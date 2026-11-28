BİM'e Küçük Ev Aletleri Geliyor! 29 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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BİM 29 Kasım 2026 Pazar Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM’in 29 Kasım 2026 Pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünler arasında Kumtel turbo cam ankastre setlerden Dijitsu QLED televizyona, SGS el aletlerinden küçük ev aletleri ve oyuncaklara kadar birçok seçenek bulunuyor. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 11.550 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 55DQ40000 21.900 TL
Dostoys Teknik Blok Süper Arabalar 799 TL
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