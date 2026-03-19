Disney’in Yeni Rapunzel Filminin Kadrosu Animasyona Benzerlikleriyle Şaşırttı!

2010 yapımı Tangled (Karmakarışık) filmiyle hafızalara kazınan Rapunzel, bu kez gerçek oyuncularla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir konuşulan proje sonunda netleşmeye başlarken, hem hikayenin korunacağı hem de görsel dünyanın daha gerçekçi bir tona taşınacağı öğrenildi. Saçlarıyla kuleye hapsolan Rapunzel’in hikayesi, bir kez daha anlatılacak.

Filmin en çok merak edilen kısmı olan oyuncu kadrosu da yavaş yavaş netleşti. Açıklanan isimlere göre, Rapunzel karakterine genç yıldız Teagan Croft hayat verecek, Flynn Rider rolünde ise Milo Manheim’i izleyeceğiz.