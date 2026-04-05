article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Bu Liste Evladiyelik! Eleştirmenlerden En Yüksek Puanları Alan 200 Korku ve Gerilim Filmi

Merve Ersoy - TV Editörü
05.04.2026 - 16:40

Korku ve gerilim filmleri kimileri için bir kaçış noktası, kimileri içinse cesaret testi gibidir. Bazı sahneler gözlerimizi kapatmamıza neden olsa da, bu türün yarattığı adrenalin bağımlılık yapabilir. Eğer siz de kaliteli bir gerilimin peşindeyseniz ve 'gerçekten iyi' bir film izlemek istiyorsanız, bu liste rehberiniz olacak. İşte en prestijli eleştirmenlerden en yüksek puanları almayı başarmış, izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız 200 film önerisi!

Not: Film açıklamaları Sinemalar ve  Beyazperde'den alınmıştır.

Kaynak: https://editorial.rottentomatoes.com/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

200. American Psycho (2000)

Patrick Bateman, aileden zengin bir adamdır. Gençliği ve yakışıklı olması, kendisine hem işinde hem de sosyal hayatında avantajlar sağlamaktadır. Oldukça sıradan bir hayata kapılıp gidiyormuş gibi görünen Bateman'ın hayatının karanlık tarafın ise oldukça derinliklidir. Bateman, insanları sebepsiz yere öldürmekten hoşlanan ve öldürdüğü insanların vücutlarından hatıra olarak aldığı parçaları evinde saklayan bir akıl hastasıdır. Bunu kendisi dışında kimse bilmemektedir.

199. It's Alive (1973)

Henüz hamilelik süresi tamamlanmadan bebeğin karnında çok büyüdüğünü fark eden doktorlar bebeği sezaryen ile almaya karar verirler. Doğumun gerçekleştiği ameliyathaneden uzun süre ses seda çıkmayınca içeri girdiklerinde karşılaştıkları manzara korkunçtur.

198. Black Sheep (2006)

Oldfield, Yeni Zelanda’nın yeşil tepelerinde ailesinin sahip olduğu çiftlik yaşamına uzak büyümüş, koyun fobisi olan bir bilgisayarcıdır. Pek çok koyunun beslendiği bu yeşil tepelere mecbur kalmadıkça ayak basmak istememektedir.

Yine böyle bir mecburiyetin doğması nedeni ile bir gün çiftliğe dönmesi gerekir. Ailesinden kalan çiftlikten kendisine düşen hisseleri abisi Angus’a satacaktır. Oldfield, çiftliğe doğru isteksizce yola çıkarken Angus oldukça tehlikeli işlere girişmiştir. Kurmuş olduğu genetik mühendislik ünitesinde oldukça sorumsuz işler yapmaktadır.

İşleri daha da karıştırmak üzere olan beceriksiz bir grup doğa aktivisti, Angus’un labaratuvarından bir mutant koyunu kaçırıp serbest bırakınca bütün çiftlik birbirine girer. Koyunlar, kendi doğalarından çıkarak kana susamış birer katile dönüşmüşlerdir. Oldfield’in en büyük korkusu ile yüzleşmesinin zamanı gelmiştir.

197. A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)

Freddy Krueger’den kurtulmayı başaran Nancy Thompson, aradan geçen yılların ardından rüya terapisinde uzman bir psikiyatrist olur. Yerel bir hastanede görev yapan Nancy, uykularında aynı kabusu gören bir grup çocukla tanışır. Freddy, korkunç yöntemlerle gençleri rüyalarında yakalamaktadır. Kapana kısılan gençleri içine düştükleri bu kabustan kurtaracak kişi ise daha önce Freedy ile savaşan Nancy’den başkası değildir.

196. The Mist (2007)

Stephen King'in alameti farikası bilinmeyen bir kasaba, tutucu insanlar ve onlarla çelişen hür düşünceli gençler ve çatışmaları... İşte böyle bir diyarı kaplayan bir sisin arka planında filmde muhafazakar tutuculuk ile serbest düşüncenin mücadelesi de yer almaktadır. Kuvvetli bir fırtına sonrası meydana gelen sis, tüm kasabayı kaplar. Bu yoğun siste ortaya çıkarak, insanları yiyerek beslenen yaratıkların varlığından haberdar olan insanlar, süpermarketin içinde kapana kısılmış durumdalardır. Bu tedirgin bekleyiş esnasında süpermarketin içindeki insanlar ikiye ayrılır, bazıları intikamcı bir tanrının bu yaratıklara hükmederek insanları kurban etmeyi emrettiğine inanırken, bazıları buna inanmaz. Çağdaş korku romanı yazarı King’in uzun bir hikayesinden yola çıkarak çekilmiş bu film, oldukça gerilim dolu saatler geçireceğimizi vaadeder gibi...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

195. Hellraiser (1987)

Berduş bir gezgin olan Frank Cotton Kuzey Afrika’da bir yerde, eski çağlardan kalma gizemli bir akıl küpünü satın alır. Küpün, doğru biçimde oynandığı takdirde, cennetin ve sonsuz zevkin kapılarını açacağına dair bir rivayet bulunmaktadır. Küpü, tam bir izbe durumundaki evinin çatı katında kurcalayan Frank, başka bir boyutun kapılarını açmayı başarır...

194. Black Christmas (1974)

John Carpenter’ın Halloween’i (Korku Bayramı) ile haysiyet kazanan “teen-slasher” akımının öncüllerinden 1974 Kanada yapımı olan film, akli dengesi yerinde olmayan bir seri katilin noel tatili sırasında kız öğrencilerin bulunduğu öğrenci yurdunu hedef alması sonucu öğrencilerle arasında geçen mücadeleyi temel alıyor. Filmin yönetmeni Bob Clark, 80’lerde yönettiği komedi-gençlik serisi Porky’s ve bir başka noel hikâyesi olan Christmas Story ile tanınan bir isim.

193. Open Water (2004)

Karayipler’de tatil yapan bir çift, günlerini bir dalış gezisi ile geçirmek isterler. Ancak bunun ne denli doğru bir karar olduğu tartışılır. Teknede bir yanlış hesap yapılınca Susan ve Daniel, okyanusun ortasında kalakalırlar. Tekne gideli çok olmuştur. Tek umutları, teknenin durumu farkına varıp, onları kurtarmak üzere geri dönmeleridir. Ellerinden geldiğince hayatta kalma mücadelesi verirler. Hele ki köpekbalıkları ortaya çıkmaya başlayınca şartlar giderek daha da dayanılması zor bir hal alacaktır. Filmin konusu gerçek olaylardan alınmıştır.

192. The Ring (2002)

Şehirde bir efsane dolaşmaktadır. Rivayete göre, insanların seyrettiği bir kaset, bu insanların yedi gün sonra ölümüne sebebiyet vermektedir. Denilen odur ki, dört genç, sırf bu kasetleri izledikleri için şüpheli bir biçimde ölmüşlerdir. Rachel yaşanan bu tuhaf olayları bir şekilde aydınlığa kavuşturmaya kararlıdır. Ancak araştırmaları esnasında küçük oğluyla birlikte kaseti izlemek durumunda kalmıştır. Rachel'ın artık bu olayları çözmek için sadece yedi günü vardır.

191. Jacob's Ladder (1990)

Vietnam Savaşı'na katılmış bir askerin ve bu savaşın onun üzerinde bıraktığı etkilerin filmidir Jacob's Ladder. Gerçekle kabusların birbirine geçtiği, Jacob'un karanlık bilinçaltında bir serüven...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

190. Basket Case (1982)

Genç bir adam olan Duane Bradley, elinde eski bir hasır sepet ile birlikte New York’ta bir otele yerleşir. Sepeti soranlara içinde eşyalarının olduğunu söyleyen Duane, aslında oldukça deforme olmuş siyam ikizini taşımaktadır. Duane’un amacı, kendisini siyam ikizinden ayıran doktorları bulup onlardan intikam almaktır.

189. Phantasm (1979)

Abisiyle yaşayan Mike abisinin terk etmesinden korkmaktadır . Bir gün abisinin arkadaşının cenazesinde orada çalışan görevlinin zorlanmadan tabutu cenaze arabasına soktuğunu görür ve olayı araştırmaya karar verir.

188. Frailty (2002)

Yağmurlu bir gecede Dallas'taki FBI ofisine gelen adam kendisini Fenton Meiks olarak tanıtır ve ajan Wesley Doyle ile görüşmek istediğini söyler. Meiks, kardeşi Adam'ın 'Tanrı'nın Eli' ismiyle nam salan seri katilin ta kendisi olduğunu ileri sürer. Dahası Fenton, kardeşi tarafından işlenen bu cinayetlerin tek mesele olmadığını, bunların ardında daha önemli bir sorun olduğunu ileri sürer.

187. Bram Stoker's Dracula (1992)

Genç bir avukat olan Jonathan Harker, görevi gereği Doğu Avrupa'da küçük gizemli bir kasabaya gelir. Burada ölümsüz vampir Drakula tarafından kaçırılan Harker, onunla birlikte Londra'ya gitmek zorunda kalır. Drakula, Harker'ın nişanlısı Mina'nın fotoğrafını görerek etkilenmiş ve genç kızı ele geçirmek istemektedir. Önce Mina'nın yakın arkadaşı Lucy'i ele geçiren Drakula'ya karşı Lucy ve arkadaşları direnmeye çalışacaklardır.

186. Eden Lake (2008)

Sakin bir göl kenarında huzurlu bir tatil ve romantik bir hafta sonu geçirmek isteyen Jenny ve sevdiceği Steve'in başına gelen şiddet öyküsünün aktarıldığı İngiliz gerilim sinemasının kalburüstü örneklerinden 'Kan Gölü'nü benzeri yapımlardan ayıran en önemli özellik, standart korku gerilim unsurlarının yanı sıra şiddetin sorgulanmasına dair bir kaygı taşımasıdır. Orman içindeki ferah mekanda iyi vakit geçirmek isteyen kahramanlarımızın başına bela olacak olan bir grup genç, bu masum gölü bir kan gölüne çevireceklerdir. Bu huzurlu mekanda birdenbire ortaya çıkan gençler kendilerini bu genç çifte kanıtlamak için güç gösterisine girip şiddet uygulamaya başlayınca, olaylar kendiliğinden gelişir ve kedi- fare kovalamacası vahşete dönüşür.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

185. Dog Soldiers (2002)

Bir grup İngiliz askerinin dağda karşılaştığı ürkütücü bir olayı ele alan film, İskoçya'nın karanlık dağlarında meydana gelen can savaşına odaklanıyor. Bir grup İngiliz asker, dağda eğitim yaptıkları sırada, başka bir askeri timin komutanına rastlarlar. Dehşete kapılmış bir şekilde karşılarına çıkan komutan, askerlerini kaybetmiştir ve bu bölgede gizemli ve dehşet verici varlıkların olduğundan bahsetmektedir. Nitekim kahramanlarımızın da bu varlıklarla karşılaşması uzun sürmez... Kurtadamlar ile aralarında başlayacak olan yaşam savaşından hangi taraf galip çıkacaktır?

Sürpriz finali ve gerilim dolu atmosferiyle bir hayli dikkat çeken yapıt kendi türünün klasiklerine de saygı duruşunda bulunuyor.

184. Oculus (2014)

Çocukluğunda büyük bir travma yaşayan Katlie, yıllarca erkek kardeşi Tim'in ailesini öldürdüğü iddiasıyla karşı karşıya kalmıştır. Aralarının düzelmesi için çabalasalar da sanki yine de bir şeyler yolunda gitmemektedir. Kime ait olduğu bilinmeyen, antika bir ayna Kaylie'nin şüphelerinin merkezine oturur. Etrafındakileri etkisi altına alabilen bu aynanın ilk sahibi adeta sırra kadem basmıştır. Aynanın kendisine bakan kişiyi ele geçirebilme özelliğine sahip olması Kaylie'nin araştırmasını derinleştirir. Çevresindeki herkes ailelerini Tim'in öldürdüğünden emin gibidir. Fakat Kaylie'ye göre ailesini katleden, erkek kardeşi Tim değil, doğaüstü bir varlıktır. . Kaylie hem cinayetin sebebiyle yüzleşmek hem de erkek kardeşinin adını temize çıkarabilmek için kendisini tehlikenin göbeğine atar!

183. Land of the Dead (2005)

Land of the Dead, bir zombi serisi devam filmi. Bir felaketin ardından tüm uygarlık ortadan kalkmıştır. Şimdi ölülerin, hayatta kalmayı başarmış olanlardan alacak intikamları vardır. Hayatta kalan küçük bir grup, yüksek duvarlarla korunan bir şehirde yaşamlarını sürdürmektedirler. Ancak şehrin ileri gelenleri, Fiddler’s Green adındaki bir yerde rahat bir yaşam sürerlerken, halktan olanlar sefalet içinde ayakta kalmaya direnmektedirler. Şehri acımasız yöntemleri ile idare eden Lider Paul Kaufman bir yanda, şehir duvarlarının dışına çıkıp devriye gezen araç Dead Reckoning öte yandadır. Bu sırada Riley Denbo yani Dead Reckoning’in yaratıcısı, halkın sevgisini kazanmış biridir. Ancak bir gün tutuklanır. O zaman da aracın yönetimi, kısa vadede Kaufman’a başkaldırıp savaş açacak olan bir başkasına kalır.

182. Candyman (1992)

Helen Lyle, Chicago Üniversitesi'nde yerel efsaneler üzerine tez çalışması yapan bir öğrencidir. Son zamanlarda özellikle üzerine eğildiği konu ise Candyman adlı mitolojik karakterdir. Bu hikayede Candyman isimli Afroamerikan köle, beyaz bir kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürülür. Efsaneye göre Candyman, biri ayna karşısına geçip beş kez adını söyledikten sonra o kişiye görünmektedir. Yerli halkın içine karışıp bu eski batıl inancı sorgulamaya kararlı olan Helen, kendisine yapılan uyarıları dikkate almaz ve korkulacak bir şey olmadığını kanıtlamak için ayna karşısında beş kez yasaklı ismi tekrar eder. Bu andan itibaren bir dizi ürkütücü cinayetler yaşanmaya başlar. Helen şimdi bu suçluluk duygusuyla yüzleşmek ve yol açtığı kaosu durdurmak için yardım istemek zorundadır.

181. Wes Craven's New Nightmare (1994)

Şeytani güçlere sahip olan Freddy Krueger dünyaya giriş kapısını yeniden buluyor. Can Harty onu oyunlarıyla tuzağa düşürmeye çalışarak Freddy Krueger'ı geldiği yere göndermeye çalışıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

180. Night of the Comet (1984)

Night of the Comet, bir kuyruklu yıldızın yol açtığı felaket sonucu yok olan bir şehirde hayatta kalan iki kızın hikayesini anlatıyor. Onlarca insan yıldız kaymasının gerçekleşmesini heyecanla beklemektedir. Liseye giden Regina Belmont ve kardeşi Samantha ise duruma pek aldırmaz. Fakat beklenmeyen bir durum olur ve kuyruklu yıldız büyük bir felakete yol açar. Los Angeles kırmızı bir gökyüzü altındadır ve Regina ve Samantha dışında şehirde yaşayanların çoğu ölmüş geri kalanlar ise zombiye dönüşmüştür. Dünyanın kaderi artık iki kız kardeşin ellerindedir. Thom Eberhardt’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Catherine Mary Stewart, Kelli Maroney, Robert Beltran, Sharon Farrell, Mary Woronov gibi isimler yer alıyor.

179. The Lost Boys (1987)

Dul bir anne, iki oğluyla birlikte California’daki küçük bir sahil kasabasına taşınır. Kasaba motorlu serserilerin yarattığı düzensizlik ve şüpheli ölümler yüzünden korku içindedir.

Ailenin küçük çocuğu, vampir avcısı olduklarını iddia eden iki arkadaş edinir. Ağabeyi ise motorlu çeteyle gördüğü güzel bir kızın büyüsüne kapılır. Uyku düzeni değişmiş, gündüzleri uyuyup gecelerini dışarda geçirmektedir.

178. Videodrome (1983)

Max Renn, genelde cinsellik içeren, bel altı basit ve ucuz hikayeleri kovalayan bir televizyon yöneticisidir. Rating oranlarını yükseltmek arzusu ile bir çare ararken enteresan bir korsan yayın dikkatini çeker. Videodrome isimli underground yayın, ilk başta gerçek cinayetlere yer veren bir 'snuff' tv havasındadır. Videodrome’u keşfettikçe altüst edici görüntüler, teknolojiye tapınma, sado-mazoşizm ve cinsellik içerikli yayınlar Max’ın profesyonel ilgisinin kişisel merakına yenik düşmesine sebep olur. Çok geçmeden perde arkasındaki garip ve tehlikeli karakterlerle tanışır.

177. Creature From the Black Lagoon (1954)

Amazon bölgesinde yapılan coğrafi keşiflerde Devonyan dönemine ait fosil varlıklar bulunur. Bu fosiller perdeli ellere sahip olan kara ve deniz hayvanı karışımı bir varlığa aittir. Keşif kafilesinin lideri Dr. Carl Maia, balıkbilimci olan arkadaşı Dr. David Reed’i ziyaret eder. Dr. Reed, çalıştığı biyoloji enstitüsünün finansörünü ikna ederek, Amazon’daki keşif için daha kapsamlı bir araştırma yapmaya ikna eder.

3D olarak çekilen ilk filmlerden biri olan Creature from the Black Lagoon, döneminin en önemli klasiklerinden biridir.

176. Southbound (2016)

Yönetmenliğini Roxanne Benjamin ve David Bruckner'ın üstlendiği senaryosunu Roxanne Benjamin ve Matt Bettinelli-Olpin'in kaleme aldığı korku filmi Southbound'ın başrollerinde Kate Beahan, Matt Bettinelli-Olpin, Susan Burke yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

175. VFW (2020)

Bir grup savaş gazisinin barda geçirdikleri sıradan akşamları, genç bir kadının elinde bir valizle bara girmesi ile bambaşka bir hal alır. Kadın, peşinde olan uyuşturucu satıcılarından kaçmaktadır. Çok geçmeden çete, bara geldiğinde işler işinden çıkılmaz bir hale gelir. Ekip, hem kendilerini hem genç kadını korumak için ellerindeki silahlarla çeteye karşı zorlu bir savaşa girişir.

174. Lights Out (2016)

David F. Sandberg'in 2013 yılı imzalı kısa filminden bu kez uzun metraj olarak beyazperdeye uyarladığı film ailesine dadanan bir doğaüstü varlığın gizemini çözmeye çalışan Rebecca'yı temel alıyor. Rebecca küçük kardeşini kurtarabilmek için bu gizemli varlığı yok etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Filmin başrolünü Point Break'in Samsara'sı olan güzel yıldız Teresa Palmer üstleniyor.

173. Scream (1996)

Bir lise öğrencisi olan Casey tuhaf bir telefon alır. Telefonun öteki ucundaki sesi tanımamaktadır. Bir süre sonra yaşanan bir cinayet üzerine polis ve medya olayın üzerine gitmeye başlar. ‘Hayalet surat’ adı verilen bir katil, çevresinde gördüğü gençleri birer birer öldürmektedir. Korku filmlerinin belli klişelerle örüldüğünü düşünen bir grup genç ise, naklen yaşadıkları bir korku filminin içerisinde hayatta kalmaya çalışacaktır. Katille bir kedi-fare oyununa tutuşacaklardır. Wes Craven’ın kendi filmografisiyle ve korku türüyle inceden alay ettiği ancak buna müteakip korkutmayı da başardığı filminin başrollerinde Drew Barrymore, Roger Jackson ve Neve Campbell gibi oyuncuları görmek mümkün.

172. Trick 'r Treat (2007)

Bir okul müdürü olan Steven (Dylan Baker) ay ışıgıyla birlikte gözü dönmüş seri bir katile dönüşür ve beklenen dönüşüm için bir bakirenin (Anna Paquin) kanına ihtiyacı vardır.

Bir grup genç son derece ölümcül sonuçlara yol açacak bir şaka yaparlar, bu sırada yaşlı bir cadı (Brian Cox) haylaz 'şaka yada şeker şeytanına karşı savaş vermektedir.

Halloween filmleri arasında zirveye oynayan Cadılar Bayramı Katliamı, ürkütücü dört hikaye ile adına yakışır şekilde Cadılar Bayramı gecesinde korkunun derinliklerine iniyor...

171. Bakjwi (2009)

Sang-Hyun hastanede gönüllü olarak çalışan katolik bir rahiptir. Ölümcül Emmanuel Virüsünün tedavisinin bulunması amacıyla yapılan deneylere gönüllü olarak katılmaya karar verir. Deney bir felakete dönüşerek başarısız olur ve deneye katılanlar arasında bir tek Sang-Hyun hayatta kalır. Ancak Sang-Hyun hayatta kalmasını sağlayan şey onu ölümcül bir vampire dönüştürmüştür. İnsanlara yardım etmek için gittiği labaratuvardan vampir olarak çıkan Sang-Hyun, acaba insanlara zarar vermeden hayatta kalmayı başarabilecek midir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

170. The Cat O' Nine Tails (1971)

Genetik araştırmalar yapan bir şirketteki bilim adamları cinayetlere kurban gitmeye başlar.

169. Mute Witness (1995)

Billy Hughes'un tek yapabildiği hayatı için savaşmaktır. Rusya'da çalışan sessiz bir Amerikalı olan Billy, bir Rus filminin setindeki vahşi bir cinayete tanık olur. Katiller tarafından hedef haline gelir. Billy ona yardım etmek isteyen adama yönelir. Bu adam gerçekten onun kurtarıcısı mıdır yoksa katili mi? Her sahnesiyle şok eden ve şaşırtan şüphe dolu Sessiz Tanık, The Silence of the Lambs'in yoğunluğunu ve klasiklerden Wait Until Dark'ın muhteşem tadını sizlere sunuyor. Oscar ödüllü misafir oyuncu Sir Alec Guinness'in (1958 En İyi Aktör, The Bridge on the River Kwai) hepimizi bekleyen bir sürprizi var...

168. The Brood (1979)

Frank Carveth’in eski eşi Nola, sıradışı bir psikoloğun özel hastanesinde terapi görmektedir. Bu sıradışı psikolog Dr. Hal Raglan (efsanevi aktör Oliver Reed), “psychoplasmics” adını verdiği kendi geliştirdiği bir teknikle çalışmaktadır. Psychoplasmics terapisi altında duygularını dışa vuran hastalar, bu dışavurumları sonucunda fiziksel değişimler de yaşayabilmektedirler. Frank Carveth’in küçük kızı, annesiyle geçirdiği bir haftasonundan sonra babasının evine sırtında yaralarla dönünce Frank Carveth deliye döner ve olaydan Dr. Hal Raglan’i sorumlu tutar. Kısa bir süre sonra Nola’nın annesi, kimliği belirsiz vahşi küçük bir çocuk tarafından hunharca öldürülünce işler sarpasarmaya başlayacaktır…

167. 1408 (2007)

Bir yazarın hayal gücü bazen gerçekleri yaratmasına sebep olabilir ya da hayal gücü ile çıktığı yolculuk onu gerçek hayata paralel imgelerle karşılaştırabilir. Mike Enslin başarılı bir yazardır. Genelde yazdığı alan doğaüstü güçlerle ilgilidir. Üzerinde çalıştığı kitap için araştırma yaptığı sırada Doplhin Oteli’nin 1408 numaralı odasında gizemli olaylar yaşandığını anlar. 1408 önemli bir mittir. Çok geçmeden otel yöneticisinin tuhaf olaylara dahil olması ile beraber ürkütücü şeyler yaşanmaya başlar. 1408’in gizemi pek de huzur verici değildir. Stephen King’in kısa öyküsünden uyarlanmıştır.

166. You're Next (2013)

Davison ailesi, ailenin büyüklerinin evlilik yıldönümleri vesilesiyle şehirden uzak izbe bir evde toplanırlar. Bu kutlamanın davetsiz ilk misafiri ise ailenin genç üyelerinden Crispian'ın yeni kız arkadaşı Erin'dır ve başlarda ortama bu durumun gerginliği hakim olur. Ancak kısa süre sonra yaşanmaya başlayacak olan sürpriz dehşet, aile bireylerinin zihinlerindeki tüm korku tanımlarını yerle bir eder. Crispian ve kardeşi Drake'in tartıştığı sırada evin camlarından giren bir maskeli katiller çetesi, tüm aileyi savunmasız bir şekilde kıskıvrak yakalar. Kaçacak yeri olmayan kurbanlar bir gece boyunca dehşet içerisinde canlarını savunurken beklenmeyen sürprizler yaşanacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

165. Audition (1999)

Aoyoma, 7 yıl önce veda ettiği karısından beri hiçbir kadınla birlikte olmamıştır. Yakın bir arkadaşı halen depresyonda olan bu adamı kurtarmak için ilginç bir plan yapar. Bir tv şovu için bir mülakat hazırlıyormuş gibi yaparak Aoyama'ya uygun bir eş bulacaktır. Birçok adaydan sonra Asami adında oldukça güzel bir kadın kendini gösterir. Aoyama, ikna olmuş gibidir. Ancak bambaşka planları olan Asami, başka bir gezegenden gelmiş gibidir.

164. Three... Extremes 2005)

Film üç ayrı yönetmenin emeği olan üç ayrı bölümden oluşuyor. Bir devam filmi olan Üç Sıra dışı, kötülük yapan insanın özündeki nedenin, sıkıntının ne olduğuna odaklanıyor. İlk bölümde eski bir TV yıldızı olan Quing, kocasının, genç bir başka kadına gitmek üzere olduğunu fark eder ve korkuya kapılarak çare arar. Gençleşmek için sözde sihirli bir mantıdan yer ancak bu davranışının sonucunda korkuları tavan yapar. İkinci bölümde Ryu Ji-Ho, başarılı bir yönetmendir. Bir gün eve geldiğinde filminde oynayan bir figüranın, piyanist karısının parmaklarını kestiğini görür. Piyanonun üzerine yapıştırdığı parmaklar karşılığında da kendisinden, yanında getirdiği çocuğu öldürmesini talep eder. Üçüncü bölüm ise bir yazar olan Kyoko’nun, vaktiyle kaza ile ikiz kardeşinin ölümüne neden oluşunun tükenmeyen vicdan azabına odaklanır.

163. Scream 2 (1997)

İlk filmde yaşanan korku dolu olayların ardından iki sene geçmiştir. Sidney ve Randy, ellerinden kayıp giden hayatlarını yeniden düzenlemeye ve yollarını bulmaya çalışmaktadırlar. Haksız yere mahkum ilan edilen Cotton Weary ise hapishaneden çıkmıştır ve hakkını aramaktadır. İki sene evvel yaşanan olaylar hakkında bir roman yazmakta olan Gale Wheathers isimli bir muhabir, neyin fitilini ateşlediğinden bihaberdir. Yayınlanan roman kısa sürede çok satanlar arasına girer. Bunun üzerine sonlandığı zannedilen cinayetler yeniden başlar. Katile ulaşmak için polislerin elindeki tek ipucu işlenen ve işlenecek olan cinayetlerden geriye kalanlardır.

162. Dead Ringers (1988)

Mantle kardeşler, tüm hayatlarını birlikte geçirmiş, aynı mesleği ve mesleklerini birlikte yürütmeyi tercih etmiş çift yumurta ikizleridirler. Aralarındaki en büyük fark ise kadınlara karşı olan tavırlarından ileri gelmektedir. Birisi kadınlara karşı oldukça çekingen ve utangaç; diğer ise yakın ve özenlidir. Bu nedenle kadınları paylaşarak, tek bir kişiymiş gibi davranarak yaşamaktadırlar. Aralarındaki bu mutualist ilişkiyi birinin yaşamaya başlayacağı aşk bozacaktır.

161. A Tale of Two Sisters (2003)

Sumi ve Suyon (Su-jeong Lim ve Geon-yeong Mun) zorunlu bir ayrılığın ardından, aylar sonra evlerine geri dönerler. Annelerinin ölümünün ardından, üveyanneleri (Jung-ah Yum) çoktan evlerine yerleşmiştir. Babaları (Kap-su Kim) üvey anneleri ile kızların arasındaki sorunları görmezden gelmekten yanadır. Oysa iki kız kardeşle, üvey annelerinin arasındaki düşmanlık tahmin edilebileceğinden çok daha köklüdür. Anne, baba ve kızların yaşadığı ev, bu düşmanlıktan kaynaklanan tuhaf olaylara sahne olur. Herkesin hafızasından silmek için uğraştığı bir olay, dördünün de hayatını cehenneme çevirecektir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

160. Pontypool (2009)

Uslanmaz radyo spikeri Grant Mazy'nin hiç bir yerde dikiş tuttuarmayacağınınen büyük ispatı, her gittiği radyo istasyonundan kapı dışı edilmesindeki muazzam marifetindedir. Grant Mazy, bir kez daha büyük şehir radyolarından kovulmuş ve Pontypool kasabasının tek kilisesinin bodrumundan yayın yapan CLSY Radyo'da sabah programı yapmaya başlamıştır. Bu tenzili rütbe neticesinde yine de her zaman yaptığı işi yapmaya devam etmeye kendini vakfeden Mazy'nin hayatı bir gün kabusa dönecektir. Yoğun kar fırtınası sebebiyle okul otobüsünün iptal edilmesiyle başlayan her zamanki sıkıcı Pontypool günlerinden biri, birdenbire alışılmadık olaylar zincirinin kopmasına neden olur. İnsanların acayip cümleler kurarak korkunç şiddet olaylarına giriştiği yönünde bir yığın tuhaf söylenti yayılmaya başlamıştır. Ancak olan bitenle ilgili hiçbir resmi haber yoktur. Acaba bütün bunlar gerçek midir? Çok geçmeden kendilerini radyo istasyonunda bir tür tuzağın içinde bulan Grant ve küçük CLSY ekibi, kasabayı hükmü altına alan bu cinnetin İngilizceye yayılmış bir virüsten kaynaklandığını kavrarlar. Kurtarılma ümidiyle yayını sürdürürken aslında acaba radyo dalgalarıyla virüsün bütün dünyayı ele geçirmesine yardım mı etmektedirler? Kanadalı sinemacı filmini aynı zamanda senaryoyu da yazan Tony Burgess’ın romanlarından uyarlamış. Şüphesiz Pontypool alıştığımız türden bir zombi filmi değil.

159. Ouija: Origin of Evil (2016)

Film teknolojik gereçleri kullanarak sahte ruh çağırma seansları düzenleyen bir aileyi temel alıyor. Bekar anne ve 2 kızı bu şekilde hayatlarını idame ettirirken tezgahlarını geliştirmek için aldıkları ruh çağırma tahtası en küçük kızı etkisi altına alıyor. Aile küçük kızın değişimi karşısında çaresiz kalırken ona musallat olan yaratıkla başa çıkabilmenin yollarını arıyor.

158. The Shallows (2016)

Karayip Korsanlarından tanıdığımız Óscar Jaenada ve Gossip Girl'ün güzel oyuncusu Blake Lively'nin başrollerini paylaştığı Amerikan yapımı uzun metraj film Nancy’nin tek başına sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayarak, kıyıya çok yakın bir yerde mahsur kalmasını konu alıyor.

157. Shadow of the Vampire (2000)

Film, 1920’lere damgasını vurmuş olan Alman Ekspresyonist sinemacı Murnau’nun meşhur filmi Nosferatu’yu çekmesi sırasında yaşanan olayları, gerçeklik duygusuyla biraz oynayarak ve hayali olup olmadığı tartışmalı bir kurgu içerisinde anlatıyor.

1920’lerde, yönetmen F.W. Murnau (John Malkovich) tüm zamanların en muhteşem sessiz vampir filmi olan Nosferatu’yu yapmaya karar verir. Otantik bir korku atmosferi yaratmakta kararlı olduğu için Max Schreck (Willem Dafoe) isimli gerçek bir vampiri, Kont Orlak rolünde oynatmak için tutar. Murnau, Schreck’e filmin uyuşturucu bağımlısı yıldız oyuncusu Greta Schroeder’in (Catherine McCormack) boynunu(!) vaadeder. Tabii filmin finalinde olmak kaydıyla.

156. Shivers (1975)

Bir profesörün genetik koduyla oynanmış parazitler üzerinde yaptığı deneyler kontrolden çıkınca, bir sitede yaşayan insanlar korkunç bir şekilde değişime uğramaya başlar. Giderek artan sayıda insan açıklanamaz bir cinsel ilişki arzusuna kapılmakta, adeta zombileşerek parazitleri yaymaktadır. Sitenin doktoru Roger St. Luc korkunç vakayı önce çözmek sonra da başetmeye zorundadır.

Kanada hükümetinin desteğiyle çektiği bu ilk filminde David Cronenberg gelecekteki filmografisiyle ilgili ipuçları veriyor. 60’ların ve 70’lerin cinsel devrimine ve liberal değerlerine karşı açıktan bir gönderme içeriyor gibi görünse de filmi izlerken karşımızdaki sinemacının kim olduğunu unutmamak gerekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

155. The House of the Devil (2009)

Çocuk bakıcılığı yaparak geçinen Samantha , bakıcılık yapmak için gittiği evde farklı amaçlar için kullanılmak istemektedir ve ne yapacağını bilemez...

154. Scary Stories to Tell in the Dark (2019)

1968 yılının Amerikası'nda değişim rüzgarları yaşanıyordur. Bellows ailesinin gölgesi, kasabanın çevresinde gezinmeye devam ediyordur. Bellows ailesinin malikanesi, kasabının uç bölgesinde bulunuyordur. Sarah ise bu ailenin sırlarla dolu genç üyesidir. Kızın yaşamı korkunç hikayelere konu olacak kadar sır doludur. Sonunda ise bir grup genç tarafından kitaba dökülmüş olan bu hikayeler keşfedilir.  Bir anda bu hikayeler gerçeğe dönüşmeye başlayacaktır.

153. Dracula: Pages From a Virgin's Diary (2003)

2002 yapımı bu korku filmi ve Bram Stoker'in Drakula romanını uyarlıyor.

152. Tucker and Dale vs. Evil (2011)

Hem tüyler ürperten korku unsurlarını, hem de kahkaha fırtınalarını içeren komedi filmlerini bir arada harmanlamak büyük külfet isteyen bir iştir. Bu türdeki filmlerden biri olan, 2010 yapımı 'Tucker & Dale vs. Evil' da bir korku-komedi olarak türünün hayranlarına seslenmeye çalışıyor. Eli Craig'in yazıp yönettiği bu yapımda, Tucker ve Dale'in çıktıkları serüvende başlarına gelen ürkütücü-komik olaylar sinemaya aktarılıyor. Bir grup üniversiteye hazırlık öğrencisi, kahramanlarımızın başına bela olacak ve Tucker ve Dale'in kötülüğe karşı 'ölümcül' mücadelesi start alacaktır.

151. The Others (2001)

Amerika İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışmaktadır. New Jersey'de hayatını devam ettirmekte olan Grace ise savaşta eşini kaybetmiştir. Çocuklarının güneşe karşı alerjisi olduğundan oldukça karanlık bir evde yaşamaktadırlar. Grace, onlardan yardım almak üzere malikanelerine gelen insanlara yardım edip onlara iş vermektedir. Grace'in kızı olan Anne ise, Victor isimli bir hayali arkadaşa sahiptir. Bir gün oluşan sis yüzünden evin dünyanın geriye kalanıyla olan irtibatı tamamen kesilir. Grace ve çocukları, bir türlü güvenemedikleri çalışanlarıyla beraber yalnız kalmışlardır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

150. Tremors (1990)

Küçük bir çöl kasabası, insan yiyen dev bir yaratığın istilasına uğrar. Bacon ile Ward, kasabayı bu canavarlardan kurtarmak için harekete geçerler. Komedi ve gerilimin iyi harmanlandığı, özel efektleri ve oyuncuların performansıyla kült olmuş bir yapım...

149. Creep (2015)

Bir videografiker, Craigslist sitesindeki bir reklama cevap verir. Ölmekte olan bir adam mesajlarını videoya çekilmesini istemektedir. Videografikerin bu bir günlük iş için dağ tepesinde bulunan kasabaya gitmesi gerekir. Adam işi kabul edip kasabaya doğru yola çıkar. Müşterisi ile tanışıp bir an önce videoyu çekmeye başlar. Fakat işi bittiğinde bir takım terslikler fark eder. Anahtarını bulamayan adamın bu sırada kendisine gelen bir telefonla müşterisinin aslında göründüğü gibi biri olmadığından şüphelenmeye başlar.

148. Carnival of Souls (1962)

Mary Henry ve arkadaşları arabalarıyla dolaşırlarken başka bir arabadaki gençlerin kışkırtmasıyla yarış yapmaya kalkışırlar. Köprüden geçerlerken kontrolden çıkması sonucu araba nehre uçar ve kazadan yalnızca Mary kurtulmayı başarır.

Kazanın şokundan kurtulamayan kız, Utah’ta bir kilisede iş bulur ve oraya doğru yola çıkar. Yerleştiği Utah’da da huzuru bulan Mary, giderek kendi içine kapanmaya ve paranoyak bir ruh haline sürüklenmeye başlar.

147. [REC] (2007)

Gazeteci Angela'nın istediği fırsat ayağına kadar gelmiştir. Çünkü tam da TV muhabiri Angela ile kameramanı Pablo'nun, itfaiyecileri konu alan bir program yaptıkları sırada gelen bir ihbar üzerine, itfaiyeyle beraber ihbarın geldiği eve gidip haberi canlı canlı yaşama imkanına kavuşmuşlardır. Yaşlı bir kadının ev kazası geçirdiğini sandıkları olayın gerçeklerden çok uzak ve dehşet verici boyutlarda olduğunu eve vardıkları zaman öğrenmeleri ise kötü bir sürpriz olarak karşılarına çıkacaktır. İspanya sineması, korku sinemasına farklı boyutlar getirmeye devam ediyor. Bu anlamda görüntülerini bütünüyle filmdeki kameraman Pablo’nun çekimlerinden izlediğimiz [Rec], Jaume Balaguero ve Paco Plaza'nın birlikte yazıp yönettiği, birçok organizasyondan ödüller ayrılmış dikkate değer bir korku/gerilim örneği. The Blair Witch Project ile ortaya çıkan, Cloverfield ve The Last Horror Movie gibi örnekleriyle de devamı gelen standart el kamerası çekimiyle çekilen film, yarattığı ürkütücü atmosfer ve özellikle gerilimin tavan yaptığı son 15 dakikasıyla klasikler arasına girmeye aday.

146. Paranormal Activity (2009)

Micah ve kız arkadaşı Katie San Diego'nun sessiz, sakin ve ıssız yerleşim yerlerinden birine tanışırlar. Başlarda her şey yolunda gibi görünüyordur. Ancak Katie'nin bir sorunu vardır. Genç kız küçük yaşlarından bu yana uhrevi bir mahluk tarafından takip edildiğini hissetmektedir ve bu varlık bu yeni evde de takiptedir! Olayın ardındaki gizemi çözmeye karar veren Micah, yatak odalarına bir el kamerası düzeneği kurarak bu ecinniyi alt edebileceğini düşünür. Böylece olağandışı bir olay meydana geldiğinde, bir peri, cin ya da hortlak evlerine davetsiz misafirliğe kalkıştığında tüm ayrıntısıyla kayıt altına alabileceklerdir. Başlarda ayak sesleri gibi basit seslerin duyulmasıyla başlayan bu olaylar silsilesi, zamanla şiddetini artırarak genç çifti korku dolu anlara sürükleyecektir. Sinema tarihinin en ilginç ve en ürkütücü filmlerinden biri olan 'Paranormal Activity' günümüzde sıkça rastladığımız 'buluntu film' konseptinin önderliğini yapan, hem sinema seyircisi hem de sinema profesyonellerini hayrete düşüren bir filmdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

145. The Conjuring 2 (2016)

2013 yılının en başarılı korku filmi Korku Seansı'nın devam halkası olan film, doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren çiftine odaklanıyor.

Warren’lar, hayret verici doğaüstü araştırmalarına, kötü niyetli bir ruhun dört çocuk büyüten bekar bir annenin evine dadanması üzerine, aileye yardım eli uzatmak için Kuzey Londra’ya doğru yola koyuluyorlar.

144. Come to Daddy (2020)

30’lu yaşlarında bir adam olan Norval, yıllardır görmediği babası ile yeniden bağlantı kurmak için şehirden uzak bir sahil kasabasına doğru yola koyulur. Norval, kısa sürede babasının aslında düşündüğü gibi bir adam olmadığını keşfeder. Evinden yüzlerce mil ötede olan Norval, tanımadığı babasıyla yeniden bağlantı kurmak için birçok şeyle savaşmak zorunda kalır.

143. The Girl with All the Gifts (2017)

Günümüzden çok daha uzak olmayan bir gelecek şu anki zamanımızdan tamamen farklıdır. İnsanların özgür iradesini yok eden ve onları birbirlerini yemeye iten bir virüs sebebiyle insanlık yok oluşun eşiğindedir. Yalnızca bir grup çocuk virüsten etkilenmemeyi başarmıştır. Virüsten etkilenseler de bir şekilde duygu ve düşüncelerini korumayı başarmaktadırlar. İngiltere'deki bir askeri üste bu çocuklar Dr. Caldwell tarafından yönetilen zalimce tıbbi testlere maruz kalmaktadırlar. İnsanlığın tek umudu olan bu çocuklar bulundukları üssün saldırıya uğraması ile dağılır. Çocukların arasında diğerlerinden daha farklı olan Melanie, öğretmenleri bayan Justineau, Çavuş Parks ve Dr. Caldwell üsten kaçmayı başarır. Artık insanlığın kaderini yalnızca Melanie belirleyebilecektir...

142. Goodnight Mommy (2015)

Yazın en sıcak günlerinde, mısır tarlaları arasında bir taşra evinde, 9 yaşındaki ikiz kardeşler annelerinin eve geri dönmesini beklemektedirler. Anne eve gelir ama estetik operasyon geçirdiği için yüzü bandajlıdır. Ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Çocuklar bu kadının kendi anneleri olup olmadığından şüpheye düşerler… Karşılıklı yeniden güven kazanmak oldukça zamanlarını alacaktır.

141. House of Haunted Hill (1959)

Eksantrik bir milyarder olan Frederick Loren, karısı ile birlikte ev partisi düzenler. Tanımadığı 5 kişiyi partiye davet eden Frederick, geceyi evde geçirebilen misafirlerine 10.000 dolar ödemeyi teklif eder. Ancak bu ev sıradan bir ev değildir. Frederick, misafirlerine kendilerini korumaları için silah verir. Başlarına geleceklerden habersiz partiye katılan konuklar, gecenin ilerleyen saatlerinde korkunç olaylarla karşı karşıya kalır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

140. Los ojos de Julia (2010)

İspanyol korkuları içerdiği gerçkelik duygusuyla başarılı örnekler vermeye devam ediyor. El Laberinto Del Fauno, El Orfanato, Splice gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Guillermo del Toro'nun yeni projesinde El Orfanato'daki Lauro rolüyle başarılı bir oyunculuk sergileyen Belen Rueda başrolde.

Julia'nın (Belén Rueda) sonunda onu kör bırakacak olan bir göz hastalığı vardır. Julia'nın ikiz kız kardeşi de aynı hastalığa yakalanmış ve kendini bodrum katında asarak intihar etmiştir. Herkes onun intihar ettiğini düşünse de Julia aynı fikirde değildir, kardeşini kimin öldürdüğünü bu işin gerçek nedenini öğrenmek amacı ile kendini bu göreve adar ve araştırmaya girer. İpuçlarını tek tek toplamaya başladığı andan itibaren izlenildiğinin farkına varır. Bu arada gözündeki hastalık ilerlediğinden dolayı Julia cerrahi bir operasyon geçirir ve iki hafta boyunca gözünde bir sargı ile yaşamak zorunda kalır.

Kardeşini öldüren katilin geceleri evine girip kendisini izlediğini hissetmesiyle birlikte onun için gerilimli saatler başlar. Onun kusuru görme yeteneğinin sade bir çarpıtması mıdır veya hayal etme gücünün yeteneği midir?

139. Sisters (1973)

Genç bir gazeteci olan Grace, komşusu Danielle'nin bir cinayet işlediğine ve erkek arkadaşını öldürdüğüne tanık olur. Ancak Danielle'nin bir siyam ikizi olduğu ortaya çıkınca işler daha da karışacak ve cinayet çözülmesi zor bir hal alacaktır.

138. Slither (2006)

Grant, dışarıdan bakıldığında maddi gücü yerinde, Starla adında hoş bir karısı olan, mutlu mesut bir hayat sürmektedir. Ancak pek de göründüğü gibi değildir durum zira sıra dışı heyecanlara açık bir yanı vardır içinde. Bir gün barda Brenda ile tanışır. Brenda ona karşı koyamayacağı bir eğlence vaadinde bulununca kendini bir anda arka taraftaki korulukta bulur. Yalnız hesapta olmayan bir durum ile karşı karşıya kalırlar. Gece karanlığında ne olduğunu anlamakta zorlandıkları sülüğümsü bir yaratık Grant’ı ısırır. Çok geçmeden bu tuhaf yaratık, içine süzüldüğü bedeni esir alır. Evin dolabında etler birikmeye başlar. Çok geçmeden kasabada yaşayanlar hayvanların giderek yok olmaya başladıklarını anlayacaktır.

137. Cargo (2018)

Korkunç bir salgın baş gösterir ve ailesiyle mutlu bir hayat yaşamakta olan Andy karısının zombiye dönüşmesini izlemek zorunda kalır. Eşini kaybettikten sonra, kırsal Avustralya’da çocuğuyla bir başına kalan baba, karısının kendisini ısırması sonucu zombi virüsünü almıştır ve 48 saat içinde bir zombi olacaktır. Şimdi en önemli amacı, henüz daha bebek olan çocuğu Rosie için yeni bir yuva aramak ve onu, 48 saat içinde dönüşeceği yaratıktan korumaktır...

136. Dead Alive (1993)

Lionel Cosgrove, baskıcı annesi Vera ile birlikte yaşayan bir adamdır. Annesinin itirazlarına rağmen Paquita isimli bir kadına aşık olur ve aralarında bir ilişki başlar. İkili birlikte hayvanat bahçesi gezintisine çıkar ve bu esnada Vera da peşlerinden gider. Vera, bu esnada farklı bir türe ait olan bir maymun-fare tarafından ısırılır ve bir çeşit zombiye dönüşür. Bu olay karşısında dehşete kapılan Lionel yine de annesini bırakamaz ve ona gözkulak olmaya karar verir. Bulaşıcı bir zombi hastalığı da saçmaya devam eden kadın, yaşamak için insanları ısırmaya devam etmektedir. Lionel ise çaresiz bir şekilde kurbanları bodrumlarında saklamaya başlar. Ancak olaylar zamanla çığırından çıkar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

135. Freaks (2019)

Freaks, babasının paranoyasından kurtulduktan sonra gizemli bir dünya keşfeden küçük bir kızın hikayesini konu ediyor. Chloe, 7 yaşında olan cesur bir kızdır. Babası Dad ile birlikte yaşayan Chloe’nin hayatı sadece dört duvar arasından ibarettir. Paranoyak olan babası Dad, kızını dünyadaki kötülüklerden korumak için onu eve hapseder. Dış dünyayı sadece pencereden görebilen Chloe, bir süre sonra babasının aşırı korumacı tavrından dolayı bundan da mahrum olur. Gizemli bir adam olan Bay Snowcone, küçük kızın evden kaçmasına yardımcı olmaya çalışır. Fırsat buldukça küçük kızla iletişim kuran bu gizemli adam, sonunda Chloe’yi kaçmaya ikna eder. Babasının kontrolünden kurtulan küçük kız, evden ayrılarak bilmediği tehlikeli bir dünyaya adım atar.

134. The Tenant (1976)

Trelkovsky, Paris’te yeni bir apartmana taşınır. Kiraladığı dairede kendisinden önce oturmakta olan kiracı Simone, intihara kalkışıp camdan atlamıştır ve komadadır.

Simone’yi hastanede ziyaret eden Trelkovsky, kız ölünce onu takıntı haline getirir ve kendini yavaş yavaş önceki kiracısının sürüklendiği intiharın eşiğinde bulmaya başlar.

Roman Polanski’nin en önemli yapıtlarından biri olan Kiracı’da filmin başrolünde oynayan Polanski, başarılı yönetmenliğinin ve senaristliğinin yanı sıra oyunculukta da bir o kadar yetenekli olduğunu gösteriyor.

133. Better Watch Out (2017)

Ashley, çocuk bakıcılığı yapan genç bir kadındır. Bir yılbaşı gecesi dışarıda plan yapan bir aile, çocuklarına bakması için Ashley ile anlaşır. 12 yaşındaki bir genç olan Luke’a bakacak olan Ashley yılbaşı gecesi ailenin banliyödeki evine gider. Zengin bir ailenin çocuğuna bakacak olan genç kız işin kolay ve rahat bir akşam geçeceğini düşler. Ancak davetsiz bir misafirin gelmesi genç kızın planlarını altüst eder. Eve zorla giren davetsiz misafir, Aslhey ve Luke’a korku dolu bir gece yaşatır. Genç kız her şey çok geç olmadan Luke ve kendi hayatını kurtarmanın yolunu bulmalıdır.

132. The Thing (1982)

Kuzey kutbunun buz tutmuş topraklarında bir kurdun peşinden koşan Norveçli bilim insanları Amerikan Antartik araştırma üssüne kadar gelmişler fakat burada esrarengiz bir şekilde can vermişlerdir. Neler olduğunu anlayabilmek için dışarı çıkan Amerikan bilim adamları Norveç araştırma üssüne gidip esrarengiz olayı çözmeye karar verirler. Norveç bölgesine yaklaştıklarında buldukları şeyler esrarengiz ve tüyler ürpeticidir. Bir cesetle karşılan adamlar, bedeni otopsi için yanlarında getireceklerdir. Ancak bu ‘şey’ tahmin edilemez boyutlarda bir ürkütücülüğe sahiptir. The Thing, hangi türe eline atsa üstün başarı elde eden usta yönetmen John Carpenter'ın, bilimkurgu ve gerilim türlerini harmanladığı, zamanla kültleşen filmidir.

131. An American Werewolf in London (1981)

David, bir arkadaşı ile birlikte hiç umulmadık bir olayla dehşet bir saldırı içinde kalır. Kim tarafından bu saldırıya maruz kaldıklarını anlamak bile başlangıçta pek mümkün olmaz. David ile arkadaşı Amerika’dan gelmişlerdir ve olay İngiltere’de gerçekleşir. David yaşamak şansına sahip olur ancak arkadaşını kurtaramaz ve o ölür. Yaşadıkları olayın sonucunda her ne kadar David tam olarak bunu fark etmese de kanına lanet bulaşmıştır. Saldırının başrolünde yer alan bir kurt adamdır. Olayda o da ölmüştür. David’e bulaşan lanet de buradan gelir. Genç adam hastanededir ve rüyalarında kendini dört ayak üzerinde koşarak avlanırken görür; kan ter içinde uyanır. Başucunda bulduğu güzel hemşire Alex, kâbusun etkisini dindirebilecek tek kişidir. Ancak aşkın bile üstesinde gelemeyeceği bir alınyazısı vardır artık. Dolunayla birlikte kasıla kasıla ellerinin birer pençeye dönüşmesini, bedeninin hayvanlaşmasını dehşet içinde seyreder. Kıllarla kaplanan vücudu vahşi dürtülerle Londra geceleri içinde kendine av arar. Kurt adamlar tarafında öldürülenler, varlık ile yokluk arasında sıkışıp kalmaktadır. Yitirdiği arkadaşı da, kendisinin öldürdüğü zavallılar da, birer hortlak görünümünde karşısına çıkıp konuşurlar onunla.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

130. The Omen (1976)

Amerikan Elçisi Robert Thorn’un eşi hüsranla sonuçlanan bir doğum yapar. Adam karısının acı gerçeği öğrenmesini engelleyip bir başka bebeği sahiplenmelerini sağlar. Fakat çocuk büyümeye başladıkça bazı tuhaf olaylar gerçekleşmeye başlayacaktır.

İntihar ve ölümlerin ardından baba, oğlunun gizemini çözmeye karar verir. Ve onun şeytanla olan yakın ilişkilerine dair ipuçları keşfetmeye başlar.

Zamanında bolca eleştiri almasına rağmen kült bir korku filmi olmakta gecikmedi. Devam filmleri de bulunmaktadır. Ve pek çok kaynağa göre, seri bir bütün olarak başarılı kabul edilir. Senaryodaki bazı açıklar ise, izleyeni dehşete düşüren sahneler nedeniyle fazla dikkat çekmez.

129. Creepy (2016)

Antisosyal, psikopat bir seri katili önermesinin merkezine yerleştiriyor ve ona yüklediği misyonla onu şeytanlaştırıyor... Psikopat katil, etkisi altına aldığı insanların suç işlemesini ya da genel anlamda kötülük yapmasını uyuşturucuya benzer gizemli bir sıvı kullanarak sağlıyor.

128. Ginger Snaps (2001)

Bridgette ve ablası Ginger, 15 ve 16 yaşlarında iki genç kızdırlar. Banliyöde, kısıtlı bir çevrede yaşayan ve çevrelerindeki diğer kızlardan bir hayli farklı olan kız kardeşler, yalnızlıklarını ancak birbirleri sayesinde azaltabilmektedirler. Ölümle ve karanlık ne kadar ton varsa hepsiyle ilgili olan kardeşler, komşularının köpeklerini parçalayan gizemli bir yaratık mahalleyi tehdit edince de ilgi alanlarından uzak durmazlar. Gece yarısı ormanda parçalanmış köpekleri görüntülemeye çalıştıkları bir sırada, yaratık Ginger’a da saldırır ve onu kötü şekilde yaralar. Bu badireyi böylece atlatan ve bu olayı kimseye söylemeye karar veren kardeşlerden Bridgette, ablasındaki yaraların olağanüstü biçimde hızla iyileştiğini fark ettiğinde çok şaşırır. Bir süre sonra yaralarından kıl tüy çıkmaya başlayan Gİnger’daki değişiklikler bununla da sınırlı kalmayacaktır.

127. I Walked with a Zombie (1943)

Jacques Tourneur’in yönettiği 1943 tarihli siyah beyaz yapımın filmin 2000'li yıllarda yeniden çevrilmesi gündeme gelmiş ama yapım aşamasında kalan bu projeden uzun süre ses çıkmamıştır.  Oyuncu kadrosu da askıda olan filmin yönetmeni olaraksa Adam Marcus açıklanmıştır.

126. Poltergeist (1982)

Freeling ailesi oturdukları evin eski bir mezarlığın üzerine inşa edildiğinin hiç de farkında değillerdir. Bu bir süreliğine sorun değildir; ancak ne zaman ki hayaletler bu evin sakinlerini rahatsız etmeye başlar, işte o zaman bu mezarlık meselesi büyük bir sorun haline gelir. İşin kötüsü küçük kızları Annie de hayaletler tarafından başka bir boyuta kaçırılmıştır. Anne ve baba kızlarını kurtarmak için elinden geleni yapacaklardır. Bunun için de metafiziksel kimi yöntemlere başvuracaklardır. Hayaletlerin küçük kızı kaçırmaları ise amaçsız bir hareketin tezahürü değildir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

125. Hounds of Love (2017)

Vicki Maloney, rahatsız bir çift tarafından banliyö sokağında rastgele bir biçimde kaçırılır. Çift arasındaki dinamiği gözlemlediğinde, hayatta kalmak için yapması gerekenleri fark etmeye başlar.

124. The Exorcist (1973)

Yeni filminin çekimleri sırasında 12 yaşındaki kızı Regan'ın tuhaf eylemler sergilemeye başladığını fark eden aktris Chris MacNeil, kızını doktora götürür. Doktorlar beyninde geçici bir hasar olabileceğini söyleseler de bu vaka daha önce rastlanmamış türdendir. Bir seri tıbbi testten sonra küçük kızın hiçbir sorunu olmadığı ortaya çıkar. Ancak Regan'ın tuhaf halleri sona erecek gibi değildir. Küçük kız son derece şiddetli bir şekilde titremekte, garip sesler çıkarıp hiçbir anlamı olmayan hareketlerde bulunmaktadır. Bu ürkütücü durum karşısında çaresiz kalan Chris, kızını aynı zamanda psikiyatr olan Peder Merrin'e götürür. Peder, Regan'ın içine şeytan girdiğini tespit edecek, aile çaresizce bu durumdan kurtulmaya çalışacaktır.

123. The Abominable Dr. Phibes (1971)

1921 yılında bilim adamı, organist ve İncil bilgini olan Dr. Anton Phibes ve sevgili eşi Victoria korkunç bir trafik kazası geçirir. Kazanın ardından gerçekleştirilen bir operasyon sırasında Dr. Phibes, eşini kaybeder, kendisi bu kazadan yaralanarak kurtulmuştur. Operasyonu yapan dokuz doktoru karsısının ölümünden sorumlu tutar, bu dokuz doktordan intikam almak ister. Dr. Anton, güzel ve sessiz asistanı Vulnavia ile birlikte cinayetleri Mısır’ın on felaket ilkesini temel alarak işlemeye başlar.

122. 1922 (2017)

Genç bir çiftçi olan Wilfred James, maddi kazanç sağlamak için eşi Arlette'yi öldürür. İtirafını bir kağıda döken James, bir süre sonra esrarengiz olaylar yaşamaya başlar.

121. The Descent (2006)

Kocası, kızı ve arkadaşları ile birlikte tatile çıkan genç ve hoş bir kadın, trajik bir kazaya şahit olurlar. Aradan bir yıl geçtikten sonra genç kadın yine arkadaşları ile bir gün yürüyüşe çıkar. Bir mağara içinde düşen bir kaya nedeni ile orada mahsur kalırlar. Sahip oldukları donanım yetersizliğinden ötürü hayatta kalmak adına zorlu bir mücadele başlar. Bu sırada da kana susamış yaratıklarla karşılaşırlar. Gruptaki herkes bir takım sebeplerden ötürü birbirleri ile zıt düşerler. Artık herkes tek başınadır. Hayatta kalma yolunda kendilerinden sorumlu olduklarının farkındadırlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

120. Crawl (2019)

Florida’da 5. Kategorideki bir kasırga ile karşı karşıya kalan genç kadın, bölgedeki diğer sakinler gibi evini terk etme emrini yerine getirmemeye karar verir. Kasırga yaklaşırken botuna atlayıp kayıp olan babasını aramaya çıkar. Bölgeyi sel basmaya başladığında babasını ve köpeğini bulan genç kadın, yaralanmış olan babasını kurtarmaya çalışırken kendisini su altında kalan bir evin içinde bulur. Evin içine hapsolan baba-kız kısa süre sonra korkulması gereken tek şeyin kasırga ve seller olmadığını fark ederler. Azgın suların içinde devasa bir timsah sürüsü dolaşmaktadır. Baba kız, Florida'nın en vahşi ve korkulu avcılarına karşı kendini korumak için savaşmak zorundadırlar...

119. Martin (1977)

Vampir olan fakat vampirlerin kan ihtiyacı ve öldürmek dışında hiçbir niteliğine sahip olmayan Martin'in, kendisini küçüklüğünden itibaren şeytanlık ve vampirlik yüzünden dışlamış katolik büyük babasının evinde yaşadıkları anlatılıyor.

118. Henry: Portrait of a Serial Killer (1986)

Hapishaneden çıkmış olan katil Henry, birkaç yıl önce burada tanıştığı arkadaşı Otis ile birlikte, Chicago'da yaşamaktadır. Başlarda Henry'nin cinayet dürtüsünden haberdar olmayan Otis, iki fahişeyle birlikte arabalarında ilerlerken fark eder. Henry, ortada hiçbir sebep yokken, iki kadını acımasız bir şekilde öldürür. Böylece Otis, ev arkadaşının karanlık yüzüne şahit olmaya başlar. Cesetlerden kurtulmaya çalışırken Otis'in tek kaygısı yakalanmaktadır. Bu görev başarıyla sona erer ve Henry, arkadaşına seri katillik sanatı adını verdiği bu dehşeti tanıtmaya başlar...

117. Hausu (1977)

Oshare, yaz tatilini teyzesinin evinde geçirmeye karar veren genç bir kızdır. Ancak teyzesinin yanına tek gitmeyecektir. Bu yolculukta ona sınıf arkadaşları Fanta, KunFuu, Gari, Sweet, Mac ve Melody eşlik eder. Hiçliğin ortasında bulunan büyük konağa gelmelerinden bir süre sonra ekip, rahatsız edici, doğaüstü olaylarla karşı karşıya kalır.

116. The Invitation (2016)

Will ve Eden sevgi dolu bir çiftir. Ancak onların ilişkisi, yaşanan trajedi sonucu çocuklarını kaybetmelerinin ardından Eden'ın ortadan kaybolması ile son bulur. Aradan geçen iki yılın ardından Eden, yeni bir eş ve bambaşka bir kişilikle geri döner. Geride bıraktığı her şeyle tekrar bağ kurmak isteyen genç kadın, eşi David ile evlerinde bir davet verir. Eski arkadaşların toplandığı bu davette Will ve sevgilisi de yerini alır. Davet oldukça güzel bir şekilde başlamıştır ancak bir süre sonra Will, Eden ve David'in tuhaf davranışlar sergilediğini düşünmeye başlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde garipliklerin devam etmesi, Will'in aşırı tepki vermesine neden olur. Yaşananlar Will'in paranoyaklığı mıdır yoksa gerçekten evde yolunda gitmeyen bir şeyler mi vardır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

115. Rare Exports: A Christmas Tale (2010)

Noel arifesinde, Kuzey Finlandiya’da yapılan arkeolojik kazı, Noel Baba’nın yeniden ortaya çıkmasına neden olur. Ancak bu bildiğimiz Noel Baba değildir. Onun ortaya çıkmaya ile kasabada yaşayan çocuklar esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmaya başlar. Genç bir çocuk ve babası, Noel Baba’yı yakalamaya ve geldiği yere geri göndermeye kararlıdır. Baba oğul, bunun için avcılardan yardım alır. Onlar Noel Baba’nın ortaya çıkmasına neden olan kazının sorumlularına onu geri satmaya çalışırken, Noel Baba’nın yardımcı cinleri de onun özgür kalması için ellerinden geleni yapar.

114. The Dead Zone (1983)

Johnny Smith bir araba kazası ile girdiği komadan tam beş yıl sonra çıkar. Uykuda olduğu dönemde dünya şüphesiz çok değişmiştir. Fakat kısa sürede kendisinde de bazı önemli değişiklikler olduğunu fark eder.

Smith bazı olayların ardından medyumluk özellikleri gösterdiğini fark eder. Bu yeni özelliğini bir cinayet davası için kullanmaya başlayınca da ürkütücü deneyimler yaşamaya başlar...

113. The Orphanage (2007)

Fantazmatik unsurlar, dramatik bir yapı ve korku elementleri birleşirse ne olur? Ortaya Yetimhane filmi çıkar. İşte yönetmen Juan Antonio Bayona'nın 2008'de vizyona soktuğu bu Meksika - İspanya ortak yapımı filmde öksüz ve yetimlerin korku dolu hayatları işleniyor. The Orphanage (Yetimhane), yaşamın kırılganlığı, kaybedilmişlerin ıstırabı ve bir annenin sonsuz sevgisi üzerine kurulmuş bir dram. Laura, çocukluğuna dair en mutlu günlerini deniz kenarındaki bir yetimhanede geçirmiştir. Yetimhanenin çalışanları ve Laura'nın birlikte büyüdüğü arkadaşları ona her zaman ilgi ve şefkat göstermişler, sevgilerini asla esirgememişlerdir. Şimdi, 30 yıl sonra, Laura, kocası Carlos ve 7 yaşındaki oğlu Simon'la çok güzel yıllar geçirdiği yetimhaneye geri dönmüştür. Hayali, uzun süredir kapalı olan yetimhaneyi restore ettikten sonra engelli ve hasta çocuklar için bir yaşam alanı haline getirmektir.

112. Duel (1972)

David Mann, bir iş görüşmesi için arabasıyla California’yı boydan boya katetmekte olan bir iş adamıdır. Yolda solladığı bir tır şöförü ona karşı düşmanca tavırlar sergiler. Aralarındaki mücadele giderek bir ölüm-kalım savaşına dönüşür.

Yönetmen Steven Spielberg’in televizyon için çektiği bu gerilim filmi, belki de ünlü yönetmenin kariyerindeki ilk çıkışlardan biridir. Kurban David Mann’ın bakış açısıyla anlatılan hikaye, David’in düşüncelerinin seslendirilmesiyle gerilim dozunu da arttırmaktadır.

111. The Shining (1980)

The Shining, yazar Jack Torrance’ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli’nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır. Jack’in doğaüstü sezgilere sahip olan küçük oğlu, zamanla otelin içerisinde yalnız olmadıklarını, geçmiş ve gelecekten gelen hayaletlerle birlikte yaşadıklarını görür ve ailesini buna inandırmaya çalışır. Aile bir kar fırtınası sebebiyle dağda konuşlanan bu otelde mahsur kaldığındaysa Jack doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilir ve yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

110. The Fall of the House Usher (1960)

Usher'ların evine Roderick Usher'ı ziyaret etmek için giden Philip, beklemediği şeylerle karşılaşır. Roderick ve kız kardeşi amansız bir hastalığa tutulmuşlardır. Philip'in olan bitenin farkına varmasından sonra ise Usher'lar konuklarına dehşetengiz lanetten bahsetmeye başlarlar.

109. The Blair Witch Project (1999)

Üç kişilik bir belgesel ekibi Maryland sınırlarındaki Black Hills Ormanları'ndaki miti araştırmak üzere yola çıkar. Söylenegelen Blair Cadısı efsanesi hakkında bilgi edinmek ve bu efsanenin nasıl bir anlatıdan günümüze kadar geldiğini öğrenmek tek amaçlarıdır. Ormanda yaptıkları yolculuk araştırmacı bir atılımdan çok daha fazlasına gebedir. Geçen her dakika, bu efsanenin bir yalandan ibaret olmadığını anlayacaklardır. Bunu anladıklarında ise ormanın derinliklerinde çoktan kaybolmuş olacaklardır. Daniel Myrick, Eduardo Sánchez ikisinin kısa sürede kült mertebesine ulaşan filmleri günümüzde epey bir popüler olan 'found footage' filmler furyasının da fitilini ateşlemişti.

108. The Devil's Candy (2017)

Teksas ta bir eve taşınan ressam ve ailesi çocuğun şeytani güçler tarafından etki altına alınmasıyla başlayan bir korku filmdir.

107. Gerald's Game (2017)

Güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen Jessie ve Gerald, ıssız bir göl evine giderler. Huzur dolu geçen zamanlarına biraz da eğlence katmak için seks oyunu oynayan çiftin hayatı birden kabusa dönüşür. Bir kaza sonucu Gerald öldüğünde, Jessie elleri yatağa kelepçeli bir haldedir. İçinde bulunduğu durumdan kurtulmaya çalışan Jessie, ilerleyen saatlerde odanın içinde bir başkasının daha olduğunu düşünmeye başlar.. 

Stephen King‘in aynı adlı romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Mike Flanagan üstleniyor.

106. 28 Days Later (2003)

106. 28 Days Later (2003)

Ölümcül bir virüs, İngiltere’yi tehdit altına almıştır. Bir araştırma laboratuvarındaki hastalıklı şempanzelerden yayılan bu virüse yakalanan insanlar zor durumdadırlar. Bu işle mücadele eden kişiler sadece virüsü yok etmek değil, hastalığa yakalananlarla da büyük sorun yaşamaktadırlar. Çare olarak askerler tarafından yönetilen sığınağa taşındıklarında çok başka sorunlar ortaya çıkmaya başlar. İngiltere yapımı filmin yönetmeni Danny Boyle, oldukça başarılı bir iş çıkartmış. Kumsal adlı filmini de uyarladığı romanın yazarı olarak bildiğimiz Alex Garland, filmin senaryo yazarı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

105. Prevenge (2017)

Ruth, yedi aylık hamile bir kadındır ve birçok anne adayı gibi bebeğinin içinden kendisi ile konuştuğunu düşünür fakat Ruth'un diğerlerinden bir farkı vardır. Ruth'un içinde dinlediği ses ona bir katliam yapmasını söyler.

104. Demon (2016)

Polonyalı yönetmen Marcin Wrona’nın vasiyet filmi olan Demon’da, düğün töreni için Polonya’ya dönüp, müstakbel eşinin terk edilmiş evine yerleşen Piotr, ilk günden itibaren evde tuhaflıklar yaşamaya başlar. Kendi düğün töreninin ortasında damat Piotr, huzursuz bir tarafında ele geçirilir. Film kötü ruh efsanesinin Yahudi zekice kurgulanmış bir yorumudur.

103. Bone Tomahawk (2015)

Dört cesur adamın, bir grup esiri, yamyam bir kabilenin elinden kurtarma girişimini anlatacak olan film, eski usül western konseptine de fazlasıyla yakın duran bir görsel estetiğe ve öykü evrenine sahip olacak gibi görünüyor!

102. Fright Night (1985)

Charley Webster, gece vakitlerinde korku filmleri izlemekten zevk alan genç bir lise öğrencisidir. Bir gece Charley film izlerken yeni taşınan komşularının garip hareketlerini fark eder ve hayal gücü de sürekli korku filmleriyle beslenen Charley, onların birer vampir olduğunu düşünmeye başlar. Çok sevdiği korku filmlerinden birinin içine düşmüşçesine korku duymaya başlayan Charley, hayatta kalmak için artık kendini korumaya almalıdır.

101. The Wicker Man (1973)

Neil Howie isimli bir dedektif polis İskoçya'daki Summerisle Adası'nda meydana gelen gizemli bir davayı çözmek için bölgeye gider. Bir genç kız esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştur ve Howie onu bulması için görevlendirilmiştir. Adaya vardığında bir sürprizle karşılaşan dedektif yerli halktan aslında öyle bir kızın asla var olmadığını işitir. Koyu bir Pagan inancına sahip olan yerli halk genç kızın varlığını kabul etmedikçe Neil Howie burada paganizme dair öğrendiği şeylerle birlikte olayların göründüğü gibi olmadığına kanaat getirecek, genç kıza ne olduğunu öğrenebilmek için ada halkına karşı zorlu bir mücadeleye girişecektir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

100. Nina Forever (2016)

Kız arkadaşı trafik kazasında ölen Rob başarısız bir intihar girişiminde bulunur. Acılarını bastırıp yoluna devam etmeye başladığı dönemde Rob, iş arkadaşı Holly’ye âşık olur. Öbür dünyada rahat bulamayan Nina dünyaya geri döner ve yeni çifti her cinsel ilişkiye girdiklerinde rahatsız etmeye başlar. Rob ve Holly durumu düzeltmek için bir yol bulmalı ve Nina’yı huzura kavuşturmalıdır.

99. The Conjuring (2013)

Konusunu gerçek bir hikayeden alan Korku Seansı, doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'ın karşılaştıkları ürkütücü bir vakayı ele alır. Ed ve Lorraine Warren bir gün Perron ailesinden bir telefon aldıklarında hayatlarının en korkutucu görevine atıldıklarının farkında değildir. Perron ailesinin gözlerden uzak çiftlik evi nedeni bilinmeyen karanlık bir varlık tarafından kuşatılmıştır ve bu nedenle de hayatları tam bir kabusa dönüşmüştür. Bu vakayı çözebileceklerine inanan deneyimli Warren çifti, ne kadar şeytani bir varlıkla karşı karşıya olduklarını çok geç fark edeceklerdir...

98. Color Out of Space (2020)

Gardner ailesi, şehrin gürültülü yaşantısından uzaklaşmak istemektedir. Aile, kendilerine yeni bir yaşam kurmak için, New England civarında bulunan ve şehir yaşamından oldukça uzaktaki bir çiftliğe taşınır. Nathan Gardner'ın babasına ait olan çiftlikte yeni hayatlarına adapte olmaya çalışan aile, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Evlerinin bahçesine bir meteorun düşmesi, ailenin hayatının bambaşka bir hal almasına neden olur. Bu durum sadece onları değil, dünyadaki tüm canlıları etkilemektedir. Düşen meteor, yeryüzünde eriyip, yayıldığı bölgenin renk değiştirmesine ve uzay-zamanda kırılmaların meydana gelmesine neden olur. Her şey gittikçe daha tuhaf bir hal alırken, aile korkunç bir şeyin farkında varır. Meteor, dünyanın koşullarını değiştirip, uzaylı istilasına açık bir hal gelmesine ve etkisi altına aldığı her canlının yavaş yavaş mutasyona uğramasına neden olur.

97. Misery (1990)

Paul Sheldon kolay okunan popüler romanlar yazarıdır. Artık kariyerinde bir dönüm noktasında olduğunu düşünür, seri maceralarını yazdığı karakteri Misery Chastain’in öldürüp diziyi bitirir. Paul taşrada geçirdiği bir araba kazasından yaralı kurtulur. Onu bulup evinde bakmaya başlayan Annie Wilkes, şans eseri Paul’un sadık okurlarından biridir ve kahramanı Misery Chastain’in de sıkı bir hayranıdır. Son kitabı okuyup Misery’nin ölümüyle şoke olan kadın öfkeye kapılır ve Paul’u ayağından feci şekilde yaralayarak onu yatağa hapseder. Hem bölge şerifi hem de menajeri umutsuzca Paul’ü ararken o, gardiyanı Annie’ye özel bir Misery macerası daha yazmak zorundadır.

96. Island of Lost Souls (1932)

Edward Parker, gemisiyle kaza yaptıktan sonra bir adaya sığınarak kendisini ölümden zor kurtarır. Ancak bu ada Doktor Moreau adlı, deli bir bilim insanı tarafından yönetilmektedir. Parker bir gün kurtarılacağının umuduyla beklemeye başlar. Ancak çılgın bilim insanı onu kızıyla evlendirmenin planlarını yapmıştır bile. Moreau'nun adada yönettiği yaratıklar, insan ve hayvanın tuhaf bir alaşımından oluşmaktadırlar. Zaten bilim adamının kendi kızı da bir insandan çok bir hayvanı andırmaktadır. Bir süre sonra adaya yanaşacak yeni bir gemiyle işler iyiden iyiye karışacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

95. Let Me In (2010)

12 yaşındaki Owen'ın (Kodi Smit-McPhee) komşusu Abby (Chloe Moretz) isimli küçük bir kızla tanıştıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor. Bir akşam apartmanın önünde otururken yanına gelen Abby ile kısa sürede dostluk kuran Owen, Abby'nin sakladığı sırrı yavaş yavaş öğrenmeye başlar.

Önceleri okuldaki arkadaşlarından intikam alması için Owen'a yardım eden Abby, Owen'ın gözünde daha sonra mahallede meydana gelen ölümlerin de sorumlusu olarak görülür. Yaşamaları için babasının da isteğiyle kan bulması gereken Abby'den hem korkan hem de ona karşı ismi konulamaz bir sevgi besleyen Owen için bu kız aslında ne ifade ediyordur?

94. The Mummy (1932)

İmhotep (Boris Karloff) isimli bir Antik Mısır rahibi, arkeolojik bir kazıda mumyasının bulunması sırasında arkeologlardan birinin antik canlandırma tılsımını yüksek sesle okuması sonucunda yeniden canlanır.

93. Theatre of Blood (1973)

Bir Shakespeare oyuncusunun başarısını sürekli görmezden gelen (hatta oyunculuğunu aşağılayan) ve ödül vermeyen eleştirmenlerden aldığı intikamın hikâyesi.

92. Horror of Dracula (1958)

Jonathan Harker, Dracula'ya kendi kalesinde saldırmıştır. İntikam peşindeki vampir, Jonathan'ın yaşadığı şehrin yakınlarındaki bir şehre gelerek onun ailesini ve nişanlısını tehdit etmeye başlamıştır. Onlara yardım edebilecek olan tek kişi ise Harker'ın dostu ve okul arkadaşı olan Dr. Van Helsing'dir. Helsing'in tek arzusu, Dracula'yı yok etmektir.

91. Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931)

Dr. Henry Jekyll bir insanın iki tarafı olduğuna inanan bir bilim adamıdır: şeytan tarafı ve melek tarafı. Bu iki taraf ayrılırsa insanın özgür olabileceğini düşünmektedir. Bunu başarabilmek amacıyla birtakım kimyasal deneyler gerçekleştirdikten sonra içtiği iksir onu korkunç suçlar işleyen Hyde'a dönüştürür.

Ara sıra kendine gelebilen Dr. Jekyll, Hyde olduğu sıralarda sürekli birilerine zarar verir, bir şeytana dönüşür. İçindeki Hyde'la savaşarak ondan kurtulmaya çalışan Jekyll'e arkadaşı Lanyon yardım eder.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

90. Halloween (2018)

1978 yılı Cadılar Bayramı’nda dört masum genci öldüren Michael Myers ile ilgili araştırma yapan bir grup araştırmacı Myers’ı hapishanede ziyaret ederler. Bu sırada herkes yaklaşmakta olan Cadılar Bayramı hazırlıkları içerisindedir. Cadılar Bayramı’nın gelmesini bekleyen biri daha vardır; Laurie Strode. Laurie, 40 yıl önce bir Cadılar Bayramı gecesi kendisini öldürmeye çalışan maskeli katil Michael Myers ile yüzleşmek istemektedir. Laurie, Myers’la yüzleşebilmek ve intikamını alabilmek için onun hapishaneden kaçmasını beklemektedir ve hayali gerçekleşir. Myers’ın da içinde bulunduğu hapishane nakil aracı kaza yapar ve Michael Myers kaçmayı başarır. Maskeli katilin kendisinin peşine düşeceğini bilen Laurie büyük karşılaşma için tüm hazırlıklarını yapmıştır.

89. Attack the Block (2011)

Güney Londra'nın varoşlarında çok katlı, estetikten uzak ama işlevsel blok apartmanların dizildiği bir bölgede, bir grup ergenden oluşan sokak çetesi, geceleri kavga, gasp, araba soygun gibi küçük suçlar işler. Bir yandan heyecan ve macera ararlarken diğer yandan ailelerini idare edip, polise yakalanmamaya çalışırlar. Henüz 15 yaşındaki Moses’in başını çektiği gençler, bir gece hemşire Sam’in yolunu kesip cüzdanını gasp ederler.

Sam tam kaçmaya çalışırken gökyüzünden parlak bir cisim aniden ve hızla yanlarındaki arabanın üzerine meteor gibi düşer ve çete yukarıdan gelen bu davetsiz misafiri haklamakta gecikmez. Sopalarla öldürdükleri 1 metre boylarında, tüylerle kaplı uzaylıyı saklayacak yer ararlarken başlarına ne kadar büyük bir bela sardıklarının da farkında değildirler…

88. The Devil's Backbone (2001)

1930'lu yılların son demleri... İspanyol İç Savaşı sona ermek üzeredir. Diktatör Franco'nun ulusalcı partisi, Sol Parti'yi alt etmenin eşiğindedir. Solcu babası tarafından bir yetimhaneye bırakılan 10 yaşındaki Carlos, bir gün babasının geri gelip onu yeniden yanına alacağının hayallerini kurmaktadır. Carlos bu ortamda oldukça zor günler geçirmektedir. Bir gün yine aynı yetimhanede yıllarını geçirmiş olan Jacinto isimli bir hayalet tarafından taciz edilmeye başlayacaktır.

87. The Texas Chainsaw Massacre (1974)

Sally ve kardeşi Franklin'in dedelerinin mezarını kontrol etmeleri gerekmektedir ve arkadaşları Jerry, Kirk ve Pam'i de yanlarına alıp yola çıkarlar. Sonrasında dedelerinden kalma eski çiftlik evini ziyaret etmeye karar verirler. Yolculuk esnasında otostop çeken birini arabalarına alırlar. Hiç normal görünmeyen bu yolcu Franklin'in çakısını alıp sırf eğlencesine elini keser, sonrasında ise Franklin'in kolunu yaralar. Bu zorlu anların ardından otostopçuyu zor bela karavandan indirerek yola devam ederler. Ancak gerilim bununla sınırlı kalmayacaktır. Eve vardıklarında hayal dahi edemeyecekleri bir kabusun ortasında sıkışıp kalacaklardır.

86. We Are Still Here (2015)

Oğullarını bir otomobil kazasında kaybeden Paul ve Anne, New York yakınlarında sakin bir kasabaya taşınarak yeni bir hayata başlarlar. Ancak yas tutan çift, taşındıkları evde uzun süredir var olan acımasız ruhların hedefi haline gelirler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

85. Housebound (2014)

Kylie Bucknell mahkeme tarafından ev hapsi ile cezalandırılınca, büyüdüğü eve geri dönmek zorunda kalır. Üstelik bu evde, evin perili olduğuna inanan annesi ile yaşamak zorundadır. Kylie, Miriam'ın doğa üstü güçlerine dair hiçbir takıntısına kulak asmadan evde yaşamaya çalışırken, nerden geldiğine anlam veremediği fısıltılar, gece yarısı birtakım sesler duymaya başlar. Bu sesler kendi hayal gücünün bir ürünü müdür yoksa evde gerçekten garip bir şeyler mi dönmektedir?

84. Eraserhead (1977)

Eraserhead, birlikte olduğu kadının hamile olduğunu öğrenen bir adamın hikayesini konu ediyor. Henry Spencer, uzun zaman önce yaşadıkları bir ilişki sırasında Mary'nin hamile kaldığını öğrenir ve onu kendi evine getirir. Mary, zamanı geldiğinde doğumu gerçekleştirir ancak dünyaya getirdiği şey insandışı bir yaratıktır. Mary evden kaçar ve Spencer için kabus dolu günler böyle başlar. Spencer, birlikteliklerinin ürünü olan 'yaratık', hayali bir kadın ve sıradışı karşı kapı komşusuyla başbaşa kalır.

83. Village of the Damned (1960)

Midwich, Büyük Britanya'nın mütevazı bir kasabasıdır. Bu mıntıkada, bir gün acayip bir olay meydana gelir. İnsanlar birden bire uyuyakalır ve sonrasında aniden herkes uyanır. Ve ilginç bir şekilde, doğurma yeteneği olan tüm kadınlar kısa bir süre içinde durup dururken hamile olduklarını öğrenmişlerdir. İşin daha da ilginci, aynı gün doğan tüm çocuklar birbirine benzemektedir. Tuhaf bakışlara sahip tüm bu sarışın çocukların bedenleri, bir-iki yıl içerisinde on yaşındaki insan bedenlerine evrilir. 'Baba'lardan birisi George Sanders'tir ve olayı kurcalamaya başlar. Karşılaştığı bulgular insanı şoke edicidir. John Wyndham’ın The Midwich Cuckoos romanından uyarlanan yapım, dönemini en çok etkileyen bilim kurgu / korku filmlerinden biridir. 1995’te John Carpenter, 1960 yapımı bu filmi yeniden beyazperdeye uyarlamıştır.

82. The Bird with the Crystal Plumage (1970)

Amerikalı bir yazar olan Sam, Roma'da yaşayan ve yazar yıkanıklığıyla boğuşan bir adamdır. Amerika'ya dönmenin eşiğindedir ve bir gün bir sanat galerisinde bulunduğu esnada, galeri sahibinin karısına yapılan cinayet teşebbüsüne tanık olur. Sam neye uğradığını şaşırır, kadını kurtarmak için hiçbir şey yapamaz. Neticede kadın kurtulduğunda polisler bu ünlü seri katilin elinden kurtulan tek kişinin kendisi olduğunu söylerler, ancak davayı yine de çözemezler. Tüm sürece tanık olan Sam, bu davayı kendi başına çözmeye, tehlikeli katili tek başına aramaya karar verir.

81. The Wolf Man (1941)

Larry, 18 yıldır evinden uzaktadır ve artık hasretle dolmuştur. Atalarına ev sahipliği yapan Wales'teki şatoya geri döner. Döndüğünde Gwen ve arkadaşı Jenny ile tanışır. Ormanda yapılan bir yürüyüş felaketle sonuçlanır ve Jenny'e bir kurt saldırır. Larry ne yapıp edip bastonunun gümüş sapıyla onu öldürmeyi başarır fakat bu sırada derin bir yara alır ve kurt tarafından ısırılır. Larry, ömrünün sonuna kadar bir kurtadam olarak yaşayacaktır artık...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

80. Phantom of the Opera (1925)

Paris gösteri ve sanat dünyasının en önemli ses sanatçılarından biri olan Carlotta, gizemli bir hayalet tarafından tehdit edildiğini ileri sürer. Bu esrarengiz hayalet onu işini bırakması ve yerini başka birine bırakması konusunda baskı yapmıştır. Carlotta çaresiz bir şekilde işi bırakır ancak çevresindekileri bu olaya bir türlü inandıramaz. Carlotta'nın görevini devralan, Christine isimli sanatçı dışında... Christine, bu maskeli hayaletle çoktan tanışmıştır. Ancak bu basit bir karşılaşmayla sınırlı kalmaz. Zamanla aralarında sıradışı bir ilişki başlar...

79. The Endless (2018)

Film, şifreli bir video mesaj aldıktan sonra, yıllar önce kaçtıkları UFO tarikatını tekrar ziyaret eden iki kardeşe odaklanıyor. Gençken yapamadıkları kapanışı başarmayı uman kardeşler, kampın çevresindeki açıklanamayan olaylara tanık olduktan sonra tarikatın inançlarını tekrar gözden geçirmek zorunda kalır. Tarikatın üyeleri gizemli bir olayın gelişine hazırlık yaparken, kardeşler de görünürde imkansız olan gerçeği ortaya çıkarmak için çalışır. Başarısız olmaları halinde, hayatlarının geri kalanını tarikatla birlikte geçirmek zorunda kalacaklardır.

78. Don't Breathe (2016)

İstismarcı annesinden kurtulup, kız kardeşini her ikisi için de sonu yokmuş gibi görünen bu hayattan kurtarmaya kararlı olan Rocky ve arkadaşları Alex ile Money'nin planları oldukça basittir. Kör bir adamın evinde kilitli tuttuğu odaya girmek, onun engelli oluşundan yararlanarak evini soymak. Ancak işler tam olarak planlandığı gibi gitmez. Zira hafife aldıkları ev sahibi aslında oldukça tehlikeli bir adamdır. Planda yanıldıklarını anladıklarında kusursuz bir suç yerine ölümcül bir hata işlediklerini görürler.

77. Re-Animator (1985)

Başarılı bir tıp öğrencisi ve bir hastanede asistan olarak görev yapmakta olan Dan, dekanın kızı Megan’la birlikte güzel bir hayat sürmektedir. Bir gün ev arkadaşı ilanıyla Herbert West isimli birisi ilgilenir. West, ölenleri hayata döndürme üzerine deneyler yapan İsviçreli garip bir bilimadamıdır.

West’i evine kabul eden Dan, bu adamın evinin bodrumunda deneyler yapmasına izin verir. Megan’la sahip oldukları ölü kedileri üzerinde deney yapan West’in daha büyük deneklere ihtiyacı vardır. West’in çalışmalarından çok etkilenen Dan, yardım etmeyi kabul ettiğinde başına geleceklerden habersizdir.

76. Zombieland (2009)

Ruben Fleischer’ın yönetmenliğini üstlendiği korku komedi türünde bir zombi filmi.

Bir grup bozulmamış insan, zombilerin ele geçirdiği dünyada hayatta kalmaya çalışıyor.

Zombieland, vizyona girdiği ilk hafta Box Office US’te 1. sırada yerini aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

75. It Comes at Night (2017)

Dünyanın bambaşka bir hal aldığı filmde Paul, terk edilmiş güvenli bir evde eşi ve oğluyla kendine bir düzen kurmuş bir aile babasıdır. Tüm dünyayı terörize eden alışılmadık bir tehditten korunmak için büyük bir emek harcayan babanın kararlılığı genç ve umutsuz bir gencin eve sığınmak istemesiyle sarsılacaktır...

74. Dawn of the Dead (1979)

Özel polis Peter ve Roger, et yiyen zombiler tarafından ele geçirilen bir apartmanı temizledikten sonra yakındaki bir televizyon istasyonuna sığınırlar. Burada tanıştıkları iki televizyoncuyu da yanlarına alarak helikopterle binadan kaçarak bir alışveriş merkezine ulaşırlar.

Erzak almak üzere kısa bir süre için uğradıkları alışveriş merkezinde hesapladıklarından daha fazla kalmaları gerekecektir, çünkü anlaşılmayan bir nedenle tüm zombiler bu binaya girmeye çalışmaktadır. Zombiler aracılığı ile tüketim toplumu eleştiriliyor.

73. The Fly (1986)

Seth, kendine güvenen, işine bağımlı ve kafayı bozmuş bir bilim insanıdır. Veronica ise bir maddeyi ışınlamak gibi planları, daha da tuhafı icatları, olan bu adamla röportaj yapmak isteyen bir gazetecidir. Veronice, Seth'in deneylerinden ilk sonuç alışına tanık olur. Seth kadının önünde kendisini bir noktadan bir diğerine ışınlamayı başarmıştır. Ancak deney esnasında tüpe giren bir sineğin varlığından kimse haberdar değildir. Seth, kısa bir süre sonra karmaşık başkalaşımının sonucu olarak sinek özellikleri edinmeye başlar. Bu kendi kimliğinden uzaklaşmasına sebep olacaktır.

72. Deep Red (1975)

Caz piyanisti ve müzik hocası Marcus Daly, kanlı bir cinayete şahit olduktan sonra, cinayetin ardındaki gizemi araştırmaya başlar. Zamanla cinayetlerin sayısı artmaya başlar ve Daly cinayetlerle kendisi arasındaki bağlantıdan yola çıkarak, katilin kim olduğunu bulmaya çalışır. Katile giden yol, sırlarla dolu bir bulmacayı andırmaktadır.

71. A Nightmare on Elm Street (1984)

Los Angeles’taki bir mahallede gençler tuhaf bir şekilde ölmeye başlarlar. Parmaklarında jilet keskinliğinde bıçaklar olan korkunç bir adamın bulunduğu kabuslar uyurken canlarını almaktadır. Rüyalardaki bu hayalet, yıllar önce çocuklarını öldürdüğü aileler tarafından linç edilen sapık Fred Krueger’dan başkası değildir. Freddy her nasılsa şimdi geri dönmüş, yeni yetmeleri bir bir rüyalarında öldürerek intikam almaktadır. Eğer Freddy peşinizdeyse tek çare uykuya direnmekte midir? Yoksa onunla kendi kabusunda yüzleşmekte mi?

1980’lere damgasını vurarak Wes Craven’ı şimdi haklı olarak kurulmuş oturduğu tahtına çıkaran Elm Sokağı Kabusu, sonradan defalarca geri dönecek olan Freddy karakterine hayat veren Robert Englund’un da katkısıyla, ölmekte olan bir janrı diriltecektir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

70. The Host (2006)

Film Han Nehri dolaylarında geçiyor. Bu muhteşem manzara aslında korkunç olaylara gebe ve bunu uzun bir süre kimse farkında olmadan yaşamış durumda. Seul’un iki yakasını bir araya getiren bu nehir, derinlerinde dehşet saçan bir yaratık saklıyor. Amerikan savaş gemileri bir zaman önce bu bölgeye ciddi miktarda kimyasal atık bıraktığı için zamanla bir yaratık peydahlanmış. Umulmadık bir anda kendini gösteren bu yaratık hükümetin müdahalesi ile yok edilmek istenince daha da dehşet dolu anlar yaşanmaya başlayacaktır. Yaratık insanlara ölümcül bir virüs bulaştırmaktadır.

69. Shaun of the Dead (2004)

Bir adam can çekişmekte olan hayatını kurtarmaya karar verir. İlk adım olarak da eski kız arkadaşını yeniden kazanmayı planlar. Annesi ile olan ilişkisini düzeltmek ister. Bir gün Kuzey Londra’yı zombiler basar. Sokaklarda ölüler birikmeye başlar. Bütün bunları izleyen Shaun, sevdiklerini kurtarmaya karar verir. Liz, Ed, Pete ve annesini

toparlayıp Winchester'a ulaşabilirse hayatta kalacaklarına inanan Shaun'u zorlu bir macera beklemektedir. Annesi bir zombi tarafından ısırılır. Shaun onu öldürmek zorunda kalır. Film aslında bir zombi komedisi. Eleştirmenler tarafından oldukça övgü aldı.

68. Train to Busan (2016)

Sok-woo, yoğun iş temposundan dolayı sürekli kızını ihmal etmektedir. Doğum gününde kızının ısrarlarına dayanamayan Sok -woo, onu eski eşinin yanına götürmek için gönülsüzce Seul'den kalkıp Busan'a gidecek olan trene biner. Tren kalkmak üzereyken, Güney Kore'yi etkisi altına alan yıkıcı bir zombi virüsünden etkilenen bir kadın, virüsü trendekilere yaymaya başlar. Virüsün bulaştığı herkes, birer birer zombiye dönüşür. Sebebi belirlenemeyen virüs, tüm ülkeye yayılırken, hızla Busan'a yol alan trende de Sok-woo, kızı ve daha birçok yolcu amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişir.

67. Revenge (2018)

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen av partilerinin zamanı gelmiştir. Üç zengin adam parti için Richard'ın çöldeki malikanesinde bir araya gelecektir. Malikaneye ilk gelen Richard ile genç ve güzel metresi Jen olur. Güzel başlayan gece malikaneye diğerlerinin gelmesiyle kabusa döner. Birden her şey kontrolden çıkar ve Jen tecavüze uğrar. Öldüğü sanılan genç kadının bedeni çöle bırakılır. Çölde birden kendisine gelen ve yaşananları hatırlayan Jen, intikam almak için harekete geçer. Kendisine yapılanların bedelini ödetmeye kararlı olan genç kadın, bütün gücü eline alacaktır...

66. Invasion of the Body Snatchers (1978)

Araştırmacı Elizabeth Driscoll, son zamanlarda gökyüzünden yağmakta olan çiçek sporlarından birini alıp incelemek üzerine evine getirir. Kısa bir süre sonra erkek arkadaşı Geoffrey'in bir anda tuhaflaşmasına ve mesafeli tavırlarına tanık olur. Bu değişimin ciddiyetinin boyutlarını keşfetmekte olan kadın iş arkadaşı Matthew Bannel'a gider ve birlikte durumu araştırmaya başlarlar. Ortaya çıkan sonuç ise ürkütücü olur. Gökyüzünden yağan sporlar, uzaydan gelmekte olan bir istilacı bitki türünün örnekleridir. Şehri kurtarmak ise Elizabeth ve arkadaşlarına düşmüştür.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

65. Ringu (1998)

Gizemli bir video, onu izleyen herkesin ölümüne sebep olmaktadır. İzleyici mevcut gizemi çözene dek de bu böyle sürüp gider. Videoyu izleyen herkes yedi gün sonra ölür. Bu konuya dair söylentiler her tarafa yayılır. Bu konuyu incelemek isteyen bir gazeteci aslında anlatılanlara pek inanmaz ancak çok geçmeden kendisini korkunç bir oyunun orta yerinde bulur.

64. Suspiria (1977)

Amerikalı genç kadın Suzy Bannion, dünyanın en iyi bale okullarından birine gitmek için Almanya'ya gider. Bir akşam vakti okulun kapısını çalar ve tam da bu andan itibaren esrarengiz durumlara tanık olmaya başlar. Taksiden indiği an bir başka öğrencinin okuldan çıkıp ormana doğru koşturmaya başladığını gören genç kadın olaylara anlam veremez. Öte yandan kendisine kapıyı açan biri de olmaz. Ertesi gün tekrar geldiğinde okula alınır ve ardından yavaş yavaş uyum sağlamaya başlar. Fakat zamanla tanık olacağı tuhaf olay ve durumlar ürkütücü bir gerçeği keşfetmesine neden olur.

63. Harpoon (2019)

Harpoon, okyanusun ortasında mahsur kalan üç arkadaşın hikayesini konu ediyor. Yakın arkadaş olan Richard ve Jonah, kendilerini amaçsız bir kavganın içinde bulur. Kavga sırasında Richard, Jonah’ın yakın zamanda ölen anne ve babasının küllerinin bulunduğu vazoyu devirir. Kavganın sona ermesinin ardından Richard, Jonah’ın ailesinden kalan külleri denize savurmak için tekneyle çıkmayı teklif eder. Onların bu yolculuğuna Sasha da katılır. Her şey başlarda yolundadır ancak okyanusun ortasında mahsur kaldıklarında rekabet ve karanlık sırlar devreye girer.

62. Dead of Night (1945)

Mimar Walter Craig, şehrin dışında bir çiftlikte verilmekte olan bir partiye davetlidir. Çiftliğe vardığında daha önce bu eve geldiği hissine kapılır. Dahası partiye katılan insanların hepsine de kendisine tanıdık gözükmektedirler fakat hiçbiri Walter'la daha önce karşılaşmamıştır. Daha sonra Walter hepsine, onlarla daha önce tanıştığını ve sürekli tekrarlanan bir rüyanın içinde olduğunu söyler.

Ona göre güzel ve sakin bir biçimde başlayan bu rüya, bir noktadan sonra korkutucu bir hal almaya ve içinde çıkamadığı bir kabus haline dönüşmektedir. Partiye katılanlar, Walter'ın orada bulunan insanların yapacakları ya da başlarına gelecek şeyleri önceden söylemesiyle ona inanmaya başlarlar. Hiçbiriyle ilgili daha önceden edindiği özel bir bilgi olmayan Walter, bu tekrarlanan rüya sayesinde hepsinin açıklayamadıkları garip hikayelerinin olduğunu bilmektedir. Nitekim gece uzundur ve her bir konuk başlarına gelen şeyleri diğer konuklarla paylaşmaya başlar.

61. Green Room (2016)

Punk rock grubu The Ain't Rights gezici olarak barlarda konser verirken son dakika kararıyla Oregon'un ormanlık bölgesindeki bir barda sahne almak için yola çıkarlar. Mekana gittiklerinde her şey yolundadır ve konseri sorunsuz atlatırlar. Ancak konser sonrası, sahne arkasındaki odalarında genç bir kadının cesediyle karşılaşırlar. Mekanın acımasız sahibi olayın tek şahitleri olan grubun ortadan kaldırılmasına karar vermiştir. Müzisyenler, o ve adamları tarafından abluka altına alınan bir odada hayatta kalma savaşı verecekleri uzun bir geceye adım atar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

60. A Quiet Place Part II (2021)

Sese karşı duyarlı yaratıkların meydana getirdiği ölümcül olayları evlerinden takip eden Abbott ailesi, yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Evlerinden ayrılan Evelyn ve çocukları Marcus ile Regan, Dünya'daki vahşetle yüzleşmek zorunda kalır. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan aile, hayatta kalabilmek için sadece ses ile avlanan yaratıklarla değil, yol boyunca karşılarına çıkan birçok tehlike ile savaşmak zorunda kalır.

59. The Loved Ones (2012)

Lola mezuniyet gecesine sınıf arkadaşı Brent'i davet eder fakat Brent teklifi reddeder ve kendisini dehşetle dolu bir gecenin içinde bulur.

58. Evil Dead 2 (1987)

Ash ve iblise dönüşerek en büyük kabusu haline gelmiş olan kız arkadaşı Linda hayatta bırakılacaktır... Tabi Ash ise aynı kabusla yüz yüze kalacaktır ve şimdi bir gece daha hayatta kalmak için çetin bir mücadele verecektir... Bu kez sahneye, orijinal öyküde kötülüğü icat edip dünyaya salan Profesör’ün kızı, bir tamirci, Profesör’ün ortağı ve tamircinin kız arkadaşı da dahil oluyor. Gece boyunca tüm bu karakterler beyazperdede tuhaf sekanslarla arzı endam eyleyecek... Filmde ecinniler ordusu, grotesk derecede bir komiklikle korku-severleri doyurmak için ellerinden geleni yapacaktır... Kan, vahşet, bir elektrikli testere, bir çifte, havada uçan bir göz ve espri anlayışı olan kesik bir elin marifetlerini içeren Evil Dead'in bu versiyonu, karikatürize edilmiş bir korku komedi...

57. The Innocents (1961)

Kraliçe Victoria İngilteresi’ndeyiz. Deneyimsiz dadı Bayan Giddens, bir papazın kızı olarak yetişmiş, deneyimsiz bir mürebbiyedir. Annesiz babasız kalmış iki kardeş Flora ve Miles’e bakmak için amcaları tarafından tutulur. Zamanla bu yeni yerleştiği evin sırlarını keşfetmeye başlar.

Çocukların eski dadıları Bayan Jessel, bir yıl önce intihar etmiştir ve ilişkisi olduğu uşağın da bu evde öldüğü ortaya çıkar. Bir süre sonra bu iki kişinin hayaletini görmeye başlayan Giddens, onların çocukları ele geçirip yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını anladığında çocukları korumak ister. Fakat çocuklar, hayaletleri görmelerine rağmen bunu itiraf etmedikleri için Giddens’ın işi daha da zorlaşır.

56. The Evil Dead (1981)

Bazı yolculuklar, her ne kadar nereye gidildiği ve beklentinin ne olduğu belli olsa da umulmadık kapılara açılabilir. Ormanda bir kulübeye doğru yola çıkan beş arkadaşın esas amaçları sadece bir haftasonunu keyifle geçirmektir. Gittikleri yerde bir teyp kaydı bulurlar. Bunu bir profesör bırakmıştır. Ardından Ölüler Kitabı’nı bulurlar. Kayıtta profesörün kendi çevirisini yaptığı, ölüleri canlandırma pasajlarını dinlerler ve dehşetli dolu bir kötülük ormanda açığa çıkar.

Önce ormanın kendisi sonra da insanlar kötücül yaratıklara dönüşmeye başlar. Kızlardan biri ormana kaçtığında ağaçların tecavüzüne uğrar. Diğerleri de paylarına düşen dehşetle yüzleşeceklerdir. Filmin asıl kahramanı, Bruce Campbell’ı türün hayranları arasında ölümsüzleştirecek olan Ash karakteridir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

55. The Love Witch (2016)

Modern bir cadı, bir nevi 1960'lı yılların ucuz romanlarına ve Technicolor melodramlarına övgü gibi erkekleri büyüler ve kendisine aşık etmek için sihir kullanır.

Anna Biller'in yazıp yönettiği filmin başrolünde Samantha Robinson rol alıyor.

54. RAW (2017)

Jutine 16 yaşında genç ve normal bir kadındır. Tüm ailesi veteriner olan Justine de onların yolundan gitmek ister. Başarılı bir öğrenci olarak 16 yaşında veterinerlik fakültesine girmeyi başarır. Ancak burada onu üst sınıfların sınamaları ve okulun büyüsü ile gelen acımasız, cezbedici ve sallantılı bir dünya beklemektedir. Sırf akranlarına uyum sağlayabilmek adına kurallara boyun eğen Justine ailesinin prensiplerini yıkarak hayatında ilk kez çiğ et yer. Ancak bu kendi içinde yatan tehlikeli bir yanı keşfetmesinin sadece başlangıcı olacaktır...

53. Nosferatu the Vampyre (1979)

19. yüzyılda geçen hikayede Jonathan Harker ve karısı Lucy, Wismar şehrinde sakin bir hayat sürmektedirler. Bir gün Jonathan'ın Transilvanya'ya gitmesi gerekir. Amacı Kont Drakula'nın evini satması için onu ikna etmektir. Yoldayken tuhaf davranışlar sergileyen bir grup çingeneyle karşılaşır. Ona yardım edeceklerini söylediklerinde bu durum Jonathan'a iyice garip gelmeye başlar. Drakula çok fazla direnmeden kontratı imzalar, gözüne Lucy'nin fotoğrafı ilişir. Jonathan tam dönecekken Drakula ona saldırır ve Wismar'a giden gemide bir tabutun içinde seyahat eder. Durumu anlayan Jonathan da bu kez Lucy'i kurtarmak için çabalar.

52. Creep 2 (2017)

Video sanatçısı olan Sara, yeni aldığı iş için şehirden uzakta bulunan ormanlık alandaki bir eve gider. Burada kendisini seri katil olarak tanıtan bir adam ile tanışan Sara, hayallerinin işini almış olabileceğini düşünür. Şok edici bir sanat eseri yaratma şansı yakaladığını düşünen genç kadın, burada adam ile bir gün geçirmeyi kabul eder. Ancak çok geçmeden kendisini kaçamayacağı bir deliğin içine hapsettiğinin farkına varır.

51. Carrie (1976)

Carrie White baskıcı annesi yüzünden bir türlü kabuğunu kıramamış, kendi halinde, dış dünyaya uzak bir kızdır. Artık ergenliğin arifesindedir ve kadın olmuştur. Okulda yaşadığı oldukça travmatik bir olayın neticesinde gerçeküstü yeteneklerini birer birer keşfetmeye başlar. Öğretmenleri ve bazı arkadaşları onun durumuna üzülerek onu topluma kazandırma çabası içerisine girerler. Yakınlarda gerçekleşecek olan okul balosuna götürmek üzere bir oğlan onu davet eder. Ancak bu baloda ona hazırlanan korkunç bir şaka, herkes için ölümcül olacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

50. Midsommar (2019)

Geleneksel Midsommar festivaline katılmak isteyen Dani ve Christian, üniversiteden arkadaşları ile birlikte İsveç’e doğru yola koyulur. İlişkilerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan çift, İsveç’in köyünde gerçekleştirecekleri bu tatili ilişkilerini kurtarmak için son şans olarak görür. Çılgın tatillerini geçirecekleri mekanı gören gençler, yemyeşil cennete benzeyen mekanı fazlasıyla sever. Ancak bir süre sonra yerel kutlamaların ve pagan ritüellerinin yapıldığı bu yerin pek de düşündükleri kadar masum olmadığını anlarlar. 90 yılda bir düzenlenen gizli bir ayine katılan gençler, kendilerini korku labirentinin içinde bulur.

49. Dracula (1931)

Doğu Avrupa'daki Karpat Dağları'nda zorlu bir yolculuktan sonra Renfield Dracula'nın şatosuna varır. Londra'daki Carfax Manastırı'nın, aslen bir vampir olan Kont Drakula'ya satış işlemlerini tamamlamakla görevlendirilmiştir. Fakat başına geleceklerden habersizdir. Zira Kont Drakula Renfield'i hipnoz yöntemiyle uyutur ve kanını emer. Renfield artık kontun emri altındadır. Drakula yanına Renfield'i de alarak Londra'ya gider. Manastırın yanındaki akıl hastanesini yeni avlar için gözüne kestirmiştir. Önce Lucy Weston'ın kanını içer ve onu vampire dönüştürür. Sonra da Dr. Jack Seward'ın kızı Mina Seward'a göz diker. Kızının sağlığının kötüleştiğini fark eden Dr. Seward, bir başka doktor olan Abraham Van Helsing'i muayene etmesi için görevlendirir. Van Helsing, Kont Drakula'nın bir vampir olduğunu anlar ve Mina'nın ölmemesi için John Harker ile birlikte vampiri yok etmek için bir plan yapar...

İrlandalı yazar Bram Stoker'ın ünlü Drakula romanının en bilinen uyarlamasıdır. Tod Browning'in yönetmenliğinde çekilen başrol Kont Drakula'yı canlandıran Bela Lugosi'ye de büyük şöhret getirmiştir.

48. Mandy (2018)

Sevgi dolu bir çift olan Red ve Mandy, ormandaki küçük bir kulübede sakin bir hayat sürmektedir. Hayatlarından fazlasıyla memnun olan Red ve Mandy’nin yaşamı kabuslardan çıkıp gelen bir tarikat yüzünden altüst olur. Korkunç bir tarikatın lideri Mandy’i gözüne kestirmiştir ve verdiği emirle tarikat çiftin evine baskın yapar ve Mandy'yi Red'den alırlar. Onların amacı Mandy'nin bedenine ve ruhuna tamamen sahip olmaktır. Bu süreçte Red, karısına yapılan korkunç şeylere tanıklık etmek zorunda kalır. Red, artık intikam yemini etmiş, karısına yapılanların öcünü almaya kararlıdır. Artık Red’in tek amacı vardır; mutlu hayatlarını darmadağın eden bu korkunç tarikat ve onların hasta ruhlu liderini yakalamak ve hayatının aşkına yaptıkları korkunç şeylerin bedelini hayatlarıyla ödetmektir.

Kara Gökkuşağının Ötesi ile hatırlanan Panos Cosmatos'un yönetmenliğini üstlendiği filmde Red karakterini Nicolas Cage canlandırıyor. Mandy karakterine ise Andrea Riseborough’un hayat verdiği filmin oyuncu kadrosunda Linus Roache, Bill Duke ve Richard Brake gibi isimler de yer alıyor.

47. The Fly (1958)

Andre Delambre, maddeyi parçalarına ayırıp başka bir yere taşıma, yani kısaca ışınlanma üzerine çalışan bir bilim adamıdır. Geliştirdiği cihaz nesneleri taşımaya başladığında, sonucu bir de canlı üzerinde test etmek ister.

Andre, icadını kendi üzerinde dener ve ışınlanmayı başarır. Ama hiç hesaba katmadığı bir şey olmuş ve kendisiyle aynı anda aletin içinde bulunan bir sineğinki ile, atomları birbirine karışmıştır. Talihsiz adamın vücudunda kısa süre sonra değişimler başlar. Bunlar karakterine de yansıdığında karısı Helene bir şeylerin ters gitmeye başladığını fark edecektir.

46. House of Wax (1953)

New Yorklu bir heykeltraş, ünlü tarihi figürlerin benzerlerini sergilediği bir balmumu müzesi açar. Heykeltraşın ortağı, daha fazla kazanç elde etmek için sorun çıkarmaya başlar. Bu durum beklenmeyen korkunç olayların yaşanmasına neden olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

45. Cat People (1942)

Joe Oliver Reed, genç bir Amerikalıdır ve hayvanat bahçesini ziyarete gider. Orada karşılaştığı New Yorklu ressam Irena onu adeta büyüler. İkilinin arasında büyüyen aşk, evlilikle devam eder. Her şey oldukça yolunda girmektedir ve ikisi de çok mutludur. Ta ki, Joe'nun Irena ve ailesi hakkında bilmediği korkutucu bir gerçek ortaya çıkana kadar...

44. A Girl Walks Home Alona at Night (2014)

İran'da bulunan Bad City kasabası dünyanın geri kalanından soyutlanmış, suçla örülü bir yerdir. Özellikle de gece çöktüğünde kasaba, fahişeler, uyuşturucu satıcıları ve kadın tüccarlarının olur. Ancak bu tekinsiz kabanın sokaklarında geceleri yapayalnız gezinen bir başka figür daha vardır; bir kadın vampir, kasabayı tüm lanetlerinden arındırmak için suçluların peşine düşer. Arash ise şu hayatta belki de en kıymetli varlığı olan klasik arabasını, uyuşturucu bağımlısı babasının borçları nedeniyle satan genç bir adamdır. Arash bir gece arabasını sattığı kişiden geri almak için evine gittiğinde adamın ölmüş olduğunu fark eder. Böylece, olay mahalinde tüm soğukkanlılığıyla bekleyen vampir 'Kız' ile aralarındaki tuhaf ilişki başlamış olur...

43. Drag Me to Hell (2009)

Senaryosu klişelere dayanıyor gibi gözükse de Amerika Box Office'te kısa zamanda 3. sırada yerini almak gibi bir başarıya ulaşan Drag Me to Hell'de sıradan bir banka memuru olan Christine Brown'ın dehşet dolu serüvenleri anlatılıyor. Bankada her zaman gördüğü işleri yapıp mesaisini doldurmaya çalışan kahramanımız, iblis ruhlu bir müşteriye rastlayacaktır. Bu şeytanın elçisi müşterisi tarafından doğaüstü güçler kullanılarak lanetlenince Christine adeta kendini bir cehennem çukurunda bulur. Christine, ruhunu kurtarmak için çabalarken şeytani güçler onu kırılma noktasına doğru itecektir. 2009 Cannes Film Festivali’nde yarışan film, korkuseverlerin ilgi ve dikkatini her daim çekebilecek bir yapım olarak benzerlerinden bir adım öne çıkıyor.

42. Ready or Not (2019)

Grace ve Alex, mutlu giden birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak ister. Tüm hazırlıklarını tamamlayan çift, Alex’in ailesinin malikanesinde evlenir. Düğünde her şey çiftin istediği gibi gerçekleşir ancak Grace için yapılan bir plan vardır. Grace, daha gelinliğini çıkaramadan, eşinin ailesi tarafından geleneksel aile oyunu dedikleri oyunu oynamak için çağırılır. Eşinin ailesinin isteğini geri çevirmeyen Grace, aile bireyleri ile birlikte masaya oturur. Oyunu seçme hakkı ailenin yeni üyesi Grace’e verilir ve genç kadın nadiren çıkan saklambaç kartını seçer. Oyunun kuralına göre Grace’in Alex’i geride bırakıp saklanması ve sabah olmadan diğerlerinin onu bulması gerekir. Ancak bu oyun bir süre sonra Grace için hayatta kalmak için mücadele ettiği korkunç bir savaşa dönüşür.

41. Tigers Are Not Afraid (2019)

10 yaşında bir çocuk olan Estrella’nın 3 dileği vardır. İlki kayıp olan annesinin geri dönmesidir. Dileği tutan küçük çocuğun annesi geri döner ancak ölür ve her yerde Estrella’yı takip eder. Büyük bir korkuya kapılan Estrella, kendisi gibi yetim olan çocuklardan oluşan bir çeteye katılarak annesinden kaçmaya çalışır. Çok geçmeden ölülerin asla geride bırakılmadığı bir vahşetin ortasında kaldığında, dileklerin asla olmasını istedikleri gibi gerçekleşmediğini fark eder.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

40. The Wailing (2016)

Kasabaya gelen yabancıyla birlikte gizemli bir hastalık hızla yayılmaya başlar. Yerel polis memurlarından biri olayın içine sürüklenir ve kızını kurtarmak için bu gizemli olayı çözmek zorundadır. Hong-jin Na’nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yıldız kadrosunda Woo-hee Chun, Jo Han-Chul ve Jeong-min Hwang yer alıyor.

39. The Birds (1963)

Melanie Daniels, San Francisco'da kuş satan bir dükkanda Mitch Brenner'la tanışır. Mitch, kız kardeşinin doğum günü için ona bir çift muhabbet kuşu almayı istemektedir, ancak mağazada muhabbet kuşu yoktur. Melanie ve Mitch, bu sırada daha önce tanışmış olabilecekleri ihtimaliyle karşılaşırlar. Bu durum bir aşk üçgenine dönüşür ve doğum günü esnasında ortaya çıkan bir kuş saldırısıyla işler iyice karışır.

38. Under the Shadow (2016)

Hikaye İran-Irak savaşı sırasında Tahran’da geçiyor. Shideh, kocası zorunlu görev için başka bir şehre gönderildiğinde, devam eden bombardımanların yol açtığı tehlikeye rağmen kızıyla birlikte evlerinde kalmakta ısrar eder. Fakat insanların birer birer terk ettikleri apartmanda yalnız kalan anneyle kızı sadece savaş uçakları değil, bir hayalet de tehdit etmeye başlar.

37. 10 Cloverfield Lane (2016)

Büyük bir trafik kazası geçiren Michelle, gözlerini yeraltında konumlanmış bir sığınakta açar. Yanında ise, dışarıda kimyasal bir saldırı olduğunu ve kesinlikle dışarıya çıkamadıklarını iddia eden iki yabancı adam vardır.

36. Peeping Tom (1960)

Mark Lewis, küçükken, insanların sinir sistemleri üzerinde korkunun etkisini inceleyen bilim adamı babasının deneylerine maruz kalmıştır. Londra’da bir film stüdyosunda çalışan Mark, babasının kendisine yaptığı deneyler nedeniyle bir takım kişilik bozuklukları yaşayan yalnız, içine kapanık, cinsel dürtülerini bastıran bir adam haline gelmişti.

Kızların fotoğraflarını çektiği süre içinde kendine bir de hobi edinmiştir. Kadınları kamera önünde öldürmekte ve babasının deneylerindeki gibi öldürdüğü kadınların yüzlerindeki dehşet ifadesini kameraya almaktadır. Bir gün Helen isminde bir kadınla tanışan Mark için bu kadın, yaptığı şeyden vazgeçmesine mi neden olacaktır yoksa daha öncekiler gibi bir kurban mı olacaktır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

35. IT (2017)

Film, Maine'in küçük bir kasabasında yaşayan 7 çocuğu ele alıyor. Bu yedi arkadaş okullarında dışlanan bir gruptur. Ancak en büyük sorunları bu değildir. Arkadaşlar bir yandan hayatın getirdiği sorunlarla, bir yandan da ergenlikle uğraşırken, başlarına beklemedikleri bir bela daha açılır. Kurbanlarının korkularına göre şekle girebilen Pennywise, ürkütücü bir palyaço kılığında bu 7 çocuğa dehşet saçmaya başlar. Artık okuldaki sorunları, verecekleri hayatta kalma mücadelesine oranla bir hayli önemsiz kalacaktır...

34. Don't Look Now (1973)

Son derece çarpıcı ve trajik bir sahne ile başlayan film daha ilk saniyelerden izleyicisini içine alıyor kuşkusuz. İngiliz bir çift, görünmez bir kaza sonucu bir anda çocuklarını kaybederler. Bu olayla burun buruna geldikleri andan itibaren etrafı dehşet bir panik ve isyan sarar. Her yer kırmızıya bulanır. Mimar olan John, bir kilise restorasyonu için gittiği Venedik’te yaşanan bu acı kaybın yarattığı psikolojik yükü eşinin üzerinden alabilmek için çırpınır durur. Bu süreçte ikili çok başka bir boyutta kesişmeye başlarlar. Bir zaman sonra çocuklarının ölümünden beri ilk kez cinselliği paylaşır gibidirler ve belki de gerçekten öyledir. Öte yandan Venedik’in dar sokaklarında gece vakti cinayetler işlenir. Hayatın bu yüzü ikiliyi ne derece etkileyecektir bilinmez. Cevap, kırmızıda gizlidir. Parlak kırmızı bir yağmurluk, polisin çözemediği seri cinayetleri ve insanoğlunun yazgı diye adlandırdığı karmaşık denklemleri birbirine bağlar.

33. Vampyr (1932)

Fransa'nın küçük bir kasabasına yolu düşen bir öğrenci olan Allan Grey'in uyuyup geceyi geçirebileceği bir yere ihtiyacı vardır, ilk gördüğü hana yerleşir. Bu an itibarıyla da tuhaf ve sıra dışı şeyler işaretlerle karşılaşmaya başlar. Köy halkı esrarengiz şeyler yaşamaktadır. Marguerite Chopin isimli bir vampir köyün sakinlerini lanetlemiştir, Grey de bu laneti kaldırmak için kaldığı kalenin sahiplerine söz verir. Köyü lanetten kurtarmak için vampirin yardımcılarıyla savaşmak zorunda olan Allan, kendi cenazesi de dahil olmak üzere korkunç sanrılarla boğuştuğu ürkütücü bir yolculuğa adım atılır.

32. The Invisible Man (1932)

Görünmez olmanın yöntemini bulan ve bu sırrı kendi üzerinde deneyen bir bilimadamı, formülünün başarıya ulaştığını görür. Ancak beklenmedik şekilde işler tersine dönmüştür. İlacın etkisiyle görünmez olan adam, artık formülü tersine çevirip eski haline geri dönememektedir. Yüzünü sargı bezleriyle kaplayıp gözlüğünü takarak İngiltere'nin küçük bir köyüne yerleşir. Burada yerleştiği izbe handa, kendisini eski haline döndürebilecek deneyleri uygulamaya başlar. Ancak sonuçlar son derece ürkütücü olacaktır.

Fantastik sinemanın usta isimlerinden James Whale imzalı film, zamanının ötesinde bir yapıt.

31. The Cabin in the Woods (2012)

5 kafadar arkadaş tatile çıkar ve ormanın derinliklerinde terk edilmiş kulübe bulur. Başta her şey normal gibi görünür, göle girer, parti yapar ve eğlenirler. Fakat bu kulübede ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeleri uzun sürmeyecektir...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

30. Host (2020)

Karantina zamanında altı arkadaş bir medyumla seans gerçekleştirmek üzere Zoom üzerinden görüşme yapmaya karar verirler. Fakat anlaştıklarının daha fazlasını alan arkadaş grubu yanlışlığın hemen farkına varır fakat artık çok geçtir. Kötü bir ruh evleri işgal etmeye başlamıştır ve arkadaş grubu geceyi canlı çıkarmalarının zor olduğunu göreceklerdir.

29. The Witch (2016)

17. yüzyılda İngiltere'de yaşayan William ve Katherine çifti, beş çocuğuyla birlikte ıssız bir ormanın içerisinde hristiyan kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir şekilde yaşamaktadır. Aile düzenleri ise beklenmedik garip olayların ortaya çıkmasıyla sarsılmaya başlar. Yeni doğan çocukları Sam, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur, büyük kızları Thomasin ilahi sesler duyduğuna inanmaktadır, ikizleri ise tuhaf kafiyeler mırıldanmaya başlar. Bu durumlar ailenin başına gelecek büyük felaketlerin başlangıcı olur.

28. Repulsion (1965)

Londra’da kız kardeşi ile yaşayan Carol’un (Catherine Deneuve) oldukça güzelliğinin ve sıradan yaşamının arkasında kimsenin bilmediği takıntılı tiksintileri saklıdır. Özellikle cinselliğe olan tiksintisi kız kardeşinin tatile çıktığı bir zamanda oldukça şiddetli ve şizofrenik bir görünüm kazanır.

27. Eyes Without a Face (1962)

Organ nakli konusunda yaptığı araştırmalarla ünlenmiş Doktor Génessier, yıllar önce bir trafik kazasında karısını kaybetmiştir. Bir süre önce kaybolduğunu ihbar ettiği kızının ölüm haberini alan doktor bir kez daha yıkılır. Oysa gerçek tamamen farklıdır. Doktorun kızı Christiane, annesi ile birlikte geçirdiği kazada feci şekilde yaralanmıştır ve yüzünü kaybetmiştir. Christianenin yüzünü eski haline döndürmeye yemin etmiş Dr. Génessier, düzmece bir cenaze ayarlamıştır. Sırada kızına yeni bir yüz bulmaya gelmiştir. Bunun için yardımcısı Louisa ile birlikte doktor genç kızları kaçırmaya ve ameliyat etmeye başlar. Geçridği her ameliyat, Christiane için ayrı bir hayal kırıklığı anlamına gelecektir.

26. Halloween (1978)

Korku sinemasının ustalarından John Carpenter'ı üne kavuşturan filmi 'Cadılar Bayramı', ilk cinayetini altı yaşında işleyen bir çocuğun onbeş yıl sonra hapisten kaçarak geçmişini tekrarlamasını anlatıyor. Azizler günü arifesinde işlediği cinayeti hayatının merkezi haline getiren ve sıradan insanları öldürerek adeta sorunlarıyla hesaplaşan gencin hikayesi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

25. Rosemary's Baby (1968)

Tanınmış bir aktör olmak için çabalayan Guy ve güzeller güzeli karısı Rosemary, New York'taki yeni hayatlarına başlamak için eski bir binada mütevazi bir daire kiralarlar. Genç çiftin bu yabancı yere alışmalarındaki en büyük yardımcısı üst katlarında oturan yaşlı Castavet çifti olur. Castavet çiftinin 'fazlaca' misafirperver olan tavırları güzel Rosemary'i şüphelere sürüklerken kocası Guy olan bitenin farkında değildir. Günden güne tedirginleşen ve şüpheleri kocası tarafından önemsenmeyen Rosemary gördüğü tuhaf ve korkutucu bir rüyayla derinden sarsılır. Rüyasında şeytani bir varlık tarafından tecavüze uğradığını gören kadın gerçek hayatında da hamile kaldığında komşuların gizemi giderek artacaktır.

Ira Levin'in kült romanından Roman Polanski tarafından sinemaya uyarlanan film korku-gerilim sinemasının en başarılı örneklerinden biri.

24. Aliens (1986)

Film, Alien(Yaratık) filminden 57 yıl sonrasını anlatıyor. Film, Nostromo'da hayatta kalan tek kişi olan Ellen Ripley'in yıllar sonra uyanışıyla başlıyor. Kolonicilerle aralarındaki bağlantı aniden koptuğunda Ripley, kendine bir ekip kurup bu işi tek başına halletmek için gezegene geri dönüyor.

23. The Silence of the Lambs (1991)

Akademiden mezun olmuş genç FBI ajanı Clarice Starling, FBI ajanı kurbanlarının derilerini yüzen sapık bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışır. Clarice, katila ulaşmak için başka bir psikopat olan ünlü doktor Hannibal Lecter ile yakınlaşır. Lecter’dan bilgi alması için önce onun güvenini kazanması gerekmektedir.

22. Night of the Living Dead (1968)

Barbra ve kardeşi Johnny, babalarının mezarını ziyaret etmek için şehir merkezinden bir hayli uzakta, izbe bir bölgede olan mezarlığa giderler. Burada dua rutinlerini tamamladıkları esnada kendilerine yaklaşmakta olan yabancı bir siluetle karşılaşırlar. Kız kardeşinin aksine bir hayli rahat davranan Johnny, bu yabancının saldırısına uğrar ve oracıkta hayatını kaybeder. Ancak bu bir son değil, ürkütücü bir başlangıcın habercisi olur. Genç kadın ağır bir travmaya girer ve canını kurtarabilmek için bulabildiği ilk yere sığınır. Ancak burada yalnız olmadığını fark etmesi uzun sürmez. Bir anda kasabayı saran bu yaratıklardan korunmaya çalışan tek insan kendisi değildir. Ben de kendisi gibi canını zor kurtarmıştır ve kapıda diğerleri de vardır...

21. His House (2020)

Genç bir mülteci çift, savaşın yerle bir ettiği Güney Sudan’dan kaçar. Küçük bir İngiliz kasabasına yerleşen çift, burada kendilerini yeni bir hayat kurmaya çalışır. Çift, kasabaya alışmakta zorlansa da yeni yaşamlarına uyum sağlamak için çabalar. Ancak aile, çok geçmeden kasabanın düzgün görüntüsünün altındaki korkunç gerçeklerle karşı karşıya kalır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

20. Freaks (1932)

Çalışanları hilkat garibelerinden oluşan bir sirkte trapez sanatçısı olarak çalışan güzeller güzeli Cleopatra, sirkin çeşitli şovlarında çalışan Hans isimli cüceye onunla evlenmek istediğini söyler. Cleopatra'nın bu ilginç teklifinin altında yatan gerçek ise Hans'ın kısa zaman içerisinde yüklü bir mirasa sahip olacak olmasıdır. Zira Cleopatra, Hercules isimli bir başka sirk sanatçısıyla ilişki içerisindedir. Ancak beklenen evlilik gerçekleşir ve ucubeler düğün sırasında Cleopatra'nın türlü hakaretlerine maruz kalırlar. İntikam planlarını hazırlamaları da çok zaman almaz...

19. The Night of the Hunter (1955)

Virginia’nın izbe bir yerleşim bölgesinde geçen film, iki kişinin öldüğü bir soygunun faili olarak idam cezasına çarptırılır. Suçlu bulunmasına rağmen çalınan para ortaya çıkmamıştır, çünkü Ben, tutuklanmadan önce parayı sadece küçük oğlu John’un bildiği bir yere saklamıştır. Para John’un geleceğini garanti altına almak için yerinde beklemektedir. Bu esnada hikayeye ilginç bir rahip çıkagelir. Sağ ve sol kollarında 'SEV' ve 'NEFRET ET' yazılı dövmeler bulunan ve çeşitli suçlar işleyen rahip Powell, Ben Harper’ın hücre arkadaşıdır ve paranın peşindedir. Tüm denemelerine rağmen paranın yerini öğrenemeyen rahip, Ben’in uykusunda sayıkladığı bir cümleden yola çıkarak paraya ulaşmaya çalışacaktır.

18. It Follows (2015)

Jay, yaşıtları gibi günlerini yakın arkadaşları ve ailesiyle geçiren sıradan bir gençtir. Bir gün hoşlandığı gençle birlikte şehir dışındaki bir harabeye gider ve sonrasında kendini baygın vaziyette bulur. Jay'in sıradan hayatı bu an itibarıyla deneyimlemeye başladığı tuhaf sanrılarla kabusa dönüşür. Peşinde birileri ya da bir şeyler tarafından izlendiğine emindir ve arkadaşlarıyla bir araya gelip kendini izleyen ürkütücü şeyden kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundadır.

17. Let the Right One In (2008)

Son dönem korku sineması örneklerinden klişe kullanmaması ve bir hayli özgün içeriğe sahip olmasıyla öne çıkan film, Stockholm'ün varoşlarında annesiyle birlikte yaşayan küçük Oskar'ın tuhaf hikayesini anlatıyor. Kahramanımız Oskar, sık sık da şehir dışında yaşayan babasını ziyarete gitmektedir. Arkadaşları tarafından çoğu zaman aşağılanan ve sürekli alay edilen bir çocuk olan Oskar öc alacağı günlerin hayalleriyle yaşamaktadır. Bir gece soluk benizli bir kızla tanışan Oskar, Eli adındaki bu 'değişik' kızla çok yakın arkadaş olur. Birlikte güzel zaman geçirseler de Eli'ın bir sırrı vardır. Bir vampir olan Eli, Oskar'la arasındaki arkadaşlığa bunu yansıtmasa da zamanla ikilinin başına büyük dertler açılır. Son dönem Kuzey Avrupa sinemasından çıkan en çarpıcı yapıtlardan biri olan 'Gir Kanıma', sanat sinemasıyla vampir filmleri janrının başarıyla harmanlandığı yapımlardan biri.

16. Invasion of the Body Snatchers (1956)

Santa Mira, Kalifornia eyaletinin oldukça küçük ve kendi halinde bir yerleşim birimidir. Ancak bu kasabanın sakinleri etraflarındaki insanların oldukça garip tavırlar sergilemeleri konusunda sürekli olarak şikayet etmektedirler. Bir bilim insanı ve bir doktorun konu üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda gerçek kendini göstermek üzeredir. Başka bir gezegenden gelen istilacılar, insanların bedenlerini ele geçirmeye başlamışlardır. Artık kimin insan, kimin istilacı olduğunu anlamak pek de mümkün olmayacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15. Hereditary (2018)

Graham ailesinin sert maderşahisi Ellen öldüğünde, kızı Annie ve ailesi atalarının gizemli ve giderek korkunçlaşan sırlarını keşfetmeye başlar. Keşfettikleri karanlıklaştıkça, aile üyeleri kendilerine miras kalmış gibi görünen bu korkunç kaderden kurtulmak için daha fazla mücadele etmek zorunda kalır. Ailevi bir trajediyi uğursuz ve derinden sarsıcı bir şeye dönüştüren olaylar, kalan paramparça mirasın gölgesini taşımaktadır... Ari Aster’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro gibi isimler yer alıyor.

14. Frankenstein (1931)

Derslerinde son derece başarılı ve de dikkat çeken bir öğrenci olan Henry Frankenstein, sıradışı bir takıntıya sahiptir. Ölü insanların bedenlerindeki parçaları birleştirip yeni bir insan yaratmayı hedefleyen Henry, bu konuda oldukça ciddidir. Bu nedenle gözlerden uzak bir şatoyu mesken edinen edinir ve burada gerekli çalışmaları yapmaya başlar. Bu çalışmalar sırasında ona yardımcısı Fritz eşlik etmektedir. Sonuç olarak ilginç bir şekilde başarıya ulaşırlar. Ancak yarattıkları şey dehşet verici bir canlıya dönüşür.

Mary Shelley’in klasik romanından defalarca beyazperdeye uyarlanan Frankenstein'ın bu versiyonunda yönetmen koltuğunda James Whale bulunuyor.

13. The Lighthouse (2019)

The Lighthouse, 20. yüzyılın başlarında Maine'de yaşayan, iki deniz feneri bekçisinin hikayesini konu ediyor. Eski bir denizci olan Thomas Wake, gizemli bir adada deniz feneri bekçiliği yapan bir adamdır. Yıllardır adada tek başına bekçilik yapan Thomas’ın yanına, işlerde yardımcı olması için Ephraim Winslow adında bir genç gönderilir. Birlikte çalışmaya başlayan Thomas ve Ephraim arasında çok geçmeden büyük bir iktidar savaşı meydana gelir. Yaptığı işi büyük bir sorumlulukla yerine getiren Thomas, gücünü ispatlamak için tecrübesiz bir genç olan Ephraim üzerinde baskı kurmaya başlar. Ufak bir adada deniz fenerinin içinde hapsolan ve zamanla akıl sağlığını kaybetmeye başlayan iki adam, en derin korkuları ile yüzleşmek zorunda kalır

12. The Babadook (2014)

Kocasını 6 yıl önce kaybeden ve bu süreçte oğlu Samuel'ı yalnız büyüten Amelia, bir gün oğlunun kitapları arasında Mister Babadook adlı esrarengiz bir masal kitabı bulur. Kitabı okuduktan sonra, Samuel rüyasında Badabook canavarını gördüğünü söyler. Bu günden itibaren esrarengiz şeyler yaşanmaya başlar. Amelia kitabı yok ettikçe gizemli kitap bir şekilde yeniden belirmeye başlar. Öte yandan Samuel'ın kabusları gittikçe şiddetlenmeye, bu durum Amelia'yı da derinden sarsmaya başlayacaktır. Hem Amelia'nın hem de Samuel'ın kabuslarını süslemeye başlayan gizemli Badadook gerçek olabilir mi?

11. The Bride of Frankenstein (1935)

Frankenstein, bir canavar olarak gerçekten ölmüş ve dünyaya yaydığı korku ve dehşete bir son vermiş midir? Onun yerine devam edecek olan biri olmadığı kesin midir? Bu konuda Lord Byron, yazar Mary Shelley ve kocası Percy farklı düşüncelere sahiptirler. Mary, Frankenstein’ı korku temalı sıradan bir hikaye olmaktan çok, insan ruhunun karanlıklarına ışık tutan bir yapım olarak görmektedir. Hatta bir devamının olduğunu savunur. Mary’nin anlattıklarına göre Frankenstein canavarı, herşeyi bitiren yangından sağ kurtulmayı başarmıştır. Gittiği yerlere yıkım ve ölüm taşımayı sürdürür. Bu sırada bilim adamı Doktor Pretorius’un çalışmalarına devem ederek canavar kıvamında dişi bir canlı yaratır.

Artık kendine bir eş bulduğunu düşünen Frankenstein onun peşine düşer ama işler hesapladığı gibi gitmez çünkü reddedilir. Artık dünyada yeri kalmamıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. The Invisible Man (2020)

Film, varlıklı ve zeki bir bilim insanıyla sürdürdüğü ilişkisinde fiziksel ve duygusal şiddet görmekte olan Cecilia Kass'ın çevresinde örülüyor. Kontrolcü ve baskıcı olan erkek arkadaşına daha fazla dayanamayan Cecilia gecenin bir yarısı kaçmanın bir yolunu bulur ve yaşadığı kabustan olabildiğince uzaklaşmaya karar verir. Eski sevgilisinin kendisini bulacağından endişe ettiği için saklanmaya karar veren genç kadın, kız kardeşi, kardeşlerin bir çocukluk arkadaşı ve onun kızından yardım alır. Ancak Cecilia’nın sorunlu eski sevgilisi intihar ettiğinde ve ona büyük servetinin cömert bir kısmını bıraktığında, Cecilia ölümünün bir aldatmaca olduğunu düşünmeye başlar. Bir dizi ürkütücü tesadüf tehlikeli hale gelmeye ve sevdiği insanların hayatını tehdit etmeye başladığında, Cecilia çaresizce kimsenin göremediği biri tarafından avlandığını kanıtlamaya çalışır. Ancak bu süreçte genç kadının akıl sağlığı tehlike altına girer.

9. A Quiet Place (2018)

2 çocuklu bir aile, izole bir kırsalda sakin bir yaşam sürmektedir. Henüz büyüme çağlarında olan çocuklar da, ebeveynleri de hiçbir şekilde konuşmamakta, işaret diliyle anlaşmaktadır. Ancak bunun sebebi konuşamıyor olmaları değildir. Aile gıcırtı çıkaracak her türlü adımdan, ses yapacak her türlü hareketten uzak durmaktadır. Ancak günün birinde bu sakin hayat, küçük çocukların oyun oynarken bir lambayı devirmeleri ile tepetaklak olur. Durgun sessizliğin içinde çıkan bu ses, ailenin peşindeki varlığın dikkatini hemen çekecek ve aile sessizliklerini bozmanın bedelini ağır ödeyecektir...

8. Jaws (1975)

Jaws, bir sahil kasabasına tehdit oluşturan beyaz köpekbalığını avlamaya çalışan bir ekibin hikayesini anlatıyor. Küçük bir tatil beldesi olan Amity Adası obur, beyaz bir köpekbalığı tarafından ziyaret edilmeye başlanır. Yaşanan birkaç ölüme rağmen belediye başkanının kârı ve turizmi önde tutan tavrı nedeniyle olay fazlaca su yüzüne çıkarılmaz. İlgililer, konuyu gizlemeye çalışıp konu hakkında konuşmaktan geri kalırlar. Plajın kapatılması başkan tarafından yasaklanır. Bir gün bir çocuk ölümü gerçekleştiğinde ise artık kamu bu köpekbalığını aramak ve bulmak için hazır kıta olacaktır. Steven Spielberg’in döneminin ‘eğlence’ sineması açısından en değerli yapıtlarından biri olarak kabul edilen filmi, üzerinden geçen zamanla doğru orantılı olarak bir klasiğe ve külte dönüşmüştü.

7. Nosferatu (1922)

Thomas Hutter Almanya'nın Wisborg isimli bir şehrinde, Knock isimli patronu için çeşitli işler yapan sıradan bir adamdır. Patronu genç adamı, Kont Orlok isimli yeni bir müşteriyi ziyaret etmesi göreviyle Transylvania'ya gönderir. Yolcuğa çıkan Hutter, Carpathian dağlarına eriştiği sırada mola verir ve burada karşılaştığı yerli insanlarla sohbete başlar. Kont Orlok'u görmek için geldiğini söylediğinde ise herkes dehşete kapılır. Yerliler Hutter'a bir an önce geri dönmesini, Orlok'un esrarengiz bir kişilik olduğunu ve civarda bir kurt adamın dolaştığını söyleyerek onu vazgeçirmeye çalışsalar da Hutter tehlike ve gizem dolu bu yolculuğa atılmak için bir an bile tereddüt etmeyecektir.

6. King Kong (1933)

Bir kurban törenine hesapta olmayan bir şekilde karışmak ve yaşananlara müdahale etmeye çalışmak herkesi huzursuz edecektir illa ki. Carl Denham yönetimindeki bir film ekibi bu işe soyunmak zorunda kalmıştır. Sarışın başrol oyuncusu Ann Darrow’u gözlerine kestiren yerliler daha sonra kampı basıp genç kadını kaçırırlar. Ann’i zincire vurup, tanrı olarak tapındıkları Kong isimli dev bir gorile kurban etmeye kalkışırlar. Ancak goril Ann’e aşık olur. Durumdan kendine görev çıkaran Darrow ve ekibince etkisiz hale getirip, bir Broadway şovunda kullanmak üzere gemiyle New York’a taşınır. Ancak her şeyin karşısında sapasağlam duracaktır. King Kong, sinema tarihine ve fantastik eserlere en çok damgasını vurmuş yapımlardan biri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Alien (1979)

Alien, bilmedikleri bir gezegene iniş yapmak zorunda kalan mürettebatın yaşam mücadelesini anlatıyor. Tarihin en ünlü uzay gemisi Nostromo görevini tamamlamış bir şekilde Dünya’ya geri dönerken başka bir gezegenden bir yardım çağrısı alır. Çağrıyı karşılıksız bırakmayan gemi mürettebatı bu bilinmedik gezegene iniş yapar. Bu çağrının bir uyarı sinyali olduğunu geç fark eden ekip bilinmeyen bir yaşam formuyla karşılaştıklarında olağandışı bir tecrübeye, ürkütücü bir maceraya atılırlar.

4. Us (2019)

Adelaide ve Gabe Wilson birbirlerini ve ailelerini seven, huzurlu ve mutlu bir çifttir. Yorucu geçen bir yılın ardından çift 2 çocuklarını da alıp Kuzey Kaliforniya'da sahil kenarında bulunan evlerine giderler. Tyler ailesi ile sahilde geçirdikleri bir günün ardından, geçmişte bir çeşit travma atlatmış olan Adelaide ailesinin başına bir şey gelebileceği konusunda paranoyaklaşmaya başlar. Gece çöktüğünde Wilson ailesinin, yolda el ele tutuşmuş dört kişiyi görmesinin ardından her şey daha paranoyak bir hal alacaktır. Evlerine yapılan saldırıyı savuşturamayan ailenin yaşayacağı en büyük dehşet ise evlerine giren bu 4 kişinin aslında kendilerinin birebir kopyaları olmasıdır. Birbirinin klonu gibi olan iki ailenin arasındaki en önemli fark ise içlerinden yalnızca birinin hayatta kalabileceğidir...

3. The Cabinet of Dr. Caligari (1920)

Alman sinemasının dışavurumcu akımın en önemli temsilcileri arasında yer alan yönetmen Robert Wiene tarafından 1919 yılında çekilen film, bir Alman kasabasında işlenen esrarengiz seri cinayetleri ve gelişen olayları konu alıyor. Sinema sanatında 'Caligarism' teriminin doğmasına neden olan kurgu ve kamera kullanımıyla büyük ses getiren film, sessiz sinema döneminin baş yapıtları arasında yer alıyor.

2. Get Out (2017)

Chris sıradan bir siyahi gençtir. Sevgilisi Rose ile mutlu bir ilişkisi vardır. Rose bir gün Chris'i ailesinin mülküne davet eder. Avrupalı Amerikalı sevgilisinin ailesinde bir tuhaflık olduğunu sezen Chris bir süre sonra mülkte kalmakta olan siyahi kişilerin bir bir kaybolduğunu öğrenir. Bunun üzerine tuz biber olan şey ise başka bir siyahi adamın kendisine iş işten geçmeden gitmesi yönündeki uyarısı olur. Chris bir şeylerin ters gittiğini sezmeye başladığında kurtulması sandığından çok daha zor olacaktır...

1. Psycho (1960)

Marion Crane’e patronuyla iş yapan zengin bir adam para emanet eder ve ardından Marion yola koyulur. Polisler Marion’un şüpheli davranışları üzerine peşine takılır. Ancak Marion’un peşine takılan sadece polisler değil, aynı zamanda tanıdıkları da Marion’un peşindedir. Sevgilisi ile buluşmayı planlayan Marion geceyi bir otelde geçirmeye karar verir. Otelden içeri girer girmez garip şeyler olduğunun farkın varan Marion uyumadan önce otel sahibi Norman Bates ile biraz sohbet eder. Norman'ın kişiliğinde sorunlar olduğunu, annesine ve kuşlara karşı bir takıntısı olduğunu öğrenen Marion, odasına gidip duş almaya karar verir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
10
2
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın