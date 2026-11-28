Bakım simgeleri GINETEX adlı uluslararası birliğin sisteminden çıkıyor. Aynı simgeler EN ISO 3758 standardının da temelini oluşturuyor. 2006'dan beri geçerli olan sıra şöyle: leğen, üçgen, kare, ütü ve en sonda daire. Etikette beşinin de yer alması gerekiyor.

Simgeler ürünün en hassas yanına göre belirleniyor. Boya, kaplama, düğme ya da fermuar gibi parçalar da bu hesaba giriyor. Etikete uymak kumaşı korur ama her lekenin çıkacağına söz vermez.