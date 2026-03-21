23-29 Mart: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 11:04 Son Güncelleme: 21.03.2026 - 11:08

23-29 Mart haftasında Ankara, İzmir ve Bursa’da kültür sanat takvimi yine oldukça hareketli görünüyor. Sinema salonlarında vizyona giren yeni filmler izleyiciyle buluşurken, tiyatro sahnelerinde de farklı türlerde dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Komediden drama, korkudan animasyona uzanan geniş seçki, hafta boyunca değerlendirilebilecek birçok alternatif sunuyor!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Reklam

23-29 Mart Haftası Ankara, İzmir ve Eskişehir’de İzleyebileceğiniz Filmler

Dracula: A Love Tale

15. yüzyılda eşini kaybeden Prens Vladimir, lanetlenerek ölümsüzlüğe mahkûm edilir. Yüzyıllar boyunca Drakula olarak yaşayan bu karakter, kaybettiği aşkın izini sürerken 19. yüzyıl Londra’sında geçmişi hatırlatan bir kadınla karşılaşır. Bu karşılaşma onun kaderini değiştirecek bir dönüm noktası olur.

  • Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

  • Tür: Dram, Fantastik, Korku

  • Yönetmen: Luc Besson

  • Oyuncular: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu

Sarı Zarflar

Hayatları bir gecede altüst olan bir ailenin hikâyesini anlatan film, işlerini ve sosyal statülerini kaybeden bir çiftin mücadelesine odaklanıyor. Geçim kaygısı, toplumsal baskılar ve ilişkilerdeki çatışmalar, hikâyenin merkezinde yer alıyor.

  • Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: İlker Çatak

  • Oyuncular: Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas

Süper Mario Galaksi Filmi

Dünya çapında büyük ilgi gören Super Mario serisinin devamı olan film, Mario’nun yeni macerasını konu alıyor. Aksiyon dolu sahneler ve renkli dünyasıyla dikkat çeken yapım, hem çocuklara hem yetişkinlere hitap ediyor.

  • Vizyon tarihi: 1 Nisan 2026

  • Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

  • Yönetmen: Aaron Horvath, Michael Jelenic

  • Oyuncular: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day

Mecruh: Cin Mührü

Yıllar sonra kasabasına dönen Yade, terk edilmiş bir köyde yaşadığı olayların ardından karanlık bir gerçeğin içine çekilir. Geçmişten gelen sırlar ve doğaüstü bir tehdit, hayatını geri dönülmez şekilde değiştirmeye başlar.

  • Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Erkan Demir

  • Oyuncular: Elif Aysel Nazım, Bülent Çelik, Ünal Bozahmetoğlu

Seni Öldürecekler

New York’ta bir apartmanda temizlik işi bulan bir kadın, zamanla bu binada insanların gizemli şekilde kaybolduğunu fark eder. İş basit görünse de arkasında karanlık bir hikâye saklıdır.

  • Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

  • Tür: Aksiyon, Komedi, Korku

  • Yönetmen: Kirill Sokolov

  • Oyuncular: Zazie Beetz, Tom Felton, Heather Graham

Çamaşır Sepeti

Oğlunun hayatı hakkında yanlış bir yargıya varan bir baba, gerçeği öğrenmeye çalışırken kendini giderek karmaşık olayların içinde bulur. Absürt karakterler ve beklenmedik gelişmeler, hikâyeyi eğlenceli bir noktaya taşır.

  • Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

  • Tür: Komedi

  • Yönetmen: Ramazan Karakaş

  • Oyuncular: Ramazan Karakaş, Batuhan Okşar, Ayça Aydın

Cinzar

İstanbul’daki zorluklardan kaçmak isteyen Hasan ve hamile kız kardeşi Elif, uzak bir köye sığınır. Ancak burada karşılaştıkları olaylar, onları doğaüstü bir kabusun içine sürükler. Kaçış umudu kısa sürede yerini korkuya bırakır.

  • Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Onur Aldoğan

  • Oyuncular: Uğur Doğan, Sinan Taşkan, Tarkan Göller

Chien & Chat

Bir kedi ve köpek, havaalanında kafeslerinden kaçınca sahipleri onları bulmak için birlikte hareket etmek zorunda kalır. Eğlenceli ve hareketli bir macera başlar.

  • Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

  • Tür: Animasyon, Komedi, Macera

  • Yönetmen: Reem Kherici

  • Oyuncular: Franck Dubosc, Reem Kherici, Philippe Lacheau

Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Shirley Valentine (Sumru Yavrucuk)

Hayatın rutininde sıkışıp kalan bir kadının kendini yeniden keşfetme hikâyesini anlatan oyun, hem eğlenceli hem de duygusal bir anlatım sunuyor. Tek kişilik performansıyla dikkat çeken yapım, izleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Tarih: 23 Mart (Çankaya ASM Mavi Salon), 24 Mart (Vesahne Panora & Kuliss Sanat)

  • Mekan: Çankaya ASM Mavi Salon, Vesahne Panora & Kuliss Sanat

  • Tür: Komedi

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Oyuncular: Sumru Yavrucuk

Çok Güzel Hareketler 2

BKM Mutfak ekibinin sahnelediği skeç gösterisi, güncel ve eğlenceli hikâyeleriyle seyirciye keyifli anlar yaşatıyor. Genç oyuncu kadrosu ve dinamik yapısıyla öne çıkıyor.

  • Tarih: 28 Mart

  • Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet KSM Genco Erkal Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 8+

Ölü’n Bizi Ayırana Dek

Boşanmak üzere olan bir çiftin, bir gece sonrası kendilerini bir cesetle aynı evde bulmalarıyla başlayan hikâye, absürt ve komik olaylarla ilerliyor. Çift, hem katilin kim olduğunu hem de ilişkilerini sorgulamak zorunda kalıyor.

  • Tarih: 29 Mart

  • Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet KSM Genco Erkal Salonu

  • Tür: Komedi

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş

60 yıllık sanat hayatını sahneye taşıyan Cihat Tamer, müzikler ve anılar eşliğinde izleyiciye nostaljik bir yolculuk sunuyor.

  • Tarih: 29 Mart

  • Mekan: Ankara Çayyolu Sahne

  • Tür: Müzikli Gösteri

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 8+

  • Oyuncular: Cihat Tamer

Suç ve Ceza

Dostoyevski’nin klasik eserinden uyarlanan oyun, suç, adalet ve vicdan kavramlarını derinlemesine sorguluyor. Raskolnikov’un iç çatışmaları üzerinden ilerleyen hikâye, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

  • Tarih: 28 Mart

  • Mekan: Vesahne Panora & Kuliss Sanat

  • Tür: Dram, Trajedi

  • Süre: 140 dakika

  • Oyuncular: Ferhat Ardal, Onur Yamak, Burak Erbenzer, Bahar İrem Gençay, Şiyar Karahan, Furkan Çetin

Mahşeri Cümbüş

Türkiye’de doğaçlama tiyatronun öncülerinden olan ekip, seyirciyle etkileşimli ve anlık gelişen sahnelerle eğlenceli bir deneyim sunuyor.

  • Tarih: 27 Mart

  • Mekan: Vesahne Panora & Kuliss Sanat

  • Tür: Doğaçlama Tiyatro

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi (İzmir DT)

Osmanlı’nın son döneminde geçen hikâye, sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a uzanan yolculuğunu anlatıyor. Geleneksel tiyatro unsurlarını modern bir anlatımla birleştiriyor.

  • Tarih: 23-24 Mart

  • Mekan: CSO ADA Ankara Bankkart Mavi Salon

  • Tür: Büyük Oyun

  • Oyuncular: Cengiz Toraman

Sefiller (Ankara DT)

Victor Hugo’nun klasik eseri, adalet, umut ve insanlık temaları etrafında şekillenen güçlü bir hikâye sunuyor. Geniş kadrosu ve sahne prodüksiyonuyla dikkat çekiyor.

  • Tarih: 29 Mart

  • Mekan: Büyük Tiyatro

  • Tür: Büyük Oyun

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş sınırı: 8+

  • Oyuncular: Durukan Ordu, Mehmet Akay, Caner Kadir Gezener, Aslı Artuk, Şevki Çepa

Kral Lear

Shakespeare’in en güçlü eserlerinden biri olan Kral Lear, iktidar mücadelesi ve insan doğasının karanlık yönlerini sahneye taşıyor.

  • Tarih: 26 Mart

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

  • Oyuncular: Deniz Aygün Balkan, Güray Kip, Ateş Bars, Çağrıl Atay, Mehmet Atay, Müge Buket

Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Victor Hugo’nun eserinden uyarlanan oyun, idam cezasının insan psikolojisi üzerindeki etkisini güçlü bir anlatımla ele alıyor.

  • Tarih: 24 Mart (Bergüzar Sahne), 29 Mart (Vesahne Panora & Kuliss Sanat)

  • Mekan: Bergüzar Sahne, Vesahne Panora & Kuliss Sanat

  • Tür: Dram

  • Süre: 55 dakika

  • Oyuncular: Nail Ercah

İzmir’de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Ahududu

İki kadının iyi niyetle başladığı işler zamanla kontrolden çıkar. İnsanları mutlu ettiklerini düşünen karakterler, aslında tehlikeli bir oyunun içindedir. Yıllardır kapalı gişe oynayan yapım, güçlü oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.

  • Tarih: 29 Mart

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tür: Komedi

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

  • Oyuncular: Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler

Şebbaz

Geleneksel tiyatro öğelerini modern sahneyle buluşturan oyun, dostluk, kaçış ve geçmişle yüzleşme temalarını masalsı bir anlatımla ele alıyor. Karagöz geleneğinden beslenen hikâye, görsel ve anlatı açısından dikkat çekici bir deneyim sunuyor.

  • Tarih: 28 Mart

  • Mekan: İzmir Konak Ege Üniversitesi AKM Yunus Emre Salonu

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Oyuncular: Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu

Doğu Demirkol Stand Up

Günlük hayattan beslenen gözlemleri ve kendine has mizah diliyle tanınan Doğu Demirkol, sahnede izleyiciyle buluşuyor. Absürt ve samimi anlatımıyla dikkat çeken gösteri, keyifli bir stand-up deneyimi sunuyor.

  • Tarih: 29 Mart

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Stand up

  • Yaş sınırı: 8+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda çalışan Ayten’in gözünden anlatılan hikâye, öfke, geçmiş ve kadınlık halleri üzerine yoğunlaşıyor. Tek kişilik performans, hem dramatik hem de sert bir anlatım sunuyor.

  • Tarih: 25 Mart

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tür: Komedi, Dram, Trajedi

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

  • Oyuncular: Pınar Güntürkün

Fareler ve İnsanlar (İzmir DT)

Zıt karakterlere sahip iki arkadaşın hayatta tutunma çabası üzerinden ilerleyen hikâye, umut ve hayal kırıklığı temalarını işliyor. Dünya edebiyatının önemli eserlerinden biri sahneye taşınıyor.

  • Tarih: 24-25-26-28 Mart

  • Mekan: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi

  • Tür: Büyük Oyun

  • Süre: 135 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Oyuncular: Umut Kolburan, Mustafa Turan, Ümit Dikmen ve diğerleri

Radyo-yu Hümayun (İzmir DT)

1910 İstanbul’unda geçen hikâye, icat, aşk ve hayaller etrafında şekilleniyor. Radyonun icadı üzerinden ilerleyen oyun, eğlenceli ve hareketli bir anlatı sunuyor.

  • Tarih: 24-25-26-28 Mart

  • Mekan: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi

  • Tür: Büyük Oyun

  • Oyuncular: Fatma Kum Ertekin, Fuat Şarbalkan, Betül Işık, Sezer Akçe ve diğerleri

Hisseli Harikalar Kumpanyası

Bir çadır tiyatrosunda geçen hikâye, aşk, kıskançlık ve sahne arkasındaki karmaşayı eğlenceli bir dille anlatıyor. Müzikal yapısıyla izleyiciye keyifli bir deneyim sunuyor.

  • Tarih: 27-28-29 Mart

  • Mekan: Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 9+

  • Oyuncular: Özer Kaya, Arif Yıldırım, İpek Apaydın ve diğerleri

Yeraltından Notlar

Toplumdan kopmuş bir adamın iç dünyasına odaklanan oyun, varoluşsal sorgulamaları sahneye taşıyor. Yoğun ve psikolojik bir anlatım sunuyor.

  • Tarih: 26 Mart

  • Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

  • Oyuncular: Arda İlkin Parlak

Sarp Apak - Tek Kişilik Gösteri

Gündelik hayatın absürtlüklerinden beslenen gösteri, Sarp Apak’ın sahne enerjisiyle izleyiciye eğlenceli bir stand-up deneyimi sunuyor.

  • Tarih: 24 Mart

  • Mekan: Rene Lokal

  • Tür: Stand up

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Baba

Zamanın akışı giderek çözülürken, hafızanın sınırları silikleşir ve gerçek ile hayal iç içe geçer. Baba ile kız arasındaki bağın dönüşümü üzerinden ilerleyen hikâye, izleyiciyi hatırlamak ve unutmak arasında bir yolculuğa çıkarır.

  • Etkinlik Türü Dram

  • Yaş Sınırı 12+

  • Tarih: 24 mart

  • Mekan: Merinos AKKM Osmangazi Salonu

  • Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Mine Nur Şen, Ufuk Tevge

Seyfi Bey

Huysuz Virjin karakteriyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu’nun sahne arkasındaki dünyasına odaklanan oyun, geçmiş ile bugünü aynı sahnede buluşturuyor.

  • Etkinlik Türü Kabare

  • Süre 90 dakika

  • Yaş Sınırı 16+

  • Tarih: 26 mart

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Oyuncular: Armağan Çağlayan, Sedat Bilenler

Hadi Öldürsene Canikom

İki yaşlı kadının yalnızlıkla baş etme çabası, beklenmedik bir gelişmeyle farklı bir hâl alır. Aziz Nesin’in kaleminden çıkan hikâye, hem eğlenceli hem de dokunaklı bir anlatım sunar.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 80 dakika

  • Yaş Sınırı 13+

  • Tarih: 28 mart

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Oyuncular: Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Bülent Alkış

Plastik Aşklar / Oya Başar & Begüm Birgören

Farklı hayatlara sahip iki kadının yolları kesişir ve iç dünyalarına dair sorgulamalar başlar. Modern ilişkiler üzerine kurulu hikâye, sıcak ve eğlenceli bir anlatım sunar.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 90 dakika

  • Yaş Sınırı 7+

  • Tarih: 29 mart

  • Mekan: Bursa Nilüfer Sahnesi

  • Oyuncular: Oya Başar, Begüm Birgören

Etik Alkol

Edebiyat dünyasından anılar ve sahne hikâyeleri, mizahi bir anlatımla sahneye taşınıyor. Tek kişilik performans, izleyiciye keyifli anlar sunuyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 70 dakika

  • Yaş Sınırı 13+

  • Tarih: 27 mart

  • Mekan: Nilüfer Uğur Mumcu Kültür Merkezi

  • Oyuncular: Barbaros Uzunöner

Boşanma Teklifi

Farklı görüşlere sahip bir çiftin ilişkisi üzerinden ilerleyen hikâye, evlilik ve çatışmaları mizahi bir dille ele alıyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 75 dakika

  • Yaş Sınırı 13+

  • Tarih: 27 mart

  • Mekan: Nilüfer Uğur Mumcu Kültür Merkezi

  • Oyuncular: Merve Sevi, Barbaros Uzunöner

Scapin ve Yeni Dolapları

Kurnaz uşak Scapin’in planlarıyla karmaşık hale gelen ilişkiler, bol kahkahalı bir hikâyeye dönüşüyor.

  • Etkinlik Türü Büyük Oyunu

  • Tarih: 24-25-26-28 Mart

  • Mekan: Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu

  • Oyuncular: Selçuk Veysel Zurnazanlı, Cem Arabacıoğlu, Melih Karlık, Erdem Erdoğan, Demet Oran, Merve Yel Tetikel

Antigone

Bireyin otoriteye karşı duruşunu ve ahlaki sorgulamaları konu alan klasik eser, güçlü bir sahne anlatımıyla izleyiciyle buluşuyor.

  • Etkinlik Türü Trajedi

  • Süre 65 dakika

  • Yaş Sınırı 13+

  • Tarih: 24 mart

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Oyuncular: Hilal Öztunca, Elif Ağören, Kutlay Akbal, Mehmet Talha Karabaş

Cambazın Cenazesi

Geçmişle yüzleşme ve hayat muhasebesi üzerine kurulu hikâye, hem güldüren hem düşündüren bir anlatım sunuyor.

  • Etkinlik Türü Komedi, Dram

  • Süre 75 dakika

  • Yaş Sınırı 11+

  • Tarih: 24-25-26 mart

  • Mekan: Mustafakemalpaşa Kültür Merkezi, Karacabey Ergün Koç Kültür Merkezi, Diva Sahne

  • Oyuncular: Ünal Yeter, Bülent Seyran

Fareler ve İnsanlar

İki dostun hayallerine tutunma mücadelesi üzerinden ilerleyen hikâye, insan doğasına dair güçlü bir anlatım sunuyor.

  • Etkinlik Türü Klasik

  • Süre 80 dakika

  • Yaş Sınırı 14+

  • Tarih: 25 mart

  • Mekan: Bursa Uğur Mumcu Sahnesi

İlginizi çekebilir:

