Eylül Yeni Biri'nin Setinden İlk Kareler Geldi: Cem Yakupoğlu Yakışıklılığıyla Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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HBO Max, Çıplak dizisiyle tanınan Eylül karakterinin kendi hikayesine odaklanan spin-off dizisi Eylül Yeni Biri'nin hazırlıklarını tamamladığını ve sete çıktığını duyurdu. Dizinin kadrosundaki Cem Yakupoğlu'nun yakışıklılığı ise gündem oldu. Gelin, diziye ve Yakupoğlu'na birlikte bakalım.
HBO Max, Eylül karakterinin kendi hikayesine odaklanan Eylül Yeni Biri dizisiyle sete çıktığını duyurdu.
Dizinin kadrosundaki Cem Yakupoğlu'nun yakışıklılığı gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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