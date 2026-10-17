Yeni Aldığınızda Kullanmadan Önce Mutlaka Yıkamanız Gereken 3 Şey
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Mağazadan yeni alınan eşyalar temiz görünse de üretimden satışa kadar pek çok elden ve ortamdan geçiyor. Uzmanlar, bazı eşyaların ilk kullanımdan önce mutlaka yıkanması gerektiğini söylüyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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