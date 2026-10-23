Kışın Yorganı Evde Yıkamanın Pratik Yolu
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Kaz tüyü yorgan ılık suda ve hassas programda yıkanıyor
Yün yorgan sık yıkanmıyor, gerekirse yün programı kullanılıyor
Elyaf yorgan en kolay yıkanan yorgan türü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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