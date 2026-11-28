Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve dizinin senaristi Gülizar Irmak'ın katıldığı ödül töreninin ardından yurda dönen Akbaba, ödülü kazanamamalarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Rakiplerinin de güçlü olduğunu belirten oyuncu, ödülü kazanarak dönmelerinin daha güzel olacağını dile getirdi.

Uzak Şehir'de Cihan ve Alya karakterlerine hayat veren Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal, dizinin geniş bir hayran kitlesine ulaşmasında önemli rol oynadı. Partneriyle yakaladığı uyumda yönetmen ve yapımcıların payı olduğunu söyleyen Akbaba, şu ifadeleri kullandı:

'Bu kimyayı yakalamak tabii ki yönetmen ve yapımcılarımızın başta tasarımı olsa gerek. Onlar da haklı çıktılar, güzel oldu. Hepimizin işine yaradı.'

Pazartesi akşamlarının iddialı yapımı Uzak Şehir'in yakaladığı başarıya rağmen reytinglerden yana korku yaşadıklarını söyleyen Ozan Akbaba, diğer kanallarda da birbirinden güzel işlerin olduğunu belirtti.

Reyting kaygısının yarattığı heyecanı olumlu bulduğunu da dile getiren oyuncu, şunları söyledi:

'Tabii ki oluyor. Niye olmasın? Çünkü bir sürü güzel iş var şeyde, televizyonlarda, kanallarda. Biz tabii ki korkuyoruz zaten sürekli ve bu hop oturuyor hop kalkıyor halde olmak bence iyi bir şey. Heyecan iyi bir şey, korku iyi bir şey.'