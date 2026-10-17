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Yeni Aldığınızda Kullanmadan Önce Mutlaka Yıkamanız Gereken 3 Şey

Yeni Aldığınızda Kullanmadan Önce Mutlaka Yıkamanız Gereken 3 Şey

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 15:53
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Mağazadan yeni alınan eşyalar temiz görünse de üretimden satışa kadar pek çok elden ve ortamdan geçiyor. Uzmanlar, bazı eşyaların ilk kullanımdan önce mutlaka yıkanması gerektiğini söylüyor.

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Yeni kıyafetler

Yeni kıyafetler

Yeni bir kazak, onu üretenlerin yanı sıra mağaza çalışanlarının ve deneyen müşterilerin de mikroplarını taşıyabiliyor. New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi'nden mikrobiyoloji ve patoloji profesörü Philip Tierno, kıyafetlerin üretimden satışa kadar çeşitli mikroorganizmalarla dolu olduğunu söylüyor.

Tierno, insanın dokunduğu her yerde mikroorganizmalardan bir iz bıraktığını, dokunulan şeyin bir tezgah ya da bir giysi olmasının fark etmediğini vurguluyor. Yeni kıyafetleri giymeden önce etiketine uygun şekilde yıkamak, mikropları uzaklaştırmanın en kolay yolu.

Nevresim ve çarşaflar

Nevresim ve çarşaflar

Yeni alınan nevresim takımları ve çarşaflar, yıkanıp kurutulmadan kullanılmamalı. Temizlik şirketi yöneticisi Delah Gomasi, fabrika zeminlerinin düşünülenden çok daha kirli olabildiğini söylüyor.

Gomasi, üretim sırasında bulaşan mikropların yepyeni nevresimlere kolayca geçebildiğini anlatıyor. Cilde doğrudan temas eden ve uzun saatler kullanılan yatak takımlarını ilk geceden önce yıkamak bu nedenle önem taşıyor.

Yeni tencere ve tavalar

Yeni tencere ve tavalar

Yeni tencere ve tavalar, üretimden kalan yağları ve parlatma maddelerini taşıyabiliyor. Üreticiler ilk kullanımdan önce her parçanın ılık sabunlu suyla iyice yıkanmasını öneriyor.

Suya yaklaşık 60 mililitre sirke eklemek, kalıntıları çıkarmayı kolaylaştırıyor. Düzgün yıkanmadan kullanılan tencereler renk değiştirebiliyor ya da leke tutabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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