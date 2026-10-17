Yeni Aldığınızda Kullanmadan Önce Mutlaka Yıkamanız Gereken 3 Şey

Yeni bir kazak, onu üretenlerin yanı sıra mağaza çalışanlarının ve deneyen müşterilerin de mikroplarını taşıyabiliyor. New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi'nden mikrobiyoloji ve patoloji profesörü Philip Tierno, kıyafetlerin üretimden satışa kadar çeşitli mikroorganizmalarla dolu olduğunu söylüyor.

Tierno, insanın dokunduğu her yerde mikroorganizmalardan bir iz bıraktığını, dokunulan şeyin bir tezgah ya da bir giysi olmasının fark etmediğini vurguluyor. Yeni kıyafetleri giymeden önce etiketine uygun şekilde yıkamak, mikropları uzaklaştırmanın en kolay yolu.