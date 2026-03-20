Psikologlar Açıkladı: Müzik Zevkiniz Zeka Seviyenizi Belli Ediyor Olabilir

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.03.2026 - 13:55

Bilim dünyası, dijital alışkanlıkların insan zekası üzerindeki yansımalarını inceleyen ezber bozucu bir araştırmaya imza attı. Journal of Intelligence dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bir kişinin günlük müzik dinleme tercihlerinin bilişsel yeteneklerine dair ipuçları barındırdığını ortaya koydu. Uzmanlar şarkı sözlerinin içeriğinin melodi veya ritimden çok daha güçlü bir zeka göstergesi olduğunu saptadı.

Kaynak

Kaynak: https://www.psypost.org/your-music-pl...
Araştırmada geleneksel testlerin ötesine geçildi.

Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden Dr. Larissa Sust liderliğindeki ekip, laboratuvar ortamındaki stresli IQ testleri yerine, 185 katılımcının beş ay boyunca akıllı telefonlarındaki müzik verilerini inceledi. Geleneksel yöntemlerin aksine, katılımcıların 'beğenilme arzusuyla' verdiği yanıltıcı beyanların önüne geçmek için doğrudan gerçek zamanlı dijital kayıtlar kullanıldı. Yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilen 58 binden fazla şarkı, zeka ile müzik tercihi arasındaki karmaşık bağı gözler önüne serdi.

Melodi değil, sözler belirleyici.

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, bilişsel yetenek tahminlerinde müzikal unsurların (tempo, anahtar vb.) ikincil planda kalması oldu. Yüksek bilişsel skora sahip bireylerin duygusal tonu daha düşük, daha melankolik veya hüzünlü şarkılara yöneldiği görüldü. Araştırmacılar, bu tercihin müziği bir eğlence aracından ziyade öz-yansıtma ve içsel analiz için kullanan bireylerde daha yaygın olduğunu belirtiyor. Ayrıca dürüstlük, ev yaşamı ve 'şu an' odaklı temaları işleyen şarkıların yüksek zeka puanlarıyla doğru orantılı olduğu saptandı.

Araştırmada stüdyo kayıtları ve yabancı dil tercihi de dikkat çekti.

Teknik detaylar incelendiğinde, yüksek bilişsel kapasiteye sahip bireylerin canlı kayıtlar yerine daha kontrollü olan stüdyo kayıtlarını tercih ettiği belirlendi. Canlı performansların yüksek enerjili ve dağınık yapısı yerine, stüdyo ortamının rafine ses yapısının entelektüel odaklanmaya daha uygun olduğu düşünülüyor. Öte yandan, katılımcıların ana dilleri dışındaki dillerde müzik dinlemesi de yüksek bilişsel yetenekle ilişkilendirilen bir diğer faktör olarak öne çıktı.

Dr. Sust, müziğin tek başına bir zeka ölçer olarak kullanılmasının henüz mümkün olmadığını, ancak bu dijital tercihlerin diğer davranışsal verilerle birleştirildiğinde büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Uzmanlara göre bu yöntem, gelecekte bilişsel gerilemenin erkenden tespit edilmesinde veya kişiye özel dijital destek araçlarının geliştirilmesinde kilit bir rol oynayabilir.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
