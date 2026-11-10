Şafak Karalı Son Yolculuğuna Uğurlandı: Barış Falay'ın Veda Konuşması Salonu Sessizliğe Boğdu
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Şafak Karalı, Avrupa Yakası, Karadayı ve Bir Zamanlar Anadolu'da gibi projelerde yer alan tiyatro ve sinema oyuncusuydu.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Şafak Karalı 57 yaşında hayatını kaybetti.
Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlanan Şafak Karalı için düzenlenen anma töreninde Barış Falay'ın veda konuşması duygusal anlara sahne oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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