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Kışın Yorganı Evde Yıkamanın Pratik Yolu

Kışın Yorganı Evde Yıkamanın Pratik Yolu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 20:34
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Havalar soğuyunca dolaptan çıkan kış yorganı, aylarca kapalı kaldığı için kullanılmadan önce temizlik istiyor. Kaz tüyü, yün ve elyaf yorganın her biri farklı sıcaklık, program ve kurutma yöntemiyle yıkanıyor.

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Yıkamadan önce etiketi okuyun ve makinenin büyüklüğünü kontrol edin

Yıkamadan önce etiketi okuyun ve makinenin büyüklüğünü kontrol edin

İlk adım yorganın üzerindeki bakım etiketi. Etikette yalnızca kuru temizleme yazıyorsa yorganı evde yıkamak yerine profesyonel temizlemeye vermek gerekiyor.

Yorgan makinenin içine rahatça sığmalı. Evdeki makine küçük kalıyorsa çamaşırhanedeki büyük makineler daha güvenli bir seçenek.

Uyku uzmanı Ava Wilson, yorganın 3 ila 6 ayda bir yıkanabileceğini, 55 derecenin toz akarlarını öldürdüğünü söylüyor. Temizlik rehberleri ise yılda en az bir yıkamayı yeterli buluyor ve çok sık yıkamanın yorganın dağılmasına yol açabileceği uyarısını yapıyor. Yüksek sıcaklığı kaldırıp kaldırmadığını yine etiket belirliyor.

Kaz tüyü yorgan ılık suda ve hassas programda yıkanıyor

Kaz tüyü yorgan ılık suda ve hassas programda yıkanıyor

Kaz ya da kuş tüyü yorganı yıkamadan önce kılıfında yırtık olup olmadığına bakmak gerekiyor. Tüylerin makinede dışarı kaçmaması için yırtıklar önceden dikiliyor.

Kuş tüyü yorgan için önerilen sıcaklık 30 derece civarı, program ise hassas yıkama. Deterjan hafif olmalı, yumuşatıcı kullanılmamalı. Sıkmaya geçmeden önce fazladan bir durulama yapmak, tüylerin arasında deterjan kalmasını önlüyor.

Kurutma en çok dikkat isteyen adım. Tüy yorgan tamamen kuruyana kadar düşük ısıda kurutuluyor ya da makinede bir süre kurutulduktan sonra açık havada bekletiliyor. Islak tüylerin daha koyu görünmesi normal, yorgan tamamen kurumadan kılıfına geçirilmiyor.

Yün yorgan sık yıkanmıyor, gerekirse yün programı kullanılıyor

Yün yorgan sık yıkanmıyor, gerekirse yün programı kullanılıyor

Yün yorganın sık yıkanmasına gerek yok, çoğu zaman açık havada havalandırmak yeterli oluyor.

Yıkamak gerektiğinde yün yatak üreticisi Chris Tattersall, etiket izin veriyorsa 40 derecede yün programını ve yüne özel deterjanı öneriyor.

Yün yorgan kurutma makinesine atılmıyor, açık havada serilerek kurutuluyor.

Elyaf yorgan en kolay yıkanan yorgan türü

Elyaf yorgan en kolay yıkanan yorgan türü

Elyaf ya da sentetik dolgulu yorgan, tüy ve yüne kıyasla daha kolay yıkanıyor. Ava Wilson, sentetik yorganların etiket izin veriyorsa normal programda yıkanabileceğini söylüyor.

Elyafta da hafif deterjan kullanmak ve iyi durulamak gerekiyor. Kurutmada düşük ısı seçiliyor, yorgan tamamen kuruduktan sonra kılıfına geçiriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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