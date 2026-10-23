Kışın Yorganı Evde Yıkamanın Pratik Yolu

Kaz ya da kuş tüyü yorganı yıkamadan önce kılıfında yırtık olup olmadığına bakmak gerekiyor. Tüylerin makinede dışarı kaçmaması için yırtıklar önceden dikiliyor.

Kuş tüyü yorgan için önerilen sıcaklık 30 derece civarı, program ise hassas yıkama. Deterjan hafif olmalı, yumuşatıcı kullanılmamalı. Sıkmaya geçmeden önce fazladan bir durulama yapmak, tüylerin arasında deterjan kalmasını önlüyor.

Kurutma en çok dikkat isteyen adım. Tüy yorgan tamamen kuruyana kadar düşük ısıda kurutuluyor ya da makinede bir süre kurutulduktan sonra açık havada bekletiliyor. Islak tüylerin daha koyu görünmesi normal, yorgan tamamen kurumadan kılıfına geçirilmiyor.