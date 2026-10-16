Normal Yıkamayla Çıkmayan Kirler İçin Yeni Yöntem: Çamaşırları Derinlemesine Temizliyor
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Laundry stripping adı verilen derin temizlik yöntemi, 2020'de sosyal medyada yayıldı ve o günden beri popülerliğini koruyor. Temizlik uzmanları yöntemin havlu ve çarşaflarda biriken kalıntıyı çıkardığını ama doğru yıkanan çamaşırlarda çoğu zaman gerekmediğini söylüyor.
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Kumaşlarda zamanla biriken kalıntıyı hedefliyor
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Çamaşırlar sıcak suda en az dört saat bekletiliyor
Her kumaş için uygun değil, düzenli yapılması da gerekmiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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