Netflix Canlı Yayınlayacak: Artemis II’nin Ay’ın Yanından Geçişi Takip Edilebilecek!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
06.04.2026 - 11:57

Uzay meraklılarını heyecanlandıran önemli bir gelişme bugün gerçekleşiyor. NASA’nın uzun süredir hazırlığını yaptığı Artemis II görevi, yeni bir aşamaya geçiyor. Netflix, Artemis II’nin Ay’ın yanından geçişini canlı yayınla izleyiciyle buluşturacak. Platform geri sayımı başlattı. Gelin detaylara geçelim…

Artemis II görevi, 1 Nisan’da ABD’deki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılarak başladı.

Görev kapsamında Orion uzay aracı, insanlı bir uçuşla Ay’ın çevresinde dolanacak. Yaklaşık 10 gün sürmesi planlanan bu yolculuk, uzun yıllar sonra gerçekleştirilen önemli bir adım olarak görülüyor. Apollo 17’den sonra ilk kez insanlı bir araç Ay çevresine gönderilmiş oldu.

Netflix ise bu sürecin en dikkat çeken anlarından birini canlı yayınlama kararı aldı.

Platformda oluşturulan özel sayfa üzerinden geri sayım başlatıldı. Yayın, “Nasa Live” başlığı altında izleyicilere sunulacak. Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak canlı yayında, Orion’un Ay’ın yakınından geçişi gösterilecek. 

Ekipte NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch yer alıyor. Ayrıca Kanada Uzay Ajansı’ndan Jeremy Hansen da bu yolculukta görev alıyor. Astronotlar Ay çevresinde dolandıktan sonra Dünya’ya dönüş yoluna girecek. Görev, Space Launch System roketinin ikinci uçuşu olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Orion uzay aracının ilk mürettebatlı görevi olarak kayda geçiyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
