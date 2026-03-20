İstanbul'un Gözde Tarihi Binası Satıldı: Fakülte Olarak Kullanılan Bina 780 Milyon TL'ye Satıldı!

Ömer Faruk Kino
20.03.2026 - 12:51

İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda, Şişhane Meydanı’nın en mağrur tanıklarından biri olan tarihi Frej Apartmanı, dev bir satış operasyonuyla gündeme oturdu. Şehrin siluetine estetik katan bu simge yapı, Park Elektrik tarafından 780 milyon TL + KDV bedelle hakim ortak Park Holding’e devredildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle resmileşen bu stratejik satış, hem mülkün tarihi değeri hem de ulaştığı rekor fiyatla gayrimenkul dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Mimarlık tarihinde müstesna bir yere sahip olan yapı, halk arasında bir dönem "Sarkuysan Binası" olarak da anılmıştı.

1905-1906 yıllarında inşa edilen bina, Lübnanlı Levanten Selim Hanna Frej tarafından yaptırıldı. Rum mimar Konstantinos Kyriakidis’in imzasını taşıyan apartman, Art Nouveau tarzının en görkemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bankalar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi’nin kesiştiği noktadaki benzersiz konumu, yapıyı Beyoğlu’nun en prestijli taşınmazlarından biri kılıyor.

İkinci derece tarihi eser statüsündeki bu taşınmaz, 1983 yılında Sarkuysan tarafından satın alınmış ve uzun yıllar şirketin hizmet binası olarak kullanılmıştı.

Zaman içinde geçirdiği titiz restorasyonlarla asaletini koruyan yapı, brüt 2 bin 904 metrekarelik kapalı alanıyla geniş bir kullanım kapasitesine sahip. Günümüzde İstanbul Galata Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan ve fakülte binası olarak kullanılan mülkün devir işlemlerinin, önümüzdeki Nisan ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Satışın detayları;

Park Elektrik tarafından yapılan resmi açıklamada, satışın piyasa koşullarına uygunluğu ve değerleme raporları şu ifadelerle kamuoyuna duyuruldu:

'Satışa konu edilerek sermaye kazancı ve/veya kira geliri elde etme amacıyla Şirket mülkiyetinde bulunan, İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi, 156 ada 1 parselde kayıtlı olan, fiili brüt kapalı alanı 2.904 metrekareden oluşan yatırım amaçlı gayrimenkulün Şirketimizin hakim ortağı Park Holding A.Ş.'ye satılmasına, İlgili gayrimenkul için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 17 Şubat 2026 tarihli ve 2025REV1420 numaralı gayrimenkul değerleme raporunun satış bedelinin tespit edilmesinde dikkate alınmasına ve ilgili raporda 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 769.560.000 TL (yedi yüz seksen milyon Türk Lirası) olarak takdir edilen söz konusu gayrimenkulün güncel pazar değeri göz önünde bulundurularak peşin satış bedelinin piyasa koşullarına uygun olarak KDV hariç 780.000.000 TL (yedi yüz seksen milyon Türk Lirası) olarak tespit edilmesine ve peşin satış bedelinin tapuda ilgili devir işlemlerinin tamamlanacağı tarihe kadar geçerli olmasına, Tapuda ilgili devir işlemlerinin tamamlandığı tarih itibariyle, ilgili gayrimenkulün satış bedelinin tamamının veya bir kısmının ödenmemesi durumunda, tapu devir tarihinden satış bedelinin tümüyle ödendiği tarihe kadar, satış bedeli veya ödenmemiş kısmına Şirketimizin bağlı olduğu Grup firmaları arasında uygulanmakta olan ve her çeyrek güncellenen Grup içi Türk Lirası cinsi faiz oranı kullanılarak faiz işletilmesine ve Söz konusu gayrimenkulün KDV hariç peşin satış bedeli baz alınarak hesaplanan oranların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı 'Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 'Önemlilik Ölçütü' başlığını taşıyan 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen %75'lik sınırın altında kalması nedeniyle söz konusu işlemin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmemesine oybirliği ile karar vermiştir.'

Bu tarihi el değiştirme, İstanbul’un kültürel mirasının ekonomik değeriyle nasıl bütünleştiğini bir kez daha kanıtlarken, Frej Apartmanı Beyoğlu'nun simgesi olarak yeni dönemine Park Holding bünyesinde devam edecek.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
right-dark
