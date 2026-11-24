Arabistanlı Lawrence'ın Hedefi Olan Osmanlı Trenlerinin Hikayesi
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Osmanlı'nın Şam'dan Medine'ye uzanan Hicaz Demiryolu, Birinci Dünya Savaşı'nda Arabistanlı Lawrence ve Arap isyancıların başlıca hedefi oldu. Hattın büyük bölümü bugün çölde terk edilmiş halde duruyor. Bir trenin pusuya düşürüldüğü yerde yapılan kazıda ise savaştan kalma yeni izler bulundu.
İşte detaylar...
Hicaz Demiryolu hac yolculuğunu kökten değiştirdi.
Savaş, demiryolunun sonunu getirdi.
Pusunun izleri bir asır sonra çölde bulundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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