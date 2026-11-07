Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı Uyardı: “Dizilerin Toptan Kaldırılması Bile Tartışılıyor”

Murat Yancı, dizi sektöründeki krizin içeriklerle ilgili olmadığını söyledi: 'Yaptığımız dizilerin kalitesiyle, senaryosuyla, izlenmesiyle ilgili bir kriz değil bu.' Yancı'ya göre asıl sorun, dizi maliyetleri inanılmaz artarken Türk medyasının reklam gelirinin hızla düşmesi. Yalnızca dizilerin değil, programların birçoğunun da maliyetini karşılayamadığını belirtti.

Yancı, sektörün bileşenlerinin konuyla ilgili toplantılar yaptığını ve bu toplantılarda dizilerin toptan kaldırılmasının bile tartışıldığını söyledi. Toptan kaldırma kararı alındığına dair bir açıklama yapılmadı.