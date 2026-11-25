HBO Max, Çıplak dizisinin unutulmaz karakteri Eylül'ün kendi hikayesine odaklanan bir spin-off dizisinin hazırlıklarını tamamladığını ve ekibin 24 Kasım itibarıyla sete çıktığını duyurdu. Karakter ile aynı ismi taşıyan Eylül Yeni Biri'nde Eylül'e yine Müge Bayramoğlu hayat veriyor.

Aradan geçen yılların ardından hayatı başka bir yöne sürüklenen Eylül'ün geride bırakmak istediği bir geçmişi ve artık önünde onu bekleyen bambaşka bir hayatı var. 6 bölümlük mini dizinin yönetmen koltuğunda Emre Erdoğdu oturuyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.