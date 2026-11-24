Yılan Adası'ndan Lascaux Mağarası'na: Kapısı Ziyaretçilere Kapalı 10 Yer
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Lascaux Mağarası'nın 17.000 yıllık boğa ve at resimleri, ziyaretçilerin nefesi duvarlarda yosun ürettiği için 1963'ten beri halka kapalı. Listedeki öbür yerlerin çoğunda da kapıyı yılanlar, radyasyon ya da gizlilik kilitliyor.
1. Kuzey Sentinel Adası, Hindistan: Dış dünyayla temas kurmayan bir halkın yurdu
2. Ilha da Queimada Grande, Brezilya: Herkesin Yılan Adası diye bildiği yer
3. Surtsey, İzlanda: 1963'te denizin dibinden doğan ada
4. Lascaux Mağarası, Fransa: Ziyaretçilerin nefesi yüzünden kapandı
5. Ise Büyük Tapınağı, Japonya: Ana tapınaklar yalnız çitin arasından görülüyor
6. Vatikan Apostolik Arşivi: Turiste değil, araştırmacıya açık
7. 51. Bölge, ABD: Varlığı ancak 2013'te resmen kabul edildi
8. Paris Katakombları, Fransa: Müze kısmı açık, gerisi 1955'ten beri yasak
9. Çernobil, Ukrayna: Turlar savaşla birlikte durdu
10. Poveglia, İtalya: Listede kapısı aralanan tek yer
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