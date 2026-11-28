Şarj Kablolarındaki O Siyah Silindir Meğer Buymuş
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Şarj, monitör ve yazıcı kablolarının ucuna yakın duran siyah silindir süs değil, ferrit adı verilen manyetik bir seramik. Demir oksitten yapılan bu parça, kabloda dolaşan yüksek frekanslı elektromanyetik paraziti emip ısıya çeviriyor, normal akımın geçişine ise karışmıyor. Her kabloda bulunmuyor, ama kablo kesilmeden sonradan takılan klipsli modelleri de var.
Siyah silindirin içinde demir oksitten yapılmış manyetik bir seramik var.
Silindir parazitin hem kablodan çıkmasını hem kabloya girmesini önlüyor.
Silindiri olmayan kabloya klipsli ferrit sonradan takılabiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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