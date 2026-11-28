Kablodaki silindirin adı ferrit nüve. Ferrit çekirdek, ferrit boncuk ya da EMI filtresi diye de geçiyor. Demir oksitten yapılan manyetik bir seramik olan ferrit, çoğu kabloda üretim sırasında kabloya geçiriliyor ve genellikle uca yakın bir noktada duruyor.

Kablodan akım geçerken çevreye elektromanyetik ve radyo frekansı paraziti yayılabiliyor. Kablo dışarıdan gelen parazitleri de toplayabiliyor. Ferrit, düşük frekanslı akımın geçmesine izin veriyor, yüksek frekanslı gürültüyü ise emip ısı olarak dağıtıyor. Isınma çoğu zaman hissedilmeyecek kadar az kalıyor.