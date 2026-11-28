Kıyafet Etiketlerindeki O Küçük Simgeler Bakın Ne Anlama Geliyor!
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Kıyafet etiketlerindeki küçük simgeler beş temel şekilden oluşuyor: leğen yıkamayı, üçgen ağartmayı, kare kurutmayı, ütü ütülemeyi, daire de profesyonel temizliği anlatıyor. Simgeler hep aynı sırayla dizilir ve her biri ürüne zarar vermeden uygulanabilecek en yüksek işlemi gösterir. Leğenin içindeki sayı yıkama sıcaklığını, ütüdeki noktalar ütü ısısını belirler. Etikette yazandan daha hafif bir işlem ya da daha düşük bir sıcaklık her zaman serbesttir.
Etiketteki beş simge her zaman aynı sırayla dizilir.
Leğen yıkama sıcaklığını, üçgen ağartıcı iznini gösterir.
Kare, ütü ve daire kurutma, ütüleme ve kuru temizleme kurallarını belirler.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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