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Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı Uyardı: “Dizilerin Toptan Kaldırılması Bile Tartışılıyor”

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı Uyardı: “Dizilerin Toptan Kaldırılması Bile Tartışılıyor”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 10:29
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Son haftalarda Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdam Karadeniz gibi dizilerin final yapacağı haberleri, dizi sektöründeki sıkıntıları yeniden gündeme taşımıştı. Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ise Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada krizin boyutunu anlattı. Yancı, sektörün bileşenlerinin yaptığı toplantılarda dizilerin toptan kaldırılmasının bile tartışıldığını söyledi. Gerekçe olarak dizi maliyetlerinin artmasını ve reklam gelirlerinin hızla düşmesini gösterdi.

Kaynak: Hürriyet/Ahmet Hakan

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Yancı'ya göre kriz, dizilerin kalitesinden değil, maliyet artışı ve reklam gelirindeki düşüşten kaynaklanıyor.

Yancı'ya göre kriz, dizilerin kalitesinden değil, maliyet artışı ve reklam gelirindeki düşüşten kaynaklanıyor.

Murat Yancı, dizi sektöründeki krizin içeriklerle ilgili olmadığını söyledi: 'Yaptığımız dizilerin kalitesiyle, senaryosuyla, izlenmesiyle ilgili bir kriz değil bu.' Yancı'ya göre asıl sorun, dizi maliyetleri inanılmaz artarken Türk medyasının reklam gelirinin hızla düşmesi. Yalnızca dizilerin değil, programların birçoğunun da maliyetini karşılayamadığını belirtti.

Yancı, sektörün bileşenlerinin konuyla ilgili toplantılar yaptığını ve bu toplantılarda dizilerin toptan kaldırılmasının bile tartışıldığını söyledi. Toptan kaldırma kararı alındığına dair bir açıklama yapılmadı.

Murat Yancı, televizyon ve dijital platformlar arasındaki reklam eşitsizliğine dikkat çekti.

Murat Yancı, televizyon ve dijital platformlar arasındaki reklam eşitsizliğine dikkat çekti.

Yancı, televizyonlarda bazı reklamların yasak olmasına karşın dijital platformlarda hiçbir sınırlama bulunmadığını söyledi. Örnek olarak takviye gıda reklamlarını gösterdi: 'Takviye gıdaların reklamları bize yasak ama dijitale serbest.' Bunun haksız rekabet yarattığını savundu.

Yancı, 'Biz yüz milyonlarca liraya çekilen dizileri halka ücretsiz sunuyoruz, dijital platformlar parayla satıyor' diyerek maliyet farkına da dikkat çekti. Televizyonların en ufak ihlalde on milyonlarca lira ceza ödediğini, dijital platformların ise yaptırımlardan uzak olduğunu söyledi.

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ise Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada, krize karşı maliyetlerin düşürülmesini ve teşvik verilmesini istedi.

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ise Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada, krize karşı maliyetlerin düşürülmesini ve teşvik verilmesini istedi.

Yancı, çözüm olarak maliyetlerin acilen düşürülmesi gerektiğini ve sektörün tüm bileşenlerinin ortak adım atması gerektiğini söyledi. Dizi ihracatının yaklaşık 1 milyar dolara ulaştığını belirten Yancı, önlem alınmazsa ihracatın biteceğini öne sürdü. Başka ülkelerin dizi sektörünü desteklediğini, İspanya'da dizi maliyetlerinin yüzde 40'ına kadar teşvik verildiğini söyledi ve sektörün üzerindeki ağır yükün hiç vakit kaybetmeden kaldırılmasını istedi.

Çözüm gelmezse sektör için büyük yıkım olacağını söyleyen Yancı, 'Ortada televizyon diye bir şey kalmayacak' dedi. Yancı ayrıca, 'Kimler televizyonları ve dizi sektörünü yok etmek istiyor?' diye sorarak bu konuda kimseyi adıyla anmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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