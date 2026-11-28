"Dilekçeyi Çok Çabuk Verdim": Boşanmaya Sonradan Dönüp Bakan 12 Kişinin Anlattıkları
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Boşanma dilekçesini verdikten sonra aceleci davrandığını düşünen biri, forumda en yakın arkadaşını geri istediğini yazmış. Bir forum başlığında boşanmayı başlatıp sonradan pişman olanlara nedenleri, bir başkasında boşanmış kişilere evliliklerini neyin kurtarabileceği soruldu. Cevaplardan 12'si burada. Kendi kararını anlatan da var, anne babasınınkini de.
1. "Bütün suçu eşime atmıştım"
2. "Eşimi artık sevmediğimi sanıyordum"
3. "Psikoz geçirirken yaptım"
4. "Annem, babama ders vermek için boşandı"
5. "Giden oydu, şimdi pişman olduğunu düşünüyorum"
6. "Aynı tarafta olduğumuzu geç anladım"
7. "Yılın yarısı yoldaydım"
8. "Dilekçeyi çok çabuk verdim"
9. "Boşandığıma değil, o noktaya gelmemize üzülüyorum"
10. "Hayatımı yeniden yaşasam ilk eşimden ayrılmazdım"
11. "Hiçbir şeyden bu kadar pişman olmadım"
12. "Çocuklarımı eskisi kadar göremiyorum"
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