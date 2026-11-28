Melis Uzunoğlu ile Aşkının Birinci Yılını Kutlamıştı! Akın Akınözü'ne Evlilik Soruldu
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Bir süredir moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile aşk yaşayan Akın Akınözü, geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle birlikteliğinin birinci yılını romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Kansersiz Yaşam Derneği tarafından düzenlenen bir söyleşiye katılan ünlü oyuncu, basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularını da yanıtladı. Yıl dönümü sürprizinin perde arkasını anlatan Akınözü, evlilik hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Akın Akınözü, uzun yıllar aşk yaşadığı Sandra Pestemalciyan ile 2024 yılında yollarını ayırmıştı.
Bir yıllık ilişkilerinin ardından Akın Akınözü'ne evlilik de soruldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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