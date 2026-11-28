Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı Belli Oldu
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2027 asgari ücreti için geri sayım sürerken kulislerde konuşulan zam senaryoları netleşmeye başladı. 2027 asgari ücret için kulislerde konuşulan rakam belli oldu. Asgari ücret 2027 için en yüksek zam ihtimali ortaya çıktı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerdeki 4 rakam.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Kulislerde konuşulan asgari ücret rakamı belli oldu. 4 zam oranı masada.
İşverene maliyet 53 bin lirayı aşabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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