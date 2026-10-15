Beyaz Çamaşırlara Renk Bulaştığında Ne Yapılmalı? Uzmanlar Anlattı
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Yeni bir kot pantolon ya da canlı renkli bir kıyafet, makinede diğer çamaşırlara boya bırakabiliyor. Temizlik uzmanı Carolyn Forté, rengi bulaşan kumaşın çoğu zaman kurtarılabildiğini söylüyor ve kumaş, koltuk ve halı için ayrı yöntemler öneriyor.
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Rengi bulaşan kumaşlar sıcak suda renk akması gidericiyle bekletiliyor
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Koltuğa bulaşan boya için deterjan ve sirke karışımı kullanılıyor
Halıdaki inatçı boyada son çare oksijenli su
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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