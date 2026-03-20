110 Yaşındaki Şemsi Nine Sağlıklı Yaşam Tavsiyesi Verdi: En Çok Yediği İki Şey Var!

109 yaşına kadar ibadetlerini eksiksiz yerine getiren ve orucunu tutan Kılıç, uzun yaşamasını biraz da doğup büyüdüğü yaylaların temiz havasına ve buz gibi sularına borçlu olduğunu ifade ediyor. Eski günlere duyduğu özlemi dile getiren asırlık çınar, yokluk yıllarında bile üretmekten vazgeçmediklerini, iki kilo şeker alabilmek için günlerce namazlık dokuduklarını anlatıyor. Şemsi Kılıç’ın ibretlik yaşam hikayesi, azim ve doğal yaşamın bir insan ömrünü nasıl bereketlendirdiğini gözler önüne seriyor.