Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı Uyardı: “Dizilerin Toptan Kaldırılması Bile Tartışılıyor”
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Son haftalarda Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdam Karadeniz gibi dizilerin final yapacağı haberleri, dizi sektöründeki sıkıntıları yeniden gündeme taşımıştı. Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ise Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada krizin boyutunu anlattı. Yancı, sektörün bileşenlerinin yaptığı toplantılarda dizilerin toptan kaldırılmasının bile tartışıldığını söyledi. Gerekçe olarak dizi maliyetlerinin artmasını ve reklam gelirlerinin hızla düşmesini gösterdi.
Kaynak: Hürriyet/Ahmet Hakan
Yancı'ya göre kriz, dizilerin kalitesinden değil, maliyet artışı ve reklam gelirindeki düşüşten kaynaklanıyor.
Murat Yancı, televizyon ve dijital platformlar arasındaki reklam eşitsizliğine dikkat çekti.
Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ise Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada, krize karşı maliyetlerin düşürülmesini ve teşvik verilmesini istedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın