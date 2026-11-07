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Murat Yancı'nın Uyarısından Nursema'nın Kavuşmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Murat Yancı'nın Uyarısından Nursema'nın Kavuşmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 20:01
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

7 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Halef'in final haberinin ardından Biran Damla Yılmaz'ın NOW'u takipten çıktığı öne sürüldü.

Halef'in final haberinin ardından Biran Damla Yılmaz'ın NOW'u takipten çıktığı öne sürüldü.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Halef: Köklerin Çağrısı 43. bölümle final yapacak. Yayın akışı değişmezse vedanın 19 Kasım Perşembe akşamı olması bekleniyor. Final haberi konuşulurken dizinin Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz'ın kanalın sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktığı öne sürüldü.

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Mezarı bile gösterilen Nursema'nın kazadan nasıl kurtulduğu Kızılcık Şerbeti'nde ortaya çıktı.

Mezarı bile gösterilen Nursema'nın kazadan nasıl kurtulduğu Kızılcık Şerbeti'nde ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde İlhami ile geçirdiği kazanın ardından öldüğü düşünülen Nursema'nın geri dönüşü, kazadan nasıl kurtulduğu sorusunu gündeme getirmişti. Yeni bölümde anlatılanlara göre Nursema kazanın ardından araçtan çıkmış ve bilincini kaybetmişti. Yangında cesetlerin karışmış olabileceği ihtimali onun ölü sanılmasına neden olurken, Nursema'yı yardıma koşan köylüler kurtarmıştı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ile Abdullah'ın kavuşma sahnesi izleyenleri duygulandırdı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ile Abdullah'ın kavuşma sahnesi izleyenleri duygulandırdı.

Kızılcık Şerbeti'nde öldüğü düşünülen Nursema, yeni bölümde yasını tutan ailesinin karşısına çıktı. Kızını kaybettiğini sanan Abdullah'a 'Baba ben geldim' diyen Nursema'nın kavuşma sahnesi bölümün en duygusal anı oldu. Bölümde ayrıca Nursema'nın kazadan sonra araçtan çıktığı ve köylüler tarafından kurtarıldığı anlatıldı.

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MasterChef'te Ayşe ve Şadi arasındaki tartışmanın ardından Somer Şef'ten "Asla öyle bir şey olmadı" açıklaması geldi.

MasterChef'te Ayşe ve Şadi arasındaki tartışmanın ardından Somer Şef'ten "Asla öyle bir şey olmadı" açıklaması geldi.

3 Kasım akşamı yayınlanan bölümde eleme oylaması sırasında Ayşe ile Şadi arasında tansiyon yükselmiş, tartışma sırasında yayının sessize alınması küfür edildiği yorumlarına neden olmuştu. Somer Sivrioğlu, böyle bir şeyin yaşanmadığını söyleyerek kadına şiddet ve hakaretin programın kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.

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Yabancı Damat ve Aliye'nin senaristi Güliz Kucur 61 yaşında hayatını kaybetti.

Yabancı Damat ve Aliye'nin senaristi Güliz Kucur 61 yaşında hayatını kaybetti.

Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar gibi dizilerin de senaryosunu yazan Güliz Kucur'un cenazesi 7 Kasım Cumartesi günü öğle namazının ardından Hacı Sarıgül Camii'nden kaldırılacak. Kucur, Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın 8 yıldır üzerinde çalıştığı dizisi "Şatafatlı Sefalet" yayınlandı.

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın 8 yıldır üzerinde çalıştığı dizisi "Şatafatlı Sefalet" yayınlandı.

Senaryosunu yazdığı dikey formatlı komedi dizisinin ilk bölümü 5 Kasım'da dijital kanallarda ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Hülya Avşar'ın da kardeşinin dizisi için 'Ben izledim, çok beğendim, mutlaka izleyin' dediği öğrenildi.

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Nursema'nın köşke dönüp "Nilay nerede?" diye sorması Kızılcık Şerbeti izleyicisinin goygoyuna konu oldu.

Nursema'nın köşke dönüp "Nilay nerede?" diye sorması Kızılcık Şerbeti izleyicisinin goygoyuna konu oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünde Abdullah'a kavuşan Nursema'nın evde göremediği Nilay'ı sorması, Nilay'ın onun ölüm haberinden sonra hayatını kaybettiğini hatırlayan seyirciye yetti. Sosyal medyada sahne 'Nilay boşuna mı öldü?' goygoyuna dönüştü.

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Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı: "Dizilerin toptan kaldırılması bile tartışılıyor."

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı: "Dizilerin toptan kaldırılması bile tartışılıyor."

Ahmet Hakan'a konuşan Yancı, krizin dizilerin kalitesinden değil, maliyet artışı ve reklam gelirindeki düşüşten kaynaklandığını söyledi. Sektörün bileşenlerinin yaptığı toplantılarda dizilerin toptan kaldırılmasının bile tartışıldığını belirten Yancı, maliyetlerin acilen düşürülmesini ve teşvik verilmesini istedi. Toptan kaldırma kararı alındığına dair bir açıklama yapılmadı.

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6 Kasım Cuma reytinglerinde Taşacak Bu Deniz zirvede kaldı, Nursema'nın döndüğü Kızılcık Şerbeti üç listede yükseldi.

6 Kasım Cuma reytinglerinde Taşacak Bu Deniz zirvede kaldı, Nursema'nın döndüğü Kızılcık Şerbeti üç listede yükseldi.

Taşacak Bu Deniz, Total'de 11,11, AB'de 10,00 ve ABC1'de 10,86 alarak üç listenin de zirvesinde kaldı. Nursema'nın geri döndüğü bölümle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti ise Total'de 6,80, AB'de 6,88 ve ABC1'de 7,25 ile ikinci oldu ve üç listede de yükseldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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