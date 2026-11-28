Ece Uslu Güzelliği Yüzünden Komedi Dizilerinde Oynayamadığını Anlattı: "Çok Yoruldum"
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Yıllardır televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlarla izleyici karşısına çıkan Ece Uslu, Nihat Odabaşı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Oyunculuk kariyerine ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Uslu, başrol oynamak gibi bir isteğinin olmadığını söyledi. Güzel kadın algısı nedeniyle televizyonda komedi yapamadığını da anlatan oyuncu, sektörün kendisini yıpratan taraflarından bahsetti.
KAYNAK: Nihat Odabaşı/ YouTube
Yıllardır başrollerde izlediğimiz Ece Uslu'nun aslında başrol oynamak gibi bir isteği yokmuş.
Ece Uslu'nun güzelliği, televizyonda komedi yapmasının önünde bir engele dönüşmüş.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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