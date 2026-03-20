onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Dünyaca Ünlü Oyuncu Tom Holland'dan, Spider-Man Hayranı Türk İçerik Üreticisine Özel Teşekkür

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.03.2026 - 16:11 Son Güncelleme: 20.03.2026 - 16:12

Spider-Man cosplay’iyle dikkat çeken @spideyburak isimli içerik üreticisi hayatının en unutulmaz anlarından birini paylaştı. Dünyaca ünlü oyuncu Tom Holland, Spideyburak için hazırladığı videoda hayrana özel mesaj ileterek kostümünü övdü. Sosyal medyada paylaşılan anlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Detaylar 👇

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Örümcek Adam
Film

Örümcek Adam

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoda Tom Holland’ın Burak'a minnettar bir şekilde doğrudan hitap ettiği görülüyor.

Ünlü oyuncu, kısa mesajında selam gönderirken aynı zamanda Burak'ın cosplay kostümünü beğendiğini belirtiyor ve kendisine yeni Spider-Man filminin fragman lansmanında Burak'ın yardımları için kendisine içtenlikle teşekkür ediyor. Spider-Man cosplayleri ile tanından Spideyburak da olayın şokunu şu sözlerle anlatıyor: 

Mutluluğumu, heyecanımı ve duyduğum gururu asla tarif edemeyeceğim muhtemelen. Hayatımın en özel iki günüydü. Daha ne kadar güzel olabilir diye düşünürken bugün bir video aldım ve asla unutmayacağım bir şey izledim. Tom sadece bana selam vermekle kalmamış kostümümü övmüş 😭 official fragmanın tanıtımını yapmanın yanında Tom tarafından farkedilmek benim bu cosplay hesabını getirebileceğim son nokta falandı. O kadar gurur ve mutluluk doluyum ki…

Videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın