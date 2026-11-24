Çıplak'ın Eylül'üne Mini Dizi Geliyor, Başrolde Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Var
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İlk sezonuyla altı yıl önce dijital dünyada olay yaratan Çıplak'ın unutulmaz karakteri Eylül geri dönüyor. Üstelik bu kez hikâye tamamen onun etrafında dönecek. Kızılcık Şerbeti'nin Defne'si Müge Bayramoğlu, aynı karakterle yeniden sete çıktı!
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Çıplak'ın Eylül'ü 6 yıl sonra kendi hikâyesiyle ekrana dönüyor.
HBO Max'te yayınlanacak Eylül Yeni Biri 6 bölümden oluşacak.
Kızılcık Şerbeti'nin Defne'si Müge Bayramoğlu yine Eylül'e hayat veriyor.
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