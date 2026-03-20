Bilim Kanıtladı: Balinalar Sayesinde İnsan Ömrü 200 Yıla Çıkabilir

Rochester Üniversitesi’nden Prof. Vera Gorbunova ve Prof. Andrei Seluanov liderliğindeki uzman ekip, araştırmanın merkezine CIRBP adı verilen kritik bir proteini yerleştirdi. Yapılan analizlerde, bu proteinin balinalarda insanlara kıyasla yaklaşık 100 kat daha fazla üretildiği tespit edildi. Hücrelerde yaşlanma ve kanserle doğrudan ilişkilendirilen DNA çift zincir kırıklarını hızla onaran bu mekanizma, balinaların neden hastalıklara karşı bu kadar dirençli olduğunu bilimsel olarak kanıtladı.