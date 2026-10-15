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Beyaz Çamaşırlara Renk Bulaştığında Ne Yapılmalı? Uzmanlar Anlattı

Beyaz Çamaşırlara Renk Bulaştığında Ne Yapılmalı? Uzmanlar Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 11:24
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Yeni bir kot pantolon ya da canlı renkli bir kıyafet, makinede diğer çamaşırlara boya bırakabiliyor. Temizlik uzmanı Carolyn Forté, rengi bulaşan kumaşın çoğu zaman kurtarılabildiğini söylüyor ve kumaş, koltuk ve halı için ayrı yöntemler öneriyor.

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Rengi bulaşan kumaşlar sıcak suda renk akması gidericiyle bekletiliyor

Rengi bulaşan kumaşlar sıcak suda renk akması gidericiyle bekletiliyor

Forté'nin önerdiği yöntem hem renkleri sabit kumaşlarda hem de yıkanabilir beyazlarda işe yarıyor. Yaklaşık 15 litre su, kumaşın dayanabileceği en yüksek sıcaklıkta hazırlanıyor ve içinde bir paket renk akması giderici tamamen eritiliyor. Bütün makine pembeye döndüyse çamaşır miktarına göre birden fazla paket kullanılabiliyor.

Lekeli parçalar karışıma atılıyor ve istenmeyen renk çıkana kadar ara sıra karıştırılarak bekletiliyor. Ardından ılık suyla iyice durulanıyor. İnatçı boyalarda işlem gerektiği kadar tekrarlanıyor, en sonunda çamaşırlar her zamanki gibi yıkanıyor. Ürün seçilirken kumaşın yıkama talimatına uygun olmasına dikkat etmek gerekiyor.

Koltuğa bulaşan boya için deterjan ve sirke karışımı kullanılıyor

Koltuğa bulaşan boya için deterjan ve sirke karışımı kullanılıyor

Bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı ve bir yemek kaşığı beyaz sirke, iki su bardağı serin suyla karıştırılıyor. Temiz ve beyaz bir bezle lekeye sürülen karışım en az 30 dakika bekletiliyor, bu sürede her beş dakikada bir bezle bastırılıp yeniden karışım ekleniyor. Sonra soğuk suyla silinip sıvı emilene kadar kurulanıyor.

Ardından leke tıbbi alkolle silinip bezle bastırılıyor. Leke hala duruyorsa bir çay kaşığı bulaşık deterjanı ve bir yemek kaşığı amonyak, iki su bardağı serin suyla karıştırılıp aynı şekilde 30 dakika uygulanıyor. Çamaşır suyu ile amonyak ise asla karıştırılmamalı, çünkü ortaya çıkan buhar sağlığa zararlı.

Halıdaki inatçı boyada son çare oksijenli su

Halıdaki inatçı boyada son çare oksijenli su

Halı için bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı ve bir yemek kaşığı beyaz sirke, iki su bardağı ılık suyla karıştırılıyor. Leke temiz ve beyaz bir bezle silinip sık sık bastırılıyor, sonra temiz suyla durulanıp kurulanıyor. Ardından tıbbi alkolle silinip yine soğuk suyla temizleniyor.

Leke çıkmazsa koltuk için anlatılan deterjan ve amonyak karışımı 30 dakika boyunca uygulanabiliyor. Son çare olarak oksijenli suya batırılmış bir kulak çubuğu kullanılabiliyor. Forté, oksijenli suyun her kumaşta rengi koruyan bir ağartıcı gibi çalıştığını, ancak önce kumaşın veya halının görünmeyen bir yerinde denenmesi gerektiğini söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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