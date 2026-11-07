Murat Yancı'nın Uyarısından Nursema'nın Kavuşmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
7 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Halef'in final haberinin ardından Biran Damla Yılmaz'ın NOW'u takipten çıktığı öne sürüldü.
Mezarı bile gösterilen Nursema'nın kazadan nasıl kurtulduğu Kızılcık Şerbeti'nde ortaya çıktı.
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ile Abdullah'ın kavuşma sahnesi izleyenleri duygulandırdı.
MasterChef'te Ayşe ve Şadi arasındaki tartışmanın ardından Somer Şef'ten "Asla öyle bir şey olmadı" açıklaması geldi.
Yabancı Damat ve Aliye'nin senaristi Güliz Kucur 61 yaşında hayatını kaybetti.
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın 8 yıldır üzerinde çalıştığı dizisi "Şatafatlı Sefalet" yayınlandı.
Nursema'nın köşke dönüp "Nilay nerede?" diye sorması Kızılcık Şerbeti izleyicisinin goygoyuna konu oldu.
Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı: "Dizilerin toptan kaldırılması bile tartışılıyor."
6 Kasım Cuma reytinglerinde Taşacak Bu Deniz zirvede kaldı, Nursema'nın döndüğü Kızılcık Şerbeti üç listede yükseldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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