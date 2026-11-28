Komedi performanslarıyla tiyatroda iki adaylığı bulunduğunu belirten oyuncu, televizyonda ise bir türlü bu fırsatı yakalayamadığını söyledi. Kendisine biçilen rollerin dışına çıkmakta zorlandığını anlatan Uslu, sektörün güzel kadınlara yönelik bakış açısını şu sözlerle eleştirdi:

'Çünkü neden? ‘Ay güzel kadınsın’ bilmem ne… Orada bir garanticilik var, seyirci kabul etmezliği var.'

Oyuncuların fiziksel görünümleri nedeniyle bazı roller için değerlendirilmemesinden yakınan Ece Uslu, sözlerine şöyle devam etti:

'Ya da ‘Aa o sarışın, olmaz’ diyorlar. Boyarım saçımı, yıpratırım kendimi, 2 kilo alırım ya da 5-10 kilo veririm.'

Bütün bunların oyunculuk mesleğinin bir parçası olduğunu vurgulayan Uslu, yaşadığı yorgunluğu ise 'Hiç çekemem Nihat, ah çok yoruldum.' sözleriyle dile getirdi.