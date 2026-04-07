Artemis II Astronotları Görev Öncesi Kurtuluş Projesi Filmiyle Motive Olmuş!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.04.2026 - 11:53

Ay yolculuğunu sürdüren Artemis II ekibi, görev öncesi ilginç bir hazırlık süreciyle gündeme geldi. Astronotların, bilim kurgu türünün dikkat çeken yapımlarından Kurtuluş Projesi filmini izleyerek moral depoladığı öğrenildi. Gelin detaylara geçelim…

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Kurtuluş Projesi
Film

Ryan Gosling
Oyuncu

Reklam

Artemis II görevi kapsamında Ay yörüngesinde bulunan astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen, hazırlık sürecinde farklı bir motivasyon yöntemi tercih etti.

Ekip, Ryan Gosling’in başrolünde yer aldığı Kurtuluş Projesi filmini izleyerek görev öncesi moral kazandı. Filmde hafızasını kaybetmiş bir bilim insanının insanlığı kurtarma çabası anlatılıyor. Hikaye, gerçek bir uzay görevinin eşiğinde olan ekipte karşılık buldu.

Astronot Hansen, Ryan Gosling’in performansını ilham verici bulduğunu dile getirdi.

Filmde anlatılan fedakarlık ve mücadele temalarının kendilerini etkilediğini söyledi. Bilimle sanatın birbirine yaklaştığı bu noktayı özellikle vurguladı.

Kurtuluş Projesi, Andy Weir’ın çok satan romanından uyarlanmış ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşmıştı. Vizyona girmesinin ardından gişede büyük başarı elde eden film, milyonlarca izleyiciye ulaşmıştı. Eleştirmenler de yapımı hem duygusal hem de teknik açıdan güçlü bulmuştu.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
