article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Final Yapan Dizinin Başrolüydü, HBO Max'in Yeni Dizisiyle Dönüyor!

Final Yapan Dizinin Başrolüydü, HBO Max'in Yeni Dizisiyle Dönüyor!

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.04.2026 - 14:18 Son Güncelleme: 08.04.2026 - 14:19

HBO Max, Levent Cantek imzalı yeni yerli dizisiyle izleyiciyi hafıza, sırlar ve skandallarla örülü karanlık bir hikayeye davet ediyor. Son olarak Star TV'de yayınlanan ve düşük reytingler nedeniyle final yapan Sahipsizler dizisinin başrolü olan Hazal Subaşı, HBO Max'in yeni dizisinin başrol oyuncusu oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Sahipsizler
Dizi

Sahipsizler

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Final yapan Sahipsizler'de rol alan Hazal Subaşı, HBO Max'in yeni dizisinin başrolü oldu.

Final yapan Sahipsizler'de rol alan Hazal Subaşı, HBO Max'in yeni dizisinin başrolü oldu.

Warner Bros. Discovery çatısı altındaki premium dijital platform HBO Max, yeni bir yerli HBO Original dizisi için hazırlıklara hız verdi. Senaryosu Levent Cantek imzası taşıyan yapımda başrolü Hazal Subaşı üstlenecek.

Hazal Subaşı, HBO Max'te Zeyno karakterine hayat verecek.

Hazal Subaşı, HBO Max'te Zeyno karakterine hayat verecek.

İsmi henüz açıklanmayan dizinin merkezinde, geçirdiği bir kazanın ardından hafızasını yitiren Zeyno karakteri yer alıyor. Ülkenin en gözde oyuncularından Pamir’in eşi olan Zeyno, kazayla birlikte patlak veren bir skandalın ortasında kalıyor ve bir anda medyanın hedefi haline geliyor.

Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamayan Zeyno’nun, yavaş yavaş ortaya çıkan gerçeklerle yüzleşme süreci ise sandığından çok daha sarsıcı olacak. Hafızasının derinliklerinde saklı kalan sırların peşine düştükçe, kendisini giderek karanlıklaşan bir girdabın içinde bulacak.

İlişkiler, güç mücadeleleri ve görünmeyen bağlar üzerinden ilerleyen dizi, temposunu her bölümde artırarak izleyiciyi içine çeken yoğun bir anlatı vaat ediyor. Yapımcılığını ARC Film’in üstlendiği proje, toplam sekiz bölümden oluşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın