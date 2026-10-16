Normal Yıkamayla Çıkmayan Kirler İçin Yeni Yöntem: Çamaşırları Derinlemesine Temizliyor

Küvet, lavabo ya da büyük bir kova sıcak suyla dolduruluyor. Suya boraks, çamaşır sodası ve deterjan 1'e 1'e 2 oranında ekleniyor, küvet için yaklaşık 60 mililitre boraks, 60 mililitre çamaşır sodası ve 120 mililitre deterjan yeterli. Çamaşır sodası, yemeklerde kullanılan karbonatla aynı şey değil.

Temiz havlu ya da çarşaflar karışıma batırılıyor ve su tamamen soğuyana kadar, genellikle en az dört saat, ara ara karıştırılarak bekletiliyor. Bulanık su boşaltıldıktan sonra çamaşırlar sıkılıp makinede deterjansız ve yumuşatıcısız bir program ya da en azından durulama ve sıkma yapılıyor.