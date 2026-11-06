Halef'in Final Kararının Ardından Biran Damla Yılmaz'dan Yeni Hamle!

5 Kasım akşamı 41. bölümü yayınlanan Halef'in 43. bölümde final yapacağı bildirildi. Birsen Altuntaş'ın aktardığı kararın ardından, izleyiciler hikayenin nasıl tamamlanacağını merak etmeye başladı.

Dizinin son bölümü, önceki yeni bölümüne göre üç ana reyting grubunda da yükseliş kaydetmişti. Ancak final haberi bu yükselişin ardından geldi. Yayın takvimi değişmezse vedanın 19 Kasım Perşembe akşamına denk gelmesi bekleniyor; kanal tarafından açıklanmış kesin bir final tarihi ise henüz bulunmuyor.