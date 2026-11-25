Asgari ücret tartışmaları yıl sonu yaklaştıkça hız kazanırken, ekonomi kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden Mahfi Eğilmez de konuya dair görüşünü paylaştı. Bir okuyucusunun 'Sizce asgari ücrete yüzde 30 zam gelir mi?' sorusunu yanıtlayan Eğilmez, belirleyici unsurun siyasi takvim olacağını vurguladı.

Eğilmez yanıtında şu ifadeleri kullandı: 'Erken seçim bu yılın sonunda mı yoksa gelecek yılın başında mı olacak sorusunun yanıtına göre şekillenecek sanırım. 2026'da yaşanan enflasyon etkisini kaldırmak için asgari ücretin en az 36 bin TL olması gerekiyor.'

Deneyimli iktisatçının sözleri, zam oranının yalnızca enflasyon verilerine değil, siyasi takvime de bağlı olabileceğine işaret ediyor.