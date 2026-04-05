Bu Liste Evladiyelik! Eleştirmenlerden En Yüksek Puanları Alan 200 Korku ve Gerilim Filmi
Kaynak: https://editorial.rottentomatoes.com/...
Korku ve gerilim filmleri kimileri için bir kaçış noktası, kimileri içinse cesaret testi gibidir. Bazı sahneler gözlerimizi kapatmamıza neden olsa da, bu türün yarattığı adrenalin bağımlılık yapabilir. Eğer siz de kaliteli bir gerilimin peşindeyseniz ve 'gerçekten iyi' bir film izlemek istiyorsanız, bu liste rehberiniz olacak. İşte en prestijli eleştirmenlerden en yüksek puanları almayı başarmış, izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız 200 film önerisi!
Not: Film açıklamaları Sinemalar ve Beyazperde'den alınmıştır.
200. American Psycho (2000)
199. It's Alive (1973)
198. Black Sheep (2006)
197. A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
196. The Mist (2007)
195. Hellraiser (1987)
194. Black Christmas (1974)
193. Open Water (2004)
192. The Ring (2002)
191. Jacob's Ladder (1990)
190. Basket Case (1982)
189. Phantasm (1979)
188. Frailty (2002)
187. Bram Stoker's Dracula (1992)
186. Eden Lake (2008)
185. Dog Soldiers (2002)
184. Oculus (2014)
183. Land of the Dead (2005)
182. Candyman (1992)
181. Wes Craven's New Nightmare (1994)
180. Night of the Comet (1984)
179. The Lost Boys (1987)
178. Videodrome (1983)
177. Creature From the Black Lagoon (1954)
176. Southbound (2016)
175. VFW (2020)
174. Lights Out (2016)
173. Scream (1996)
172. Trick 'r Treat (2007)
171. Bakjwi (2009)
170. The Cat O' Nine Tails (1971)
169. Mute Witness (1995)
168. The Brood (1979)
167. 1408 (2007)
166. You're Next (2013)
165. Audition (1999)
164. Three... Extremes 2005)
163. Scream 2 (1997)
162. Dead Ringers (1988)
161. A Tale of Two Sisters (2003)
160. Pontypool (2009)
159. Ouija: Origin of Evil (2016)
158. The Shallows (2016)
157. Shadow of the Vampire (2000)
156. Shivers (1975)
155. The House of the Devil (2009)
154. Scary Stories to Tell in the Dark (2019)
153. Dracula: Pages From a Virgin's Diary (2003)
152. Tucker and Dale vs. Evil (2011)
151. The Others (2001)
150. Tremors (1990)
149. Creep (2015)
148. Carnival of Souls (1962)
147. [REC] (2007)
146. Paranormal Activity (2009)
145. The Conjuring 2 (2016)
144. Come to Daddy (2020)
143. The Girl with All the Gifts (2017)
142. Goodnight Mommy (2015)
141. House of Haunted Hill (1959)
140. Los ojos de Julia (2010)
139. Sisters (1973)
138. Slither (2006)
137. Cargo (2018)
136. Dead Alive (1993)
135. Freaks (2019)
134. The Tenant (1976)
133. Better Watch Out (2017)
132. The Thing (1982)
131. An American Werewolf in London (1981)
130. The Omen (1976)
129. Creepy (2016)
128. Ginger Snaps (2001)
127. I Walked with a Zombie (1943)
126. Poltergeist (1982)
125. Hounds of Love (2017)
124. The Exorcist (1973)
123. The Abominable Dr. Phibes (1971)
122. 1922 (2017)
121. The Descent (2006)
120. Crawl (2019)
119. Martin (1977)
118. Henry: Portrait of a Serial Killer (1986)
117. Hausu (1977)
116. The Invitation (2016)
115. Rare Exports: A Christmas Tale (2010)
114. The Dead Zone (1983)
113. The Orphanage (2007)
112. Duel (1972)
111. The Shining (1980)
110. The Fall of the House Usher (1960)
109. The Blair Witch Project (1999)
108. The Devil's Candy (2017)
107. Gerald's Game (2017)
106. 28 Days Later (2003)
105. Prevenge (2017)
104. Demon (2016)
103. Bone Tomahawk (2015)
102. Fright Night (1985)
101. The Wicker Man (1973)
100. Nina Forever (2016)
99. The Conjuring (2013)
98. Color Out of Space (2020)
97. Misery (1990)
96. Island of Lost Souls (1932)
95. Let Me In (2010)
94. The Mummy (1932)
93. Theatre of Blood (1973)
92. Horror of Dracula (1958)
91. Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931)
90. Halloween (2018)
89. Attack the Block (2011)
88. The Devil's Backbone (2001)
87. The Texas Chainsaw Massacre (1974)
86. We Are Still Here (2015)
85. Housebound (2014)
84. Eraserhead (1977)
83. Village of the Damned (1960)
82. The Bird with the Crystal Plumage (1970)
81. The Wolf Man (1941)
80. Phantom of the Opera (1925)
79. The Endless (2018)
78. Don't Breathe (2016)
77. Re-Animator (1985)
76. Zombieland (2009)
75. It Comes at Night (2017)
74. Dawn of the Dead (1979)
73. The Fly (1986)
72. Deep Red (1975)
71. A Nightmare on Elm Street (1984)
70. The Host (2006)
69. Shaun of the Dead (2004)
68. Train to Busan (2016)
67. Revenge (2018)
66. Invasion of the Body Snatchers (1978)
65. Ringu (1998)
64. Suspiria (1977)
63. Harpoon (2019)
62. Dead of Night (1945)
61. Green Room (2016)
60. A Quiet Place Part II (2021)
59. The Loved Ones (2012)
58. Evil Dead 2 (1987)
57. The Innocents (1961)
56. The Evil Dead (1981)
55. The Love Witch (2016)
54. RAW (2017)
53. Nosferatu the Vampyre (1979)
52. Creep 2 (2017)
51. Carrie (1976)
50. Midsommar (2019)
49. Dracula (1931)
48. Mandy (2018)
47. The Fly (1958)
46. House of Wax (1953)
45. Cat People (1942)
44. A Girl Walks Home Alona at Night (2014)
43. Drag Me to Hell (2009)
42. Ready or Not (2019)
41. Tigers Are Not Afraid (2019)
40. The Wailing (2016)
39. The Birds (1963)
38. Under the Shadow (2016)
37. 10 Cloverfield Lane (2016)
36. Peeping Tom (1960)
35. IT (2017)
34. Don't Look Now (1973)
33. Vampyr (1932)
32. The Invisible Man (1932)
31. The Cabin in the Woods (2012)
30. Host (2020)
29. The Witch (2016)
28. Repulsion (1965)
27. Eyes Without a Face (1962)
26. Halloween (1978)
25. Rosemary's Baby (1968)
24. Aliens (1986)
23. The Silence of the Lambs (1991)
22. Night of the Living Dead (1968)
21. His House (2020)
20. Freaks (1932)
19. The Night of the Hunter (1955)
18. It Follows (2015)
17. Let the Right One In (2008)
16. Invasion of the Body Snatchers (1956)
15. Hereditary (2018)
14. Frankenstein (1931)
13. The Lighthouse (2019)
12. The Babadook (2014)
11. The Bride of Frankenstein (1935)
10. The Invisible Man (2020)
9. A Quiet Place (2018)
8. Jaws (1975)
7. Nosferatu (1922)
6. King Kong (1933)
5. Alien (1979)
4. Us (2019)
3. The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
2. Get Out (2017)
1. Psycho (1960)
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
