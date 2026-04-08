Türkiye Genelinde Başvuru Açtılar: Netflix, Yeni Dizisinde Rol Alacak Oyuncu Arıyor!

Esra Demirci - TV Editörü
Netflix, Selman Nacar imzalı yeni dizisi Palas Pandıras için Türkiye çapında herkese açık bir oyuncu seçmesi başlatıyor; kamera önü deneyimi şartı aranmayan seçmelerde genç yetenekler, 190 ülkede yayımlanacak dizinin önemli karakterlerinden birine hayat verme şansı yakalayacak.

Netflix, yeni dizisi Palas Pandıras için Türkiye genelinde oyuncu arayışına başladı.

Selman Nacar imzalı yeni dizi Palas Pandıras için Türkiye genelinde geniş katılımlı bir oyuncu seçimi başlatılıyor. Kamera önü deneyimi şartı aranmayan bu seçmelerde genç yetenekler, 190 ülkede izleyiciyle buluşacak dizinin önemli karakterlerinden birini canlandırma fırsatı elde edecek.

Basketbol sahalarının enerjisini ekrana taşımaya hazırlanan Palas Pandıras, sakatlık nedeniyle kariyerini erken noktalamak zorunda kalan eski bir milli basketbolcunun, beş lise öğrencisinin hayatına dokunuşunu merkezine alıyor. Senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlenen Selman Nacar’ın, Kuyu Films çatısı altında ilk kez yapımcılığa da adım attığı projede, hikayenin kilit karakterlerinden Serhat rolü için seçmeler herkese açık şekilde gerçekleştirilecek.

Yeni Netflix dizisine başvurular için şartlar açıklandı.

12 Nisan'a kadar devam eden başvurularda adaylardan 3 farklı video isteniyor.

  • Kendini tanıttığı kısa bir video

  • Verilen metni canlandırdığı performans videosu

  • Basketbol yeteneklerini gösterdiği bir video göndererek Palas Pandıras dizisindeki Serhat rolü için başvuru yapılabilecek.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
