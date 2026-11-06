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Halef'in Final Kararının Ardından Biran Damla Yılmaz'dan Yeni Hamle!

Halef'in Final Kararının Ardından Biran Damla Yılmaz'dan Yeni Hamle!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 23:31
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NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı için yolun sonu göründü. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin 43. bölümde final yapacağı haberi, izleyicilerin gündemine oturdu. Final kararı konuşulurken bu kez dizinin Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz'ın sosyal medya hamlesi dikkat çekti. Oyuncunun NOW'u takipten çıktığı öne sürüldü.

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Halef: Köklerin Çağrısı, Serhat ve Yıldız'ın hikayesiyle perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyordu.

Halef: Köklerin Çağrısı, Serhat ve Yıldız'ın hikayesiyle perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyordu.

Most Production imzalı Halef: Köklerin Çağrısı, aile bağları, aşk ve geçmişten gelen hesaplaşmaları merkezine alan hikayesiyle NOW ekranlarında yayınlanıyordu. İlhan Şen'in Serhat'ı, Biran Damla Yılmaz'ın ise Yıldız'ı canlandırdığı yapımın ilk sezon başrollerinde Aybüke Pusat da yer alıyordu.

İlk sezonunu 35. bölümle tamamlayan dizide Serhat ve Yıldız'ın düğünü önemli gelişmelerden biri olmuştu. İkilinin ilişkisi yeni sezona taşınırken, dizinin ekran yolculuğuna ilişkin final haberleri de gündeme gelmeye başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 43. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 43. bölümüyle ekranlara veda edecek.

5 Kasım akşamı 41. bölümü yayınlanan Halef'in 43. bölümde final yapacağı bildirildi. Birsen Altuntaş'ın aktardığı kararın ardından, izleyiciler hikayenin nasıl tamamlanacağını merak etmeye başladı.

Dizinin son bölümü, önceki yeni bölümüne göre üç ana reyting grubunda da yükseliş kaydetmişti. Ancak final haberi bu yükselişin ardından geldi. Yayın takvimi değişmezse vedanın 19 Kasım Perşembe akşamına denk gelmesi bekleniyor; kanal tarafından açıklanmış kesin bir final tarihi ise henüz bulunmuyor.

Final haberinin ardından Biran Damla Yılmaz'ın NOW'u takipten çıkması dikkat çekti.

Final haberinin ardından Biran Damla Yılmaz'ın NOW'u takipten çıkması dikkat çekti.

Dizinin vedası konuşulurken bu kez başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz'ın kanalın sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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