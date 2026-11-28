BİM 29 Kasım 2026 Pazar Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM’in 29 Kasım 2026 Pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünler arasında Kumtel turbo cam ankastre setlerden Dijitsu QLED televizyona, SGS el aletlerinden küçük ev aletleri ve oyuncaklara kadar birçok seçenek bulunuyor. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

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