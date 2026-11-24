Venedik lagünündeki bu ada 18. yüzyılın sonundan İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar gemiler ve yükleri için karantina istasyonu olarak kullanıldı, 1922'de açılan bakımevi de 1968'de kapandı. İnternette dolaşan yüz binlerce veba kurbanı ve deli doktor hikâyelerinin belgesi yok. İtalyan şüpheciler derneği CICAP bu söylentileri 2009'daki bir hayalet avı programına bağlıyor. Onlarca yıl boş kalan adanın kuzey kesimi 2025'te, burayı halka açık park yapmak isteyen Poveglia per tutti derneğine altı yıllığına verildi ama düzenli ziyaret henüz başlamadı. Sizce park açıldığında ilk teknede hayalet avcıları mı olur, Venedikliler mi?