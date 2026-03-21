article/comments
Bülent Serttaş’ın Hayatının Komedi Filmi Olacağı Öğrenildi

Elif Sude Yenidoğan
21.03.2026 - 13:03

Müzik dünyasının tanınan isimlerinden Bülent Serttaş bu kez farklı bir projeyle gündemde. Ünlü sanatçının hayat hikayesinin sinemaya uyarlanacağı öğrenildi. Projenin komedi türünde olacağı belirtildi. Serttaş’ın yaşamından kesitlerin filme konu olacağı ifade ediliyor. Sanatçının renkli kişiliğinin filme nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Projeye dair detayların netleşmesi bekleniyor.

Bülent Serttaş’ın hayatının sinemaya taşınacağı ve projenin komedi türünde olacağı bilgisi gündeme geldi.

Müzik kariyeriyle tanınan sanatçının yaşam hikayesi sinemaya uyarlanacak. Projede Serttaş’ın hayatından farklı dönemlerin ele alınması planlanıyor. Özellikle yaşadığı ilginç anıların filme yansıtılacağı konuşuluyor. Sanatçının sahne dışındaki hayatı da hikayeye dahil edilecek. Komedi türünde hazırlanacak filmde eğlenceli bir anlatım tercih edilecek. Serttaş’ın kendine özgü tarzının projeye yansıması bekleniyor. Oyuncu kadrosu ve yönetmenle ilgili detaylar ise henüz netleşmedi. Filmde Serttaş’ı kimin canlandıracağı merak konusu oldu. 

Bülent Serttaş uzun yıllardır müzik dünyasında aktif olarak yer alıyor. Kariyeri boyunca birçok şarkıya imza attı. Televizyon programlarında da sık sık yer aldı. Renkli kişiliğiyle izleyicinin dikkatini çekti.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
