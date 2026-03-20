Psikologlar Açıkladı: Müzik Zevkiniz Zeka Seviyenizi Belli Ediyor Olabilir

Teknik detaylar incelendiğinde, yüksek bilişsel kapasiteye sahip bireylerin canlı kayıtlar yerine daha kontrollü olan stüdyo kayıtlarını tercih ettiği belirlendi. Canlı performansların yüksek enerjili ve dağınık yapısı yerine, stüdyo ortamının rafine ses yapısının entelektüel odaklanmaya daha uygun olduğu düşünülüyor. Öte yandan, katılımcıların ana dilleri dışındaki dillerde müzik dinlemesi de yüksek bilişsel yetenekle ilişkilendirilen bir diğer faktör olarak öne çıktı.

Dr. Sust, müziğin tek başına bir zeka ölçer olarak kullanılmasının henüz mümkün olmadığını, ancak bu dijital tercihlerin diğer davranışsal verilerle birleştirildiğinde büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Uzmanlara göre bu yöntem, gelecekte bilişsel gerilemenin erkenden tespit edilmesinde veya kişiye özel dijital destek araçlarının geliştirilmesinde kilit bir rol oynayabilir.