avrupa Yakası, Karadayı ve Bir Zamanlar Anadolu'da gibi projelerde izleyiciyle buluştu. Memleketi Kocaeli'de ise Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçıları arasında yer alıyordu.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şafak Karalı 57 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şafak Karalı 57 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şafak Karalı 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefatına ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlanan Şafak Karalı için düzenlenen anma töreninde Barış Falay'ın veda konuşması duygusal anlara sahne oldu.

Karalı, memleketi Kocaeli'de gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma törenine ailesi, yakın dostları ve çok sayıda sanatçı katıldı. Törende söz alan isimlerden biri de oyuncu Engin Benli oldu. Benli, 'Çok erken ve çok zamansız oldu. Mekânı cennet olsun.' dedi.

Merhumun meslektaşı ve üniversite yıllarından bu yana en yakın arkadaşlarından biri olan Barış Falay ise gözyaşlarına hâkim olamayarak kürsüye geldi. Falay, 'Şafak benim can dostum. Oğlumun amcası... Üniversite yıllarından bu yana o kadar çok anımız var ki. Bu gidiş çok erken, çok zamansız oldu.' dedi. Konuşması sırasında salon sessizliğe bürünürken duygusal anlar yaşandı.

Falay sözlerini şu cümlelerle noktaladı: 'İsteyen 'Adios Şafak' desin, isteyen 'Güle güle' desin. Ben de 'O benimle yaşayacak' diyeceğim.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın