Bu satırları çiftin çocuğu yazmış. Annesi kısa süre önce babasından boşanmış. Yazana göre annesi, babasının hayatında tek önceliğin kendisi olmasını, onu memnun etmek dışında ne bir hobisi ne de başka bir ilgisi olmamasını bekliyormuş. Boşanmayı da ona 'ders vermek' için istemiş. Yorumu yazan, işlerin annesi için pek iyi gitmediğini ekliyor.