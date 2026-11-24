HBO Max, Eylül'ün kendi hikâyesine odaklanan dizinin hazırlıklarını tamamladığını ve ekibin 24 Kasım itibarıyla sete çıktığını duyurdu.

'Eylül Yeni Biri' adıyla çekilen yapım, 6 bölümlük bir mini dizi olarak hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda ise Emre Erdoğdu oturuyor.

Peki Eylül'ü bu kez nasıl bir hikâye bekliyor? Paylaşılan bilgilere göre dizi, karakterin yıllar sonraki hayatına odaklanacak. Hayatı bambaşka bir yöne evrilen Eylül'ün geride bırakmak istediği bir geçmişi ve önünde yepyeni bir sayfa var. Karakterin bu kez nasıl bir kadın olarak karşımıza çıkacağının ipucu ise dizinin adında saklı: Eylül artık 'yeni biri'.

Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.