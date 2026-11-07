Murat Yancı'nın Uyarısından Nursema'nın Kavuşmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Taşacak Bu Deniz, Total'de 11,11, AB'de 10,00 ve ABC1'de 10,86 alarak üç listenin de zirvesinde kaldı. Nursema'nın geri döndüğü bölümle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti ise Total'de 6,80, AB'de 6,88 ve ABC1'de 7,25 ile ikinci oldu ve üç listede de yükseldi.