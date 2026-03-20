İstanbul'un Gözde Tarihi Binası Satıldı: Fakülte Olarak Kullanılan Bina 780 Milyon TL'ye Satıldı!

Park Elektrik tarafından yapılan resmi açıklamada, satışın piyasa koşullarına uygunluğu ve değerleme raporları şu ifadelerle kamuoyuna duyuruldu:

'Satışa konu edilerek sermaye kazancı ve/veya kira geliri elde etme amacıyla Şirket mülkiyetinde bulunan, İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi, 156 ada 1 parselde kayıtlı olan, fiili brüt kapalı alanı 2.904 metrekareden oluşan yatırım amaçlı gayrimenkulün Şirketimizin hakim ortağı Park Holding A.Ş.'ye satılmasına, İlgili gayrimenkul için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 17 Şubat 2026 tarihli ve 2025REV1420 numaralı gayrimenkul değerleme raporunun satış bedelinin tespit edilmesinde dikkate alınmasına ve ilgili raporda 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 769.560.000 TL (yedi yüz seksen milyon Türk Lirası) olarak takdir edilen söz konusu gayrimenkulün güncel pazar değeri göz önünde bulundurularak peşin satış bedelinin piyasa koşullarına uygun olarak KDV hariç 780.000.000 TL (yedi yüz seksen milyon Türk Lirası) olarak tespit edilmesine ve peşin satış bedelinin tapuda ilgili devir işlemlerinin tamamlanacağı tarihe kadar geçerli olmasına, Tapuda ilgili devir işlemlerinin tamamlandığı tarih itibariyle, ilgili gayrimenkulün satış bedelinin tamamının veya bir kısmının ödenmemesi durumunda, tapu devir tarihinden satış bedelinin tümüyle ödendiği tarihe kadar, satış bedeli veya ödenmemiş kısmına Şirketimizin bağlı olduğu Grup firmaları arasında uygulanmakta olan ve her çeyrek güncellenen Grup içi Türk Lirası cinsi faiz oranı kullanılarak faiz işletilmesine ve Söz konusu gayrimenkulün KDV hariç peşin satış bedeli baz alınarak hesaplanan oranların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı 'Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 'Önemlilik Ölçütü' başlığını taşıyan 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen %75'lik sınırın altında kalması nedeniyle söz konusu işlemin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmemesine oybirliği ile karar vermiştir.'