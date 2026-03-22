Ryan Gosling’li Uzay Filmi Kurtuluş Projesi Eleştirmenlerin Onayından Geçti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
22.03.2026 - 09:16

Ryan Gosling’in başrolünde yer aldığı Kurtuluş Projesi filmi vizyona girmesiyle dikkat çekmeye başladı. Yüksek bütçesi ve iddialı hikayesiyle öne çıkan yapım gündemde. Film, bilimkurgu türünde hazırlanan projeler arasında öne çıkan örneklerden biri oldu. Basın gösterimlerinin ardından gelen yorumlar da vizyona girmesiyle birlikte yeniden dikkat çekti. Eleştirmenler film hakkında olumlu görüşler paylaşmıştı. Yapım kısa sürede yılın en merak edilen filmleri arasında yer almıştı. Gelin neler demişler birlikte görelim…

Kaynak: Independent

Ryan Gosling’in başrolünde yer aldığı Kurtuluş Projesi filmi, aldığı yorumlarla dikkat çekmeye başladı.

Kurtuluş Projesi filminin konusu ne?

Yüksek bütçeli yapım, uzayda geçen bir hikayeyi merkezine alıyor. Filmde yalnız başına bir uzay görevinde uyanan bir karakterin yaşadıkları anlatılıyor. Karakterin hafızasının zamanla yerine gelmesi hikayenin önemli noktalarından biri oluyor. Dünyayı tehdit eden bir durumla karşı karşıya kalındığı görülüyor. Bu durum karakterin görevini daha kritik hale getiriyor.

Eleştirmenlerin büyük bölümü filmi olumlu değerlendirdi.

Yapım için yapılan yorumlar dikkat çekti. Deadline’dan Pete Hammond film için “IMAX için yaratılmış bir film” ifadelerini kullandı. Aynı değerlendirmede “Dünyalar kadar ayrı olsak da kendimizi kurtarmak için her zamankinden daha fazla bir arada durmamız gerektiğini hatırlatan, büyüleyici bir bilimkurgu.” sözlerine yer verildi. Empire dergisi filme yüksek puan verdi. Eleştiride “Ryan Gosling ve taştan yapılmış bir uzaylı; R2-D2 ve C3-PO’dan bu yana uzaydaki en iyi ikiliyi oluşturuyor.” ifadeleri kullanıldı. USA Today ise filmi “2026’nın ilk büyük filmi” olarak değerlendirdi.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın