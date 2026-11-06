Halef'in Final Kararının Ardından Biran Damla Yılmaz'dan Yeni Hamle!
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NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı için yolun sonu göründü. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin 43. bölümde final yapacağı haberi, izleyicilerin gündemine oturdu. Final kararı konuşulurken bu kez dizinin Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz'ın sosyal medya hamlesi dikkat çekti. Oyuncunun NOW'u takipten çıktığı öne sürüldü.
Halef: Köklerin Çağrısı, Serhat ve Yıldız'ın hikayesiyle perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 43. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Final haberinin ardından Biran Damla Yılmaz'ın NOW'u takipten çıkması dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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