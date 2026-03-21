23-29 Mart: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Dracula: A Love Tale

15. yüzyılda eşini kaybeden Prens Vladimir, lanetlenerek ölümsüzlüğe mahkûm edilir. Yüzyıllar boyunca Drakula olarak yaşayan bu karakter, kaybettiği aşkın izini sürerken 19. yüzyıl Londra’sında geçmişi hatırlatan bir kadınla karşılaşır. Bu karşılaşma onun kaderini değiştirecek bir dönüm noktası olur.

Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

Tür: Dram, Fantastik, Korku

Yönetmen: Luc Besson

Oyuncular: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu

Sarı Zarflar

Hayatları bir gecede altüst olan bir ailenin hikâyesini anlatan film, işlerini ve sosyal statülerini kaybeden bir çiftin mücadelesine odaklanıyor. Geçim kaygısı, toplumsal baskılar ve ilişkilerdeki çatışmalar, hikâyenin merkezinde yer alıyor.

Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

Tür: Dram

Yönetmen: İlker Çatak

Oyuncular: Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas

Süper Mario Galaksi Filmi

Dünya çapında büyük ilgi gören Super Mario serisinin devamı olan film, Mario’nun yeni macerasını konu alıyor. Aksiyon dolu sahneler ve renkli dünyasıyla dikkat çeken yapım, hem çocuklara hem yetişkinlere hitap ediyor.

Vizyon tarihi: 1 Nisan 2026

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yönetmen: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Oyuncular: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day

Mecruh: Cin Mührü

Yıllar sonra kasabasına dönen Yade, terk edilmiş bir köyde yaşadığı olayların ardından karanlık bir gerçeğin içine çekilir. Geçmişten gelen sırlar ve doğaüstü bir tehdit, hayatını geri dönülmez şekilde değiştirmeye başlar.

Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Erkan Demir

Oyuncular: Elif Aysel Nazım, Bülent Çelik, Ünal Bozahmetoğlu

Seni Öldürecekler

New York’ta bir apartmanda temizlik işi bulan bir kadın, zamanla bu binada insanların gizemli şekilde kaybolduğunu fark eder. İş basit görünse de arkasında karanlık bir hikâye saklıdır.

Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

Tür: Aksiyon, Komedi, Korku

Yönetmen: Kirill Sokolov

Oyuncular: Zazie Beetz, Tom Felton, Heather Graham

Çamaşır Sepeti

Oğlunun hayatı hakkında yanlış bir yargıya varan bir baba, gerçeği öğrenmeye çalışırken kendini giderek karmaşık olayların içinde bulur. Absürt karakterler ve beklenmedik gelişmeler, hikâyeyi eğlenceli bir noktaya taşır.

Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

Tür: Komedi

Yönetmen: Ramazan Karakaş

Oyuncular: Ramazan Karakaş, Batuhan Okşar, Ayça Aydın

Cinzar

İstanbul’daki zorluklardan kaçmak isteyen Hasan ve hamile kız kardeşi Elif, uzak bir köye sığınır. Ancak burada karşılaştıkları olaylar, onları doğaüstü bir kabusun içine sürükler. Kaçış umudu kısa sürede yerini korkuya bırakır.

Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Onur Aldoğan

Oyuncular: Uğur Doğan, Sinan Taşkan, Tarkan Göller

Chien & Chat

Bir kedi ve köpek, havaalanında kafeslerinden kaçınca sahipleri onları bulmak için birlikte hareket etmek zorunda kalır. Eğlenceli ve hareketli bir macera başlar.