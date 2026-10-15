Beyaz Çamaşırlara Renk Bulaştığında Ne Yapılmalı? Uzmanlar Anlattı

Forté'nin önerdiği yöntem hem renkleri sabit kumaşlarda hem de yıkanabilir beyazlarda işe yarıyor. Yaklaşık 15 litre su, kumaşın dayanabileceği en yüksek sıcaklıkta hazırlanıyor ve içinde bir paket renk akması giderici tamamen eritiliyor. Bütün makine pembeye döndüyse çamaşır miktarına göre birden fazla paket kullanılabiliyor.

Lekeli parçalar karışıma atılıyor ve istenmeyen renk çıkana kadar ara sıra karıştırılarak bekletiliyor. Ardından ılık suyla iyice durulanıyor. İnatçı boyalarda işlem gerektiği kadar tekrarlanıyor, en sonunda çamaşırlar her zamanki gibi yıkanıyor. Ürün seçilirken kumaşın yıkama talimatına uygun olmasına dikkat etmek gerekiyor.