Yün Kabanı Kuru Temizlemeye Vermeden Evde Yıkamanın Yolu
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Kış gelince dolaptan çıkan yün kabanı her kirlendiğinde kuru temizlemeye vermek gerekmiyor. Temizlik uzmanları, küçük lekelerde yalnızca o bölgeyi temizlemeyi, daha kirli kabanları ise düşük sıcaklıkta ve dikkatle yıkamayı öneriyor.
İlk iş kabanın üzerindeki tüy toplarını almak
Küçük lekeler için kabanın tamamını yıkamaya gerek yok
Tam yıkamada kaban ters çevriliyor ve su 30 dereceyi geçmiyor
Sık yıkamak yerine havalandırmak ve fırçalamak daha iyi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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