Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e çıkarması, zam hesaplarını doğrudan etkiledi. Geçen yıl yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak gerçekleşirken asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmıştı. Yani ücret artışı enflasyonun altında kalmıştı.

Bu farkın telafi edilmesi ihtimali öne çıkıyor. Yüzde 20 ve yüzde 25'lik artış seçenekleri daha düşük ihtimalli görülürken, en az yüzde 30'luk bir zam değerlendiriliyor. Yüzde 30'un üzerinde bir artışın da hesaplara dahil edildiği belirtiliyor.

2026 asgari ücret ne kadar?

Mevcut rakamlar ise şöyle: net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret 33 bin 30 lira.

2027 asgari ücret: Masadaki 4 zam oranı