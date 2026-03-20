Dünyaca Ünlü Oyuncu Tom Holland'dan, Spider-Man Hayranı Türk İçerik Üreticisine Özel Teşekkür

Ünlü oyuncu, kısa mesajında selam gönderirken aynı zamanda Burak'ın cosplay kostümünü beğendiğini belirtiyor ve kendisine yeni Spider-Man filminin fragman lansmanında Burak'ın yardımları için kendisine içtenlikle teşekkür ediyor. Spider-Man cosplayleri ile tanından Spideyburak da olayın şokunu şu sözlerle anlatıyor:

Mutluluğumu, heyecanımı ve duyduğum gururu asla tarif edemeyeceğim muhtemelen. Hayatımın en özel iki günüydü. Daha ne kadar güzel olabilir diye düşünürken bugün bir video aldım ve asla unutmayacağım bir şey izledim. Tom sadece bana selam vermekle kalmamış kostümümü övmüş 😭 official fragmanın tanıtımını yapmanın yanında Tom tarafından farkedilmek benim bu cosplay hesabını getirebileceğim son nokta falandı. O kadar gurur ve mutluluk doluyum ki…