Fotoğrafı paylaştığı notta 'O zaman da heyecanımız aynıydı, bugün de aynı. Değişen tek şey yaşımız oldu.' ifadelerini kullanan Ayar'ın o karesi, atama haberinin ardından yeniden dolaşıma girdi.

Atama, 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapıldı ve 25 Kasım'da 33441 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle 41 ilin valisi değişti, 14 vali de İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kilis'te görev yapan Ömer Kalaylı ise Ağrı Valiliği'ne atandı.