article/comments
Miley Cyrus Yıllar Sonra Hannah Montana İçin Yeniden Kamera Karşısına Geçecek

Miley Cyrus Yıllar Sonra Hannah Montana İçin Yeniden Kamera Karşısına Geçecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.03.2026 - 14:51 Son Güncelleme: 20.03.2026 - 14:53

Miley Cyrus, yıllar sonra kendisini dünya çapında tanıtan Hannah Montana karakteriyle yeniden gündeme geldi. Disney Channel’da yayınlanan dizinin 20. yılı için özel bir program hazırlanacağı duyuruldu. Bu projede Cyrus’un da yer alacağı açıklandı. Programın Disney+ platformunda izleyiciyle buluşması planlandı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Independent

Hannah Montana dizisinin yıldönümü için hazırlanan özel programla birlikte Miley Cyrus yeniden aynı karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hannah Montana dizisinin yıldönümü için hazırlanan özel programla birlikte Miley Cyrus yeniden aynı karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

2006 yılında başlayan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Özel proje, dizinin 20. yılına ithafen hazırlandı. Programın Disney+ platformunda yayınlanacağı açıklandı. Miley Cyrus’un da bu projede yer alacak olması dikkat çekti. Oyuncunun karakterle yeniden buluşması hayranlar arasında merak uyandırdı.

Özel bölümde diziden daha önce yayınlanmamış görüntülere de yer verileceği belirtildi.

Özel bölümde diziden daha önce yayınlanmamış görüntülere de yer verileceği belirtildi.

Ayrıca dizinin set ortamının yeniden kurulduğu ifade edildi ve programın seyirci önünde çekileceği açıklandı.

Dizi 4 sezon boyunca yayınlanmıştı. Yayınlandığı dönemde geniş bir kitleye ulaşmıştı. Aynı zamanda farklı ödüllere aday gösterilmişti. Dizinin sinema filmi de izleyiciyle buluşmuştu. Hannah Montana karakteri ünlü şarkıcının kariyerinin önemli bir parçası olarak kaldı. Bu özel programla birlikte geçmişe kısa bir dönüş yapılması planlanıyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
