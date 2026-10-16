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Normal Yıkamayla Çıkmayan Kirler İçin Yeni Yöntem: Çamaşırları Derinlemesine Temizliyor

Normal Yıkamayla Çıkmayan Kirler İçin Yeni Yöntem: Çamaşırları Derinlemesine Temizliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 23:58
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Laundry stripping adı verilen derin temizlik yöntemi, 2020'de sosyal medyada yayıldı ve o günden beri popülerliğini koruyor. Temizlik uzmanları yöntemin havlu ve çarşaflarda biriken kalıntıyı çıkardığını ama doğru yıkanan çamaşırlarda çoğu zaman gerekmediğini söylüyor.

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Kumaşlarda zamanla biriken kalıntıyı hedefliyor

Kumaşlarda zamanla biriken kalıntıyı hedefliyor

Yöntem, zamanla kumaş liflerine yerleşen kalıntıları çıkarmayı amaçlıyor. Söz konusu birikim fazla deterjandan, yumuşatıcıdan, vücudun doğal yağlarından ya da sert sudaki minerallerden kaynaklanabiliyor.

En iyi sonuç sıcak suya dayanıklı, rengi solmayan havlu, çarşaf ve yastık kılıflarında alınıyor. Pamuklu yorgan ve nevresimler ile beyaz ve açık renkli kıyafetler de yöntemin uygun olduğu çamaşırlar arasında.

Çamaşırlar sıcak suda en az dört saat bekletiliyor

Çamaşırlar sıcak suda en az dört saat bekletiliyor

Küvet, lavabo ya da büyük bir kova sıcak suyla dolduruluyor. Suya boraks, çamaşır sodası ve deterjan 1'e 1'e 2 oranında ekleniyor, küvet için yaklaşık 60 mililitre boraks, 60 mililitre çamaşır sodası ve 120 mililitre deterjan yeterli. Çamaşır sodası, yemeklerde kullanılan karbonatla aynı şey değil.

Temiz havlu ya da çarşaflar karışıma batırılıyor ve su tamamen soğuyana kadar, genellikle en az dört saat, ara ara karıştırılarak bekletiliyor. Bulanık su boşaltıldıktan sonra çamaşırlar sıkılıp makinede deterjansız ve yumuşatıcısız bir program ya da en azından durulama ve sıkma yapılıyor.

Her kumaş için uygun değil, düzenli yapılması da gerekmiyor

Her kumaş için uygun değil, düzenli yapılması da gerekmiyor

Renkli, hassas ve çekmeye yatkın kumaşlar bu yöntemle yıkanmamalı. Soğuk ya da ılık suda yıkanması gereken ürünler yüksek sıcaklıkta solabilir veya çekebilir, renkli çamaşırlar beyazlarla birlikte bekletilirse boya bulaşabilir.

Uzmanlar, çamaşırlar doğru yıkandığında yöntemi düzenli uygulamaya gerek olmadığını vurguluyor. Makineyi aşırı doldurmamak, deterjan ve yumuşatıcıyı ölçerek kullanmak, tamburda köpük kaldığında ikinci bir durulama yapmak ve çok kirli çamaşırları ayrı yıkamak birikimin önüne geçiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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