110 Yaşındaki Şemsi Nine Sağlıklı Yaşam Tavsiyesi Verdi: En Çok Yediği İki Şey Var!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.03.2026 - 15:01

Kayseri’de yaşamını sürdüren 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, bir asrı deviren ömrünün sırlarını paylaşarak genç kuşaklara altın değerinde tavsiyelerde bulundu. İlerlemiş yaşına rağmen dinçliğiyle dikkat çeken Kılıç, uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarını 'doğal beslenme ve durmaksızın çalışmak' olarak tanımlıyor. 7 çocuk ve 30 torun sahibi olan, hatta torununun torununu görme mutluluğuna erişen asırlık çınar, modern yaşamın getirdiği hazır gıda alışkanlıklarına karşı uyarılarda bulunuyor.

Zorluklarla Geçen Bir Ömür ve Çalışma Azmi

Şemsi Kılıç’ın hayat yolculuğu, henüz 3 yaşındayken babasını kaybetmesiyle zorlu bir mücadeleye dönüştü. Çocuk yaşlardan itibaren annesiyle birlikte tarlalarda ekin biçen, dağlardan odun toplayan ve hayvancılıkla uğraşan Kılıç, ömrünü bedensel emek vererek geçirdi. 2017 yılında köy hayatından ayrılarak şehir merkezindeki oğlunun yanına yerleşmek zorunda kalan Kılıç, 'Ömrüm çalışarak geçti, elim tutsa vallahi şu an yine çalışmak isterim. Çalışmayana ekmek var mı?' sözleriyle azmini ortaya koyuyor.

"Hazır Yoğurtta Tat Yok, Şifa Doğallıkta"

Beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerindeki etkisine vurgu yapan Şemsi Nine, sofrasından yoğurt ve tereyağını hiç eksik etmediğini belirtiyor. Günümüzdeki hazır gıda tüketimini eleştiren Kılıç, kendi dönemlerinde her şeyin emekle üretildiğini hatırlatıyor: 'Biz sütü pişirip yoğurdumuzu kendimiz çalardık. Şimdi dükkandan hazır alıyorlar, tadı bile yok. Sağlıklı yaşamak istiyorsanız yoğurdu bol yiyeceksiniz, tereyağını eksik etmeyeceksiniz.'

Şemsi nine için yayla havası çok önemli.

109 yaşına kadar ibadetlerini eksiksiz yerine getiren ve orucunu tutan Kılıç, uzun yaşamasını biraz da doğup büyüdüğü yaylaların temiz havasına ve buz gibi sularına borçlu olduğunu ifade ediyor. Eski günlere duyduğu özlemi dile getiren asırlık çınar, yokluk yıllarında bile üretmekten vazgeçmediklerini, iki kilo şeker alabilmek için günlerce namazlık dokuduklarını anlatıyor. Şemsi Kılıç’ın ibretlik yaşam hikayesi, azim ve doğal yaşamın bir insan ömrünü nasıl bereketlendirdiğini gözler önüne seriyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
