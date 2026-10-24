Yün Kabanı Kuru Temizlemeye Vermeden Evde Yıkamanın Yolu

Daha derin bir temizlik gerektiğinde kaban elde ya da makinede yıkanabiliyor. Çamaşır hizmeti kurucusu Deyan Dimitrov, kabanın mutlaka ters çevrilerek yıkanmasını öneriyor. Dimitrov, ters çevirmenin kumaşın dış yüzündeki sürtünmeyi azalttığını, tüylenmeyi önlediğini ve rengi koruduğunu anlatıyor.

Green'in yıkama önerileri ise aynı çizgide. Sıcak su kullanılmıyor, sıcaklık genellikle 30 derecenin altında tutuluyor. Makinede yıkamadan önce etiket mutlaka kontrol ediliyor, çünkü tüm yün ve karışım kumaşlar aynı yıkamaya dayanmıyor. Makinenin en hassas programı ve en düşük sıkma devri seçiliyor, hafif bir deterjan kullanılıyor.

Yıkanan kaban kesinlikle burularak sıkılmıyor. Bir havlunun üzerine düz serilip doğrudan ısı kaynaklarından uzakta kurumaya bırakılıyor.