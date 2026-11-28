Reyting Rekortmeni Uzak Şehir'in Başrolü Ozan Akbaba'ya Reyting Korkusu Soruldu!
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Üçüncü sezonunda da ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdüren Uzak Şehir'in başrol oyuncusu Ozan Akbaba, Uluslararası Emmy Ödülleri dönüşünde havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ödül töreninden Sinem Ünsal ile yakaladıkları partner uyumuna kadar pek çok konuda konuşan Akbaba'nın reytinglerle ilgili açıklaması ise dikkat çekti.
KAYNAK: Gazete Magazin
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Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen Uzak Şehir'in ekibi, Türkiye'ye ödülle dönemedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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