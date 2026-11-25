Mahfi Eğilmez 2027 Asgari Ücret İçin Rakam Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İktisatçı Mahfi Eğilmez, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücreti için rakam verdi. Eğilmez'e göre 2026'da yaşanan enflasyonun yarattığı kaybı telafi etmek için asgari ücretin en az 36 bin TL olması gerekiyor. Ünlü ekonomist, zammın boyutunun ise erken seçim tarihine göre netleşeceğini düşünüyor.
Popüler Anketler 🤔
2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?
Mahfi Eğilmez'den 2027 asgari ücret için rakam.
Asgari ücretin 36 bin TL olması için ne kadar zam gerekiyor?
2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın