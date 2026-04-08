Final Yapan Dizinin Başrolüydü, HBO Max'in Yeni Dizisiyle Dönüyor!

İsmi henüz açıklanmayan dizinin merkezinde, geçirdiği bir kazanın ardından hafızasını yitiren Zeyno karakteri yer alıyor. Ülkenin en gözde oyuncularından Pamir’in eşi olan Zeyno, kazayla birlikte patlak veren bir skandalın ortasında kalıyor ve bir anda medyanın hedefi haline geliyor.

Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamayan Zeyno’nun, yavaş yavaş ortaya çıkan gerçeklerle yüzleşme süreci ise sandığından çok daha sarsıcı olacak. Hafızasının derinliklerinde saklı kalan sırların peşine düştükçe, kendisini giderek karanlıklaşan bir girdabın içinde bulacak.

İlişkiler, güç mücadeleleri ve görünmeyen bağlar üzerinden ilerleyen dizi, temposunu her bölümde artırarak izleyiciyi içine çeken yoğun bir anlatı vaat ediyor. Yapımcılığını ARC Film’in üstlendiği proje, toplam sekiz bölümden oluşacak.