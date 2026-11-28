Kansersiz Yaşam Derneği'nin düzenlediği 'Neden Olmasın?' isimli kitap söyleşisine katılan Akın Akınözü, etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel hayatında romantik biri olup olmadığı sorulan Akınözü, ilişkilerinin birinci yılı için hazırlanan sürprizin arkasında sevgilisinin olduğunu açıkladı.

'Bu verdiğin örnekte romantik olan Melis, ben değil. Ben o kadar romantik olamadım. Sadece onun romantikliğini göğüslemeye çalıştım. Ama şey, beni mutlu eden bir sürprizdi.'

Melis Uzunoğlu ile ilişkilerinin evliliğe doğru gidip gitmediği ve evlilik düşüncesinin olup olmadığı sorulan ünlü oyuncu, 'Bakalım, illaki düşüncesi var tabii ki. Bakalım.' yanıtını verdi.

Muhabirin 'Kısmet diyorsunuz yani.' sözlerine ise 'Kısmet.' diyerek karşılık verdi.

Evlilik fikrine kapıyı kapatmayan Akın Akınözü, henüz netleşmiş bir plan ya da tarih paylaşmadı.