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Yün Kabanı Kuru Temizlemeye Vermeden Evde Yıkamanın Yolu

Yün Kabanı Kuru Temizlemeye Vermeden Evde Yıkamanın Yolu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 10:13
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Kış gelince dolaptan çıkan yün kabanı her kirlendiğinde kuru temizlemeye vermek gerekmiyor. Temizlik uzmanları, küçük lekelerde yalnızca o bölgeyi temizlemeyi, daha kirli kabanları ise düşük sıcaklıkta ve dikkatle yıkamayı öneriyor.

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İlk iş kabanın üzerindeki tüy toplarını almak

İlk iş kabanın üzerindeki tüy toplarını almak

Sürdürülebilir temizlik uzmanı Catherine Green, işe kabanın üzerindeki tüy toplarını alarak başlamayı öneriyor. Kumaştan kopan liflerin bir araya gelmesiyle oluşan bu küçük toplar, kabanı eskimiş gösteriyor.

Kaban düz bir yüzeye serilip tüy alma tarağı ya da tüy alma makinesiyle nazikçe temizleniyor. Bu adım kabanı hiç ıslatmadan görünümünü toparlıyor.

Küçük lekeler için kabanın tamamını yıkamaya gerek yok

Küçük lekeler için kabanın tamamını yıkamaya gerek yok

Green, kabanda yalnızca küçük lekeler varsa tüm kabanı yıkamak yerine lekeli bölgeyi temizlemenin yeteceğini söylüyor. Bir beze az miktarda hafif deterjan ve soğuk su alınıyor, leke ovalanmadan hafif hafif bastırılarak siliniyor.

Leke çıkmazsa yarı yarıya beyaz sirke ve su karışımı denenebiliyor. Sert kimyasallardan uzak durmak ve kullandığınız karışımı önce kabanın görünmeyen küçük bir yerinde denemek gerekiyor.

Tam yıkamada kaban ters çevriliyor ve su 30 dereceyi geçmiyor

Tam yıkamada kaban ters çevriliyor ve su 30 dereceyi geçmiyor

Daha derin bir temizlik gerektiğinde kaban elde ya da makinede yıkanabiliyor. Çamaşır hizmeti kurucusu Deyan Dimitrov, kabanın mutlaka ters çevrilerek yıkanmasını öneriyor. Dimitrov, ters çevirmenin kumaşın dış yüzündeki sürtünmeyi azalttığını, tüylenmeyi önlediğini ve rengi koruduğunu anlatıyor.

Green'in yıkama önerileri ise aynı çizgide. Sıcak su kullanılmıyor, sıcaklık genellikle 30 derecenin altında tutuluyor. Makinede yıkamadan önce etiket mutlaka kontrol ediliyor, çünkü tüm yün ve karışım kumaşlar aynı yıkamaya dayanmıyor. Makinenin en hassas programı ve en düşük sıkma devri seçiliyor, hafif bir deterjan kullanılıyor.

Yıkanan kaban kesinlikle burularak sıkılmıyor. Bir havlunun üzerine düz serilip doğrudan ısı kaynaklarından uzakta kurumaya bırakılıyor.

Sık yıkamak yerine havalandırmak ve fırçalamak daha iyi

Sık yıkamak yerine havalandırmak ve fırçalamak daha iyi

Green, yün kabanı uzun yıllar korumak için olabildiğince az yıkamanın ve sık sık havalandırmanın en iyisi olduğunu söylüyor. Rüzgarlı bir günde, doğrudan güneş altında olmamak kaydıyla dışarıya asılan kaban hemen tazeleniyor.

Kabanı düzenli olarak yumuşak bir fırçayla fırçalamak toz, kir ve tüyleri alıyor, tüylenmeyi de önlüyor. Böylece kabanı temizletme ihtiyacı azalıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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