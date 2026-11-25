Çocukken Erdoğan ile Fotoğraf Çektirmişti: Yusuf Alperen Ayar Kilis Valisi Oldu
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Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle 41 ilin valisi değişirken, Kilis'e Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar atandı. İlk kez vali olan Ayar'ın yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği çocukluk fotoğrafı da yeniden gündem oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ayar, çocukken Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafı 2022'de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem'den bakanlığa uzanan kariyerinin ardından ilk valiliğini Kilis'te yapacak.
AK Parti'nin eski Rize Milletvekili Hikmet Ayar'ın oğlu olan Yusuf Alperen Ayar, üç çocuk babası.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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