23-29 Mart: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Shirley Valentine (Sumru Yavrucuk)
Hayatın rutininde sıkışıp kalan bir kadının kendini yeniden keşfetme hikâyesini anlatan oyun, hem eğlenceli hem de duygusal bir anlatım sunuyor. Tek kişilik performansıyla dikkat çeken yapım, izleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarıyor.
Tarih: 23 Mart (Çankaya ASM Mavi Salon), 24 Mart (Vesahne Panora & Kuliss Sanat)
Mekan: Çankaya ASM Mavi Salon, Vesahne Panora & Kuliss Sanat
Tür: Komedi
Süre: 105 dakika
Yaş sınırı: 12+
Oyuncular: Sumru Yavrucuk
Çok Güzel Hareketler 2
BKM Mutfak ekibinin sahnelediği skeç gösterisi, güncel ve eğlenceli hikâyeleriyle seyirciye keyifli anlar yaşatıyor. Genç oyuncu kadrosu ve dinamik yapısıyla öne çıkıyor.
Ölü’n Bizi Ayırana Dek
Boşanmak üzere olan bir çiftin, bir gece sonrası kendilerini bir cesetle aynı evde bulmalarıyla başlayan hikâye, absürt ve komik olaylarla ilerliyor. Çift, hem katilin kim olduğunu hem de ilişkilerini sorgulamak zorunda kalıyor.
Tarih: 29 Mart
Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet KSM Genco Erkal Salonu
Tür: Komedi
Süre: 160 dakika
Yaş sınırı: 12+
Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan
Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş
60 yıllık sanat hayatını sahneye taşıyan Cihat Tamer, müzikler ve anılar eşliğinde izleyiciye nostaljik bir yolculuk sunuyor.
Suç ve Ceza
Dostoyevski’nin klasik eserinden uyarlanan oyun, suç, adalet ve vicdan kavramlarını derinlemesine sorguluyor. Raskolnikov’un iç çatışmaları üzerinden ilerleyen hikâye, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.
Tarih: 28 Mart
Mekan: Vesahne Panora & Kuliss Sanat
Tür: Dram, Trajedi
Süre: 140 dakika
Oyuncular: Ferhat Ardal, Onur Yamak, Burak Erbenzer, Bahar İrem Gençay, Şiyar Karahan, Furkan Çetin
Mahşeri Cümbüş
Türkiye’de doğaçlama tiyatronun öncülerinden olan ekip, seyirciyle etkileşimli ve anlık gelişen sahnelerle eğlenceli bir deneyim sunuyor.
Tarih: 27 Mart
Mekan: Vesahne Panora & Kuliss Sanat
Tür: Doğaçlama Tiyatro
Süre: 90 dakika
Yaş sınırı: 12+
Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay
Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi (İzmir DT)
Osmanlı’nın son döneminde geçen hikâye, sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a uzanan yolculuğunu anlatıyor. Geleneksel tiyatro unsurlarını modern bir anlatımla birleştiriyor.
Sefiller (Ankara DT)
Victor Hugo’nun klasik eseri, adalet, umut ve insanlık temaları etrafında şekillenen güçlü bir hikâye sunuyor. Geniş kadrosu ve sahne prodüksiyonuyla dikkat çekiyor.
Tarih: 29 Mart
Mekan: Büyük Tiyatro
Tür: Büyük Oyun
Süre: 160 dakika
Yaş sınırı: 8+
Oyuncular: Durukan Ordu, Mehmet Akay, Caner Kadir Gezener, Aslı Artuk, Şevki Çepa
Kral Lear
Shakespeare’in en güçlü eserlerinden biri olan Kral Lear, iktidar mücadelesi ve insan doğasının karanlık yönlerini sahneye taşıyor.
Tarih: 26 Mart
Mekan: Çankaya Sahne
Tür: Dram
Süre: 130 dakika
Yaş sınırı: 15+
Oyuncular: Deniz Aygün Balkan, Güray Kip, Ateş Bars, Çağrıl Atay, Mehmet Atay, Müge Buket
Bir İdam Mahkumunun Son Günü
Victor Hugo’nun eserinden uyarlanan oyun, idam cezasının insan psikolojisi üzerindeki etkisini güçlü bir anlatımla ele alıyor.
Tarih: 24 Mart (Bergüzar Sahne), 29 Mart (Vesahne Panora & Kuliss Sanat)
Mekan: Bergüzar Sahne, Vesahne Panora & Kuliss Sanat
Tür: Dram
Süre: 55 dakika
Oyuncular: Nail Ercah
Yorum Yazın