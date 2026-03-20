Perdeler Açılıyor: 23-29 Mart Haftasının Öne Çıkan Tiyatro Oyunları!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.03.2026 - 10:01

23-29 Mart haftasında tiyatro sahneleri yine dopdolu bir programla izleyici karşısına çıkıyor. Komediden drama, müzikalden klasik eserlere kadar geniş bir seçki sahnelerde yerini alıyor. Farklı şehirlerde sahnelenecek oyunlar, hem klasik metinleri hem de modern uyarlamaları bir araya getiriyor. Usta oyuncuların performanslarıyla dikkat çeken yapımlar, bu hafta da tiyatroseverler için güçlü alternatifler sunuyor. 

İşte 23-29 Mart haftasında sahnelenecek tiyatro oyunları!

Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

23-29 Mart haftasında sahne programı farklı türlerden dikkat çeken yapımları bir araya getiriyor.

  • Komedi: Meçhul Paşa, Ahududu, Bir Baba Hamlet, Pembe Pırlantalar, Cimri

  • Kabare: Seyfi Bey

  • Polisiye: Doğu Ekspresinde Cinayet

  • Dram: İçimizdeki Şeytan

  • Müzikal: Don Quixote (Don Kişot)

  • Yetişkin Oyunu: Cadı Kazanı

Meçhul Paşa

Marko Paşa gazetesinin kuruluş sürecini ve dönemin mizah dünyasını sahneye taşıyan oyun, Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz gibi önemli isimlerin hikâyesini anlatıyor. Dönemin zorlu koşullarında mizahın gücünü ve direnişini eğlenceli bir anlatımla izleyiciye sunuyor.

  • Tarih: 23 Mart

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Oyuncular: Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bülent Çolak

Seyfi Bey

Huysuz Virjin karakterinin yaratıcısı Seyfi Dursunoğlu’nun kulisinde geçen oyun, sahneye çıkmadan önce yaşanan bir gecede şekillenir. Gelen bir haberle birlikte hem geçmiş hem de sahne dünyası yeniden sorgulanır ve izleyici, bir ikonun iç dünyasına tanıklık eder.

  • Tarih: 27 Mart (MKM Atilla İlhan Salonu), 29 Mart (Mall of İstanbul MOİ Sahne)

  • Mekan: MKM Atilla İlhan Salonu, Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • Tür: Kabare

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

  • Oyuncular: Armağan Çağlayan, Sedat Bilenler

Doğu Ekspresinde Cinayet

Agatha Christie’nin klasikleşmiş eserinden uyarlanan oyun, Doğu Ekspresi’nde işlenen gizemli bir cinayeti konu alıyor. Dedektif Hercule Poirot, sınırlı zaman içinde katili bulmaya çalışırken olaylar giderek karmaşık hale gelir.

  • Tarih: 26-27-28 Mart

  • Mekan: Tiyatro Akla Kara Kadıköy Sahnesi

  • Tür: Polisiye

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Oyuncular: Atilla Şendil, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci

Ahududu

İki kadının iyi niyetle başladığı işler, zamanla kontrolden çıkar. Yalnızlığa çözüm bulduklarını düşünen karakterler, aslında farkında olmadan tehlikeli bir oyunun içine sürüklenir. Uzun yıllardır sahnelenen oyun, güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor.

  • Tarih: 24 Mart

  • Mekan: Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

  • Oyuncular: Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler

Bir Baba Hamlet

Shakespeare’in Hamlet eserini sahnelemeye çalışan iki oyuncunun hikâyesi, mizahi bir dille anlatılıyor. Sahne arkasında başlayan kaos, izleyicinin karşısında eğlenceli ve absürt bir gösteriye dönüşüyor.

  • Tarih: 23 Mart

  • Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık

Cimri

Moliere’in klasik eseri Cimri, modern bir yorumla sahneye taşınıyor. Para tutkusu ve insan ilişkileri üzerinden ilerleyen oyun, karakterlerin iç dünyasını ve toplumsal yapıyı sorgulayan güçlü bir anlatı sunuyor.

  • Tarih: 23 Mart

  • Mekan: DasDas Sahne

  • Tür: Komedi

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

  • Oyuncular: Serkan Keskin, Canan Ergüder, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Tuğçe Semiz

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, insanın iç dünyasındaki çatışmaları ve kararsızlıkları sahneye taşıyor. Modern bireyin sorgulamalarını merkezine alan yapım, etkileyici bir dramatik anlatı sunuyor.

  • Tarih: 26 Mart

  • Mekan: Küçükçekmece Atakent Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Oyuncular: Lütfi Can Bulut

Pembe Pırlantalar

İki kuyumcu ortağın hayatında geçen eğlenceli hikâye, yanlış anlaşılmalar ve kimlik karmaşası etrafında şekilleniyor. Hızlı tempolu olaylar zinciri, sahnede komik bir karmaşaya dönüşüyor.

  • Tarih: 25 Mart

  • Mekan: Torium Sahne

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Oyuncular: Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Lemi Filozof, Sena Kaya, Billur Yazgan

Don Quixote (Don Kişot)

Cervantes’in klasik eserinden uyarlanan müzikal, Don Kişot’un hayal ve gerçek arasındaki yolculuğunu sahneye taşıyor. Kalabalık kadrosu ve güçlü sahne tasarımıyla dikkat çeken yapım, izleyiciye görsel ve işitsel bir deneyim sunuyor.

  • Tarih: 29 Mart

  • Mekan: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

  • Tür: Müzikal

  • Süre: 125 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Oyuncular: Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Cengiz Bozkurt, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen

Cadı Kazanı

1692 yılında Salem’de geçen hikâye, cadılık suçlamalarıyla başlayan olayların toplum üzerindeki yıkıcı etkisini anlatıyor. Arthur Miller’ın klasik eseri, adalet, güç ve toplumsal baskı temalarını sahneye taşıyor.

  • Tarih: 25-26-27-28 Mart

  • Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Tür: Yetişkin Oyunu

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Oyuncular: Berna Adıgüzel, Burak Davutoğlu, Canan Kübra Birinci, Emre Çağrı Akbaba

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
