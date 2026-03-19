Disney’in Yeni Rapunzel Filminin Kadrosu Animasyona Benzerlikleriyle Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.03.2026 - 21:06

Tangled (Karmakarışık) için hazırlanan live-action projesinin oyuncu kadrosu sonunda netleşmeye başladı ve sosyal medya resmen ayağa kalktı! Rapunzel’den Flynn Rider’a kadar açıklanan isimler, animasyon karakterleriyle olan benzerlikleriyle şimdiden büyük beğeni topladı.

Disney, son yıllarda peş peşe hayata geçirdiği live-action projelerine bir yenisini daha ekliyor.

2010 yapımı Tangled (Karmakarışık) filmiyle hafızalara kazınan Rapunzel, bu kez gerçek oyuncularla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir konuşulan proje sonunda netleşmeye başlarken, hem hikayenin korunacağı hem de görsel dünyanın daha gerçekçi bir tona taşınacağı öğrenildi. Saçlarıyla kuleye hapsolan Rapunzel’in hikayesi, bir kez daha anlatılacak.

Filmin en çok merak edilen kısmı olan oyuncu kadrosu da yavaş yavaş netleşti. Açıklanan isimlere göre, Rapunzel karakterine genç yıldız Teagan Croft hayat verecek, Flynn Rider rolünde ise Milo Manheim’i izleyeceğiz.

Kötü karakter Mother Gothel için ise Kathryn Hahn ismi konuşuluyor.

Özellikle sosyal medyada paylaşılan “animasyon vs gerçek oyuncu” karşılaştırmaları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Projenin arkasındaki ekip de oldukça güçlü. Yönetmen koltuğunda The Greatest Showman ile adından söz ettiren Michael Gracey otururken, senaryoyu Jennifer Kaytin Robinson kaleme alıyor. Yapımcılık tarafında ise Cruella ile tanınan Kristin Burr yer alıyor.

Her ne kadar kadro açıklanmış ve proje heyecan yaratmış olsa da, işin bir de perde arkası var… Film şu an hala geliştirme aşamasında ve resmi çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

*Bu içerik Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
